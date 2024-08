Ona se bavi demistifikacijom AI – upoznajte Martinu Silov koja dolazi na Forbes Women’s Summit

Martina Silov, predsjednica udruženja CroAI i šefica partnerstava u Mindsmithsu učestvovaće na konferenciji Forbes Adria Power Women’s Summit, koja će se održati 4. septembra u Beogradu.

Martina Silov, ekonomistkinja, na čelu je udruženja CroAI koja okuplja predstavnike hrvatske AI zajednice, radi u startapu Mindsmiths i učestvuje u brojnim projekatima unutar tech industrije. Rado se odazvala pozivu da učestvuje na jednom od panela Forbes Adria Power Women’s Summit koji će se održati 4. septembra u Beogradu.

Kako si se priključila udruženju CroAI?

Igrom slučaja dok sam studirala i bila predsjednica zagrebačkog ogranka studentskog udruženja AIESEC, organizovali smo konferenciju na temu vještačke inteligencije. Htjeli smo naglasiti da nije bitno šta studiraš, jer će ti nezavisno od toga biti potrebne nove tehnologije u poslu. Kako sam na tom projektu sarađivala s CroAI udruženjem, sekretar udruženja Jan Štedul pozvao me da im se priključim. Nisam bila sigurna da se najbolje uklapam s obzirom na to da sam bila na Ekonomskom fakultetu, ali sam pristala, a ubrzo i radila prve projekte poput izvještaja State of AI u Hrvatskoj.

Nakon toga počela sam raditi sve više stvari za udruženje poput javljanja na EU konkurse, uspostavljanje mikro communityja, organizovanje meetinga u Hrvatskoj,… Tu je bio i projekt Heroes koji je doveo AI zajednicu u srednje škole. Učenicima smo objašnjavali da će vještačka inteligencija biti dio njihove svakodnevice i budućeg posla. Organizovali smo brojne susrete širom Hrvatske s jasnim ciljem – edukovati javnost o novim prilikama u vještačkoj inteligenciji te pružiti uvid u samu AI tehnologiju. Ova okupljanja služe ne samo kao forumi za razmjenu znanja, već i kao platforme za demistifikaciju AI-ja, čine ga pristupačnijim široj publici.

Malo po malo udruženje je od jedne zaposlene i 100 članova došla do pet zaposlenih i 450 članova te 7-8 EU projekata. Profesionalizovala se i postala članica EU mreže AI organizacija. Štaviše, rekla bih da smo jedna od boljih u Evropi, jer me koleginice i kolege iz Francuske, Njemačke, Austrije i Poljske često pitaju šta radimo i preslikavaju naš način rada.

Koliko ima žena koje se bave vještačkom inteligencijom u Hrvatskoj i svijetu?

Nismo radili evidenciju o tome, ali smo par godina zaredom gledali koliko ih ima u upravi i među suosnivačima AI kompanija. Kad smo 2020. godine radili prvu takvu analizu bilo ih je 12 posto, a 2022. godine 16-17 posto. Nakon toga to više nismo radili, ali moj utisak je da ih ima sve više i među inženjerima na FER-u i u AI svijetu. I nadam se da će ih biti sve više.

Je li ženama teže doći do kapitala i uspjeti u startap svijetu? Neke od učesnica na Forbes Summitu, npr. Keren Hod i Lisa Carmen Wang, upravo su zbog preduzetnica koje su imale problema pri skupljanju početnog kapitala osnovale udruge i počele se intenzivnije baviti ulaganjem u tzv. ženske startapove.



Nikad nisam prikupljala sredstva, ali ne volim stereotipizaciju, mislim da je svakom investitoru u cilju da im se investicija isplati, nezavisno od toga je li osnivač muškarac ili žena.

Foto: Privatna arhiva

Jesi li se susretala s problemima i predrasudama zbog toga jer si žena?

Nije lako ući u prostoriju u kojoj je 50 muškaraca i tri žene, ali moj utisak je da i muške kolege podržavaju i podstiču žene da više učestvuju i rade u raznim tehničkim područjima. Naravno, bilo je i ružnih i lijepih situacija u životu, ali fokusirala bih se na pozitivno.

Većina mentora koje sam imala su bili muškarci od kojih sam puno naučila i koji su bili spremni investirati svoje vrijeme još otkad sam bila studentkinja. Voljela bih da bude što više mentorki i da žene budu otvorenije prema ulogama mentorki, ali i ulozi učenja od mentora. Mislim da je mentorstvo dobar model za napredovanje u karijeri.

