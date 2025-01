Admir Rahimić: Od hercegovačkog krša do svjetskog tržišta – Kako lokalni resursi i strast stvaraju globalni brend Narentas

Admir Rahimić je uspješni poduzetnik i vizionar porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji već dugi niz godina živi u Njemačkoj. Magistar je ekonomskih nauka, a nakon karijere u sektoru riziko menadžmenta i osiguranja, odlučio je sa partnerima iz Njemačke uložiti kapital u rodnu Hercegovinu, razvijajući projekte u obnovljivim izvorima energije i biodinamičkoj poljoprivredi.

Rahimić je osnivač i direktor kompanije Agroherc-organic, prve kompanije u BiH s prestižnim Demeter certifikatom, koja se bavi uzgojem smilja, smokava, šipka i maslina na plantaži Gabela Brdo.

Pored poljoprivrede, Rahimić aktivno ulaže u energetiku. Njegova strast prema održivom razvoju i prirodnim resursima rezultirala je stvaranjem luksuznog brenda organske kozmetike Narentas. Tako je san o stvaranju lokalnog brenda po svjetskim standardima – postao stvarnost.

Forbes BiH/Plantaža smilja

Rahimićev rad simbolizira spoj vizije, upornosti i ljubavi prema rodnoj zemlji. Dokaz tome je i pomoć za ljude pogođene poplavama u BiH u oktobru prošle godine. Kao veliki humanitarac, Rahimić je zajedno sa poduzetnikom Hajrizom Brčvakom, donirao 40 vozila za ljude pogođene poplavama u Bosni i Hercegovini.

U intervjuu za Forbes BiH govorio je o ulaganju u BiH, brandu Narentas koji ima velike ambicije širenja, izgradnji fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana, neraskidivnoj emotivnoj vezi s Hercegovinom i onom vrlo često najvažnijem za njega – humanitarnom radu.

Odlučio ulagati u poljoprivredu

Šta vas je inspirisalo da, nakon uspješne karijere u Njemačkoj – ulažete u projekte u rodnoj Hercegovini?

“Rođen sam u hercegovačkom mjestu Dubrave i moram priznati kako starim sve sam više vezan za svoje rodno mjesto. Iako sam skoro cijeli život proveo u Njemačkoj, u Hercegovini se najljepše osjećam. To su emocije i neke stvari ne možete riječima objasniti. Sa porodicom ovdje provodim veliki dio ljeta i malo je reći da moja djeca i cijela porodica uživaju i stvaraju najljepše uspomene. U Hercegovini imamo čist zrak, najviše sunčanih dana, brojne pogodnosti koje nam priroda nudi i tako sam odlučio ulagati u poljoprivredu. U blizini Čapljine gotovo 1.500 dunuma pretvorili smo u poljoprivredno obradivo zemljište. Taj proces trajao je oko pet godina. Sve je napravljeno kako bismo mogli razviti organsku proizvodnju. Posadili smo masline, smilje, šipak, smokvu i lavandu. Kako bismo kupcima garantirali za kvalitet proizvoda certificirali smo svoju proizvodnju adekvatnim certifikatima kao što su DEMETER, ISO 9001, HACCP, ISO 22716 (GMP), ECOCERT.

Forbes BiH/Plantaža smilja

Jednostavno rečeno, krš i kamenjar smo pretvorili u nešto što daje najkvalitetnije organske proizvode s ovog područja. Tako je nastao i brend Narentas, odnosno luksuzna organska kozmetika iz srca Hercegovine. Također, preuzeo sam kompaniju Hepok Mostar i na taj način smo proširili poljoprivredni dio proizvodnje. Dio mog poslovanja u BiH odnosi se i na ulaganje u projekte energetike.”

Luksuzna organska kozmetika

Narentas je postao sinonim za luksuznu organsku kozmetiku. Otvorili ste i shop na Mađunarodnom aerodromu u Sarajevu. Kako ste došli na ideju da hercegovačko smilje i druge biljke pretvorite u brend s globalnim potencijalom?

“Cilj je bio stvoriti brend kojim će se drugi htjeti približiti i tako smo napravili Narentas. Nakon što smo dobili visokokvalitetne poljoprivredne proizvode, logičan slijed bio je stepenica više. Tako je nastao Narentas, brend kakav u ovom trenutku na evropskom tržištu ne postoji i ono što ga čini posebnim nije samo vrhunska kvaliteta proizvoda, već i priča koja stoji iza svakog sastojka. Npr. smilje koje cvjeta na hercegovačkom kršu, pod toplim suncem i okruženo netaknutom prirodom, od davnina je poznato po svojim ljekovitim svojstvima. Osim smilja, svaka biljka se pažljivo uzgaja i bere s ljubavlju, kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i čistoća. Narentas nije samo kozmetika – to je poziv na povratak prirodi, na otkrivanje istinske ljepote koja dolazi izravno iz zemlje, jer uz svaki proizvod dolazi i dio Hercegovine. Mogu reći da ono što Narentas izdvaja od ostale ‘’prirodne kozmetike’’ na tržištu, je činjenica da predstavlja spoj luksuza i holističkog pristupa njezi kože. Ponosni smo nositelji Demeter certifikata, globalno priznate oznake koja garantira najviše standarde organske i biodinamičke proizvodnje. Prvi luksuzni shop već smo otvorili na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a sljedeći korak je osvajanje evropskog i svjetskog tržišta.”

Forbes BiH/Kozmetika

Koliko Demeter certifikat doprinosi kredibilitetu i prepoznatljivosti Narentasa na međunarodnom tržištu?

“Mislim da je ovo odlično pitanje. Jer u moru brendova prirodne kozmetike, pa i raznih etiketa i certifikata koje posjeduju i drugi proizvođači/poduzetnici, da biste uspjeli i bili drugačiji, morate imati dodatnu vrijednost. Jedna od naših dodatnih vrijednosti na tržištu BiH jeste upravo Demeter certifikat. Demeter certifikat predstavlja najviši standard u biodinamičkoj poljoprivredi, temeljen na holističkom pristupu. U praksi to znači samoodrživ i regenerativan sistem koji je u skladu s prirodnim ciklusima i procesima. Proizvodi s Demeter certifikatom imaju dodatnu vrijednost na tržištu, odnosno on simbolizira poznatu krilaticu ‘’od polja do konačnog proizvoda. Za nas Demeter nije samo potvrda kvalitete, već i simbol poštovanja prema hercegovačkoj zemlji, biljkama i rukama koje ih njeguju. Kada sve to sagledamo, jasno je da upravo ovaj certifikat doprinosi tome da nam krajnji korisnici vjeruju, a oznaka na proizvodima znači veću prepoznatljivost i vrijednost na međunarodnom tržištu.”

Forbes BiH/Kozmetika

Možete li nam reći više o procesu uzgoja smilja, maslina i šipka na plantaži u Hercegovini i kako izgleda put od biljke do finalnog kozmetičkog proizvoda?

“Put je bio dug i zahtjevan prije svega. On još uvijek traje, jer je riječ o procesu. Dakle, uzgoj smilja, maslina, smokava, šipka i lavande na plantaži u Hercegovini započeo je transformacijom kamenitog krša i pašnjaka sedme klase u obradivo zemljište. U proces su od početka uključeni agronomi i lokalni radnici, a uz pomoć mašina pripremljena je zemlja za sadnju. Napravljena je analiza tla i geodetski 3D snimak radi optimalnog rasporeda sadnje, te smo uz pomoć i pod nadzorom certifikacijske kuće proizveli organske sadnice. Do sada smo zasadili oko 120 od planiranih 140 hektara – 12.000 sadnica maslina, 7.000 šipaka, 3.000 smokava, milion sadnica smilja i oko 200.000 sadnica lavande. Ove kulture nam daju strateške sirovine za proizvodnju kozmetike, uključujući maslinovo ulje i eterična ulja lavande i smilja. Nakon što smo dobili kvalitetne organske sirovine idemo u proizvodnju kozmetike. To je već predfinalni dio koji se dešava u laboratoriju, da bismo nakon toga imali gotov proizvod koji kupac može koristiti.”

Forbes BiH/Kozmetika

Ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije

Pored kozmetike, ulažete i u projekte obnovljivih izvora energije. Kako vidite budućnost vjetroelektrana i solarnih elektrana u BiH?

“Osim biznisa s poljoprivredom, u BiH se bavim i projektima energetike odnosno vjetro i solarnom energijom. Ono što mogu reći jeste da trenutačno sa projektnim timom radimo na izgradnji vjetroelektrane Grebak kod Nevesinja u Republici Srpskoj. Također, planirana je i gradnja još dvije vjetroelektrane na području Federacije BiH, ali i fotonaponskih elektrana u cijeloj BiH. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi više od milijardu KM i nalaze se u različitim fazama. Grebak je u fazi izgradnje, dok su neki drugi u fazi pribavljanja dokumentacije, zatim ispitivanja, projektovanja i sl. Smatram da Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije prvenstveno kroz vjetroelektrane i solarne elektrane. Geografski smo raznoliki, imamo povoljne klimatske uslove i veliki broj sunčanih sati godišnje. Ako uzmete za primjer vjetroelektrane poput onih na Podveležju i Mesihovini, vidjet ćete da je taj vjetropotencijal s ovih prostora itekako iskoristiv za proizvodnju električne energije. Činjenica je da ova grana energetike postaje sve popularnija za investitore. Hercegovina npr. s prosječno 2.000 sunčanih sati godišnje, ima izuzetne uslove za izgradnju fotonaponskih elektrana, dok i druge bh. regije također pokazuju potencijal za solarnu energiju.”

Koliko vam je važno da kroz projekte poput Narentasa doprinosite lokalnoj zajednici i ekonomiji Hercegovine?

“Iako zvuči neskromno, ali mogu reći da Hercegovina polako i sigurno postaje centar biodinamičke poljoprivrede i visokokvalitetnih proizvoda. U skladu s tom činjenicom i našim poslovanjem u ovom dijelu koji se odnosi na Hercegovinu, mi se u potpunosti oslanjamo na domaće ljude, resurse i sve što nudi ovo podneblje. To znači da smo u cijelosti predani razvoju lokalne zajednice ali i doprinosu ekonomiji Hercegovine. Benefiti našeg poslovanja vidljivi su na svakom koraku. Zapošljavamo naše lokalne ljude, koristimo domaće sirovine i sve što radimo je u službi poboljšanja uvjeta i kvaliteta življenja lokalnog stanovništva. Rekao bih da se radi o poslovanju od kojeg korist imaju svi koji su uključeni u projekte poput Narentasa. Naš zadatak je povezati tradiciju i inovaciju i zasada nam ide prilično dobro.”

Forbes BiH/Laboratorija

Kakvi su vaši planovi za širenje Agroherc-organica i Narentasa u narednih nekoliko godina?

“Planova je mnogo. Neki su već u pripremi, a za pojedine tek stvaramo viziju. Planovi uključuju širenje brenda Narentas na nova ekskluzivna tržišta, s naglaskom na premium kozmetiku koja koristi autohtone hercegovačke sastojke. Osim luksuzne kozmetike, planiramo lansiranje domaćeg maslinovog ulja s Gabela Brda (s minimalno 470 mg polifenola po kilogramu) koje će postaviti nove standarde kvaliteta. Također, Narentas kao krovni brend će se širiti, te će imati podbrendove koji će uključivati više proizvoda u okviru različitih kategorija, kao što su kozmetička industrija, nutritivno zdravlje itd. Proizvodi će naravno biti napravljeni od naših domaćih sastojaka uzgojenih u Hercegovini.”

Nedavno ste zajedno s poduzetnikom Hajrizom Brčvakom donirali 40 automobila za ljude pogođene poplavama u BiH. Šta za vas predstavlja humanitarni rad?

“Kao odgovorni član zajednice i društva uvijek želim pomoći. To je moja obaveza i nadam se da smo donacijom makar malo olakšali život i svakodnevnicu ljudima koji su pretrpili ogromne štete u poplavama. Konkretno u ovom slučaju ništa ne bi bilo moguće bez mog prijatelja Hajriza Brčvaka i udruženja Pomozi.ba kojim se neizmjerno zahvaljujem. Cijeli tim ljudi stajao je iza realizacije ove donacije i ponosan sam što smo se ujedinili i uspjeli pomoći. Uvjerenja sam da je poenta uspjeha ne samo u ostvarivanju ličnih ciljeva, već u vraćanju zajednici i stvaranju boljih uslova za sve. Na kraju, koja je svrha imati a ne dijeliti, pomagati i brinuti za one koji su u potrebi. Uvijek se rado odazovem bilo kojoj humanitarnoj akciji jer se kroz svoj životni put vodim onim ‘’naše samo ono što damo’’, kaže za kraj razgovora Admir Rahimić.