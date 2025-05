Zašto prihodi od turizma u RS padaju i pored rasta broja noćenja

Dok turističke zajednice i centri najavljuju ambiciozne planove za nadolazeću ljetnu turističku sezonu, s druge strane stižu i ne tako optimistične informacije o prihodima od početka godine. Prema podacima Poreske uprave RS ovom entitetu su boravišne takse tokom prva četiri mjeseca donijele prihod od 685.194 KМ, što je skoro 100.000 KM manje nego u istom periodu prošle godine. Entitetsko Ministarstvo trgovine i turizma smatra da su prihodi od boravišne takse pali zbog promjena u zakonskoj regulativi koja uređuje naplatu boravišne takse.

Tako je u aprilu ove godine uplaćeno 136.945 KM, dok je istog mjeseca prošle godine na račun javnih prihoda po osnovu boravišne “leglo” 155.654 KM.

Veće cijene boravišnih taksi

Izmjenama i dopunama Zakona o bravišnoj taksi koje su stupila na snagu 1. januara ove godine, piše Fena, boravišna taksa minimalno iznosi između marku i po i tri, a bila je od pola do dvije KM. Taksa za turistička mjesta sada može da iznosi tri do četiri KM, a bila je do tri KM.

Osim toga, zakonom je ukinut paušal za privatni smještaj i uvedena je boravišna taksa, kao i za objekte seoskog turizma.

Boravišna taksa se plaća za svakog gosta, domaćeg ili stranog, po ostvarenom noćenju kojih je u RS, po podacima Zavoda za statistiku, u prva četiri mjeseca ostvareno 0,7 posto više nego u istom periodu prošle godine, odnosno ostvareno je ukupno 349.720 noćenja.

“Do prošle godine naplata boravišne takse se u objektima klasifikovanim kao ‘stan na dan/apartmani/kuće za odmor/seoska domaćinstva’ vršila na principu paušala, dok je izmjenama zakona donesenim u prošloj godini taj način naplate ukinut, te se sada isključivo vrši naplata boravišne takse po ostvarenom noćenju. Ova promjena direktno utječe na dinamiku prihoda, posebno iz razloga što su pružaoci ovog vida usluga paušal uplaćivali početkom godine, te pad prihoda direktno povezujemo sa ovom izmjenom”, kazali su za Fenu u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Prema podacima koje ima Federalni zavod za statistiku ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u bh. entitetu FBiH iznosio je 63.810 što je za 7,2 posto manje u odnosu na mart 2024. godine, a u odnosu na februar 2025. godine manje je za 0,4 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 25,1 posto, a stranih turista 74,9 posto.

Manje domaćih turista u oba entiteta

Manje domaćih turista bilježi i RS. Kako je za Fenu pojasnila Biljana Grozdić, direktorica Turističke organizacije Šipovo, općine koju turisti biraju zbog prirodnih ljepota, smatra da prva godina primjene zakonskih izmjena treba da bude godina prilagođavanja.

Jedan od razloga za smanjen priliv domaćih turista je i u povećanju cijena usluga u turizmu, ali i cjelokupnom povećanju cijena u svim oblastima života.

“Moje mišljenje je da je to razlog zbog kojeg se većina našeg stanovništva odlučuje za neku vrstu štednje za duže ljetovanje”, kazala je Grozdić dodajući: “Turizmu je potrebna značajnija podrška, prije svega u vidu podsticaja od resornog ministarstva. Recimo, primjer kako u FBiH Razvojna banka daje beskamatne kredite za podršku turizmu je super. Moglo bi tako nešto i kod nas – navodi Grozdić koja je uvjerena da će turizma u Šipovu za nekoliko godina biti privredna grana broj dva u ovoj lokalnoj zajednici, odmah poslije drvne industrije, a od koje će moći da žive mnoge porodice.