Uspon Zmaja: Kako kineski industrijski div preoblikuje globalnu konkurenciju

Od solarnih panela do pametnih telefona, kineske kompanije sistematski potiskuju zapadne rivale u ključnim industrijama. Ali može li ta dominacija potrajati?

U fabrikama Shenzhena i na vjetrovitim solarnim poljima Xinjianga, tiha revolucija odvija se već dvije decenije. Kineske kompanije, nekada ismijavane kao puki imitatori koji proizvode jeftine kopije, sistematski su preuzimale čitave industrije, ostavljajući zapadne konkurente da se grčevito pokušavaju prilagoditi. Danas, od baterija koje pokreću Teslina vozila do dronova koji nadziru evropske granice, kineske firme ne samo da se takmiče sa zapadom – one dominiraju.

Razmjeri ove transformacije su zapanjujući. U sektoru solarne energije, kineske kompanije poput Longi Solar, JinkoSolar i Trina Solar drže više od 80% globalne proizvodnje, potisnuvši zapadne pionire poput njemačkog SolarWorlda i američkog Sunive u stečaj. U oblasti komercijalnih dronova, DJI kontroliše oko 70% svjetskog tržišta, prisiljavajući konkurente poput 3D Roboticsa da se u potpunosti povuku iz te industrije. Čak i u telekomunikacijama, uprkos zapadnim sigurnosnim sumnjama, Huawei i ZTE ostaju izuzetno snažni akteri, nadmašujući tradicionalne lidere poput švedskog Ericssona i finske Nokije kako cijenom, tako i inovacijama.

Stubovi kineske dominacije

Kineske konkurentske prednosti oslanjaju se na nekoliko strukturnih temelja koje je teško replicirati u zapadnim demokratijama. Centralizovani politički sistem te zemlje omogućava brzo i dugoročno strateško planiranje, bez ograničenja koja nameću izborni ciklusi ili zakonodavne blokade. Dok zapadne vlade raspravljaju o klimatskim politikama, Kina je izgradila najveću mrežu brzih vozova na svijetu i dominira proizvodnjom obnovljive energije kroz dosljedne investicijske strategije koje traju decenijama.

Možda je još važnije napomenuti kako je Kina stvorila najkompletniji proizvodni ekosistem na svijetu. Samo u oblasti elektronike, izgradila je čitave lance snabdijevanja s ekonomijama čiji obim novopridošli igraču teško mogu dostići. Kada Appleu zatrebaju milioni iPhonea ili kada Tesli trebaju baterijske ćelije za električna vozila, okreću se kineskim proizvođačima ne samo zbog nižih troškova, već i zbog kapaciteta i brzine koji jednostavno ne postoje nigdje drugo.

Brojke govore same za sebe. Kina proizvodi više od polovine svjetskog čelika, kontroliše značajne dijelove globalne prerade litijuma i u svojim pogonima sklapa većinu svjetske potrošačke elektronike. Kompanije poput CATL i BYD ne proizvode samo baterije – one kontrolišu cirka 35% svjetskog tržišta baterija, snabdijevajući sve od Tesle do Mercedesa.

Kontrola nad ključnim sirovinama dodatno pojačava ove prednosti. Kina je osigurala dominaciju nad rijetkim zemnim elementima i drugim mineralima ključnim za modernu tehnologiju, sisteme obnovljive energije i vojne primjene. To se ne odnosi samo na domaću proizvodnju – ona je ostvarena i kroz strateške investicije u rudarske operacije širom Afrike i Latinske Amerike, stvarajući ovisnosti koje druge države teško mogu izbjeći.

Žrtve konkurencije

Ljudska cijena ove industrijske transformacije mjeri se zatvorenim fabrikama i nestankom kompanija širom Zapada. U sektoru proizvodnje čelika, američke firme poput US Steela i europski gigant ArcelorMittal očajnički su lobirali za trgovinsku zaštitu od kineske konkurencije. Bombardier, nekada ponos Kanade u željezničkoj industriji, prodao je svoj željeznički odjel francuskom Alstomu nakon što je više puta izgubio poslove od kineskog CRRC-a na međunarodnim tenderima.

Isti obrazac ponavlja se i u drugim sektorima. Na tržištu pametnih telefona, kineski brendovi Xiaomi, Oppo i Vivo osvojili su značajan tržišni udio u zemljama u razvoju, dok je LG potpuno napustio taj sektor 2021. godine. Čak su i u oblasti video nadzora kineske firme Hikvision i Dahua istisnule zapadne rivale poput Bosch Security Systemsa i švedskog Axis Communicationsa na globalnom tržištu.

Foto: Reuters

Automobilska revolucija

Nigdje kineske industrijske ambicije nisu izraženije nego u automobilskoj industriji, gdje decenija strateških ulaganja sada počinje da preoblikuje globalna tržišta. Kompanija poput BYD-a, koja je nekada bila poznata isključivo po baterijama, postala je drugi najveći proizvođač električnih vozila na svijetu. U 2023. godini BYD je prodao više električnih automobila nego Tesla – izvanredno dostignuće za firmu koja je prije samo 15 godina pravila baterije za mobilne telefone.

Kineski proizvođači automobila NIO, XPeng i Li Auto uveli su funkcionalnosti s kojima se etablirani zapadni proizvođači teško mogu nositi – napredne autonomne vozačke sposobnosti, ažuriranja softvera putem interneta i integrisane digitalne ekosisteme koji brišu granicu između pametnog telefona i vozila. Njihova vozila nude premijum karakteristike po cijenama koje su 30 do 40 posto niže od zapadnih ekvivalenata.

Implikacije ovih promjena nadilaze puku potrošačku preferencu. Kineski automobilski lanac snabdijevanja danas obuhvata sve – od eksploatacije litijuma do dizajna poluprovodnika – stvarajući vertikalnu integraciju koja donosi i troškovne prednosti i stratešku sigurnost. Kada su globalne nestašice čipova 2021–2022. godine zaustavile proizvodnju kod zapadnih proizvođača, kineske kompanije bile su manje pogođene zahvaljujući diverzifikovanim dobavljačima i domaćim kapacitetima za proizvodnju čipova.

Tradicionalni zapadni proizvođači automobila to više ne mogu ignorisati. Ford je sklopio partnerstvo s kineskim proizvođačem baterija CATL, dok BMW nabavlja baterije od više kineskih dobavljača. I dok se formalno takmiče, zapadne firme sve više zavise od kineskih komponenti i tehnologije.

Sljedeća faza djeluje još ambicioznije. Kineski proizvođači automobila agresivno se šire na europska i tržišta jugoistočne Azije, a BYD već gradi proizvodne pogone u Mađarskoj i Tajlandu. Industrijski analitičari predviđaju da bi do 2030. kineski brendovi mogli držati između 20 i 30 posto globalne prodaje električnih vozila – što bi temeljno izmijenilo industriju kojom su više od jednog stoljeća dominirali zapadni i japanski proizvođači.

Nadahnjujući polet: Ambicije u avioindustriji

Kineske ambicije u avioindustriji predstavljaju vjerovatno najdrskiji izazov zapadnoj dominaciji. Putnički avion C919, koji je razvila državna kompanija COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), započeo je komercijalne letove 2023., čime je Kina ušla na tržište uskotrupnih aviona koje su decenijama kontrolisali Boeing i Airbus.

Iako C919 trenutno zavisi od zapadnih motora i avionske elektronike, Kina intenzivno ulaže u razvoj domaćih alternativa. Program CJ-1000A motora ima za cilj da smanji zavisnost od zapadnih dobavljača, dok kineske firme bilježe brz napredak u oblastima poput kompozitnih materijala i sistema kontrole leta.

Strateški značaj ovoga je ogroman. Proizvodnja aviona jedna je od posljednjih velikih industrijskih prednosti Zapada, s godišnjim izvozom vrijednim stotine milijardi dolara i milionima visoko kvalifikovanih radnih mjesta. Ulazak Kine na to tržište, podržan ogromnim domaćim potrebama za avioprevozom i infrastrukturnim projektima u sklopu Inicijative Pojas i put, mogao bi tokom naredne decenije radikalno promijeniti odnose u globalnoj avioindustriji.

Digitalni suverenitet i liderstvo u vještačkoj inteligenciji

Kineska težnja ka tehnološkoj nezavisnosti proteže se i na digitalnu sferu, gdje kompanije razvijaju alternative zapadnim platformama i tehnološkim standardima. Huaweijev operativni sistem HarmonyOS, koji je prvobitno razvijen kao odgovor na američka ograničenja pristupa Androidu, značajno je zaživio na kineskom tržištu i postepeno se širi i van granica zemlje.

Foto: Reuters

HarmonyOS nije samo zamjena za Android – on je dio šire strategije digitalnog suvereniteta Kine. Sistem omogućava integraciju uređaja – od pametnih telefona i automobila do kućanskih aparata – stvarajući koherentni digitalni ekosistem koji bi mogao parirati Appleovoj povezanosti između iPhonea, Maca i iPada. Najbolje od svega je što HarmonyOS nije samo još jedna verzija Androida ili Linuxa – to je potpuno novi operativni sistem koji prijeti Microsoftu, Googleu i Appleu. Više od 700 miliona uređaja sada koristi HarmonyOS, što ga čini trećim najvećim mobilnim operativnim sistemom na svijetu.

U oblasti vještačke inteligencije kineske kompanije razvijaju sve sofisticiranije jezičke modele i AI aplikacije. Dok ChatGPT dominira zapadnim tržištima, kineski tehnološki giganti poput Baidua, Alibabe i ByteDancea razvijaju modele prilagođene kineskom jeziku i kulturnom kontekstu. Ti modeli sve češće nalaze primjenu i na međunarodnom tržištu, posebno u zemljama gdje kineske firme već imaju snažnu tehnološku prisutnost.

Takmičenje u oblasti AI tehnologije ne odnosi se samo na potrošačke proizvode. Kineske kompanije ugrađuju vještačku inteligenciju u procese proizvodnje, logistiku i upravljanje urbanim sredinama u razmjerama koje zapadne firme teško mogu pratiti. Projekti pametnih gradova širom Kine služe kao eksperimentalne platforme za AI rješenja, koja se potom izvoze u druge zemlje putem infrastrukturnih projekata povezanih s Inicijativom Pojas i put.

Foto: Reuters

Bojno polje poluprovodnika

Možda nijedna tehnološka oblast danas nije toliko žestoko osporavana kao industrija poluprovodnika, gdje Sjedinjene Američke Države nastoje ograničiti kineski pristup naprednoj opremi za proizvodnju čipova. Ograničenja uvedena 2022. godine, a dodatno proširena 2023. i 2024., ciljaju kinesku sposobnost da proizvodi najsofisticiranije procesore ključne za razvoj vještačke inteligencije, superračunara i naprednih oružanih sistema.

Kina je, očekivano, odgovorila ambiciozno. Najavljena su ulaganja od preko 150 milijardi dolara u domaću proizvodnju čipova, dok kompanije poput SMIC-a (Semiconductor Manufacturing International Corporation) bilježe brz napredak u tehnološkim kapacitetima. Iako su još uvijek godinama iza tajvanskog TSMC-a i južnokorejskog Samsunga kada je riječ o najsavremenijim čipovima, kineski proizvođači postaju sve konkurentniji u starijim, ali i dalje komercijalno značajnim tehnologijama.

Posljedice se osjete i u sektoru računara i serverske opreme, gdje kineske kompanije poput Lenova već imaju snažne tržišne pozicije. Kako se sposobnosti domaće proizvodnje čipova budu razvijale, kineske firme bi mogle ozbiljno izazvati zapadnu dominaciju u procesorima, grafičkim karticama i drugim ključnim komponentama za obradu podataka. Kompanije poput Loongsona i Zhaoxina rade na razvoju procesora koji bi mogli smanjiti zavisnost od Intela i AMD-a, te otvoriti izvozna tržišta u zemljama koje traže alternativu zapadnoj tehnologiji.

Modernizacija vojske i globalna projekcija moći

Industrijski kapaciteti Kine sve se više prevode u vojnu prednost koja zabrinjava zapadne stratege. Narodnooslobodilačka vojska Kine (PLA) značajno profitira od domaćih dostignuća u brodogradnji, elektronici i avioindustrij

Kineska brodogradilišta trenutno proizvode ratne brodove bržim tempom nego što to zajedno mogu SAD i Evropa. Ratna mornarica PLA već je postala najveća na svijetu po broju plovila, oslonjena na industrijski kapacitet koji omogućava bržu gradnju i zamjenu brodova nego kod konkurenata. Ova ekspanzija omogućava Kini da projektuje vojnu moć ne samo u Južnokineskom moru, već sve više i u Indijski okean.

Kina je ostvarila značajan napredak i u razvoju hipersoničnih projektila i konvencionalnog raketnog arsenala, što joj daje taktičku prednost u azijsko-pacifičkom regionu. U segmentu dronova, od komercijalnih kvadkoptera do vojnih bespilotnih letjelica, kineske firme nude rješenja koja se mogu proizvoditi masovno i po niskim troškovima.

Svemir je još jedno područje u kojem kineski napredak dovodi u pitanje zapadne pretpostavke. Satelitske mreže Kine omogućavaju vojnu komunikaciju i nadzor, dok se razvoj protusatelitskog naoružanja percipira kao direktna prijetnja zapadnoj infrastrukturi u svemiru. Integracija svih ovih kapaciteta u sveobuhvatan program modernizacije vojske postavlja izazove koji prevazilaze tradicionalne mjere vojne moći.

Dvadesetogodišnji horizont: Širenje uz sve veće prepreke

Gledajući unaprijed ka 2045. godini, čini se da će kineske komparativne prednosti opstati u brojnim ključnim sektorima, naročito u industrijama baziranim na proizvodnji, gdje obim i integrisani lanci snabdijevanja pružaju dugoročnu prednost. Kineska dominacija u solarnim panelima, baterijama i sklapanju elektronskih komponenti vjerovatno će se nastaviti, zahvaljujući decenijama ulaganja i izgrađene industrijske ekosisteme.

Ipak, pred Kinom su i značajni izazovi. Demografska tranzicija, obilježena starenjem stanovništva i smanjenjem radno sposobne populacije, postepeno potkopava tradicionalne prednosti niskih troškova rada i povećava socijalna davanja. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, broj radno sposobnih stanovnika u Kini mogao bi se smanjiti za više od 200 miliona do 2050. godine, što će fundamentalno promijeniti ekonomiku proizvodnje.

Povećanje plaća već sada smanjuje kinesku konkurentnost u proizvodnji niže vrijednosti, s premještanjem proizvodnje u zemlje poput Vijetnama, Bangladeša i drugih jeftinijih tržišta. Ova “diplomatija odrastanja” prirodan je proces, ali istovremeno vrši pritisak na kinesku industriju da preusmjeri svoj fokus ka sofisticiranijim tehnologijama, gdje zapadne firme još uvijek drže vodeće pozicije.

Geopolitičke napetosti dodatno potiču diverzifikaciju lanaca snabdijevanja, pri čemu zapadne firme i vlade aktivno traže alternative kineskim dobavljačima. Trend tzv. “friend-shoringa”, koji je dobio na zamahu tokom pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, otvara nove prilike za zemlje poput Indije, Meksika i država Istočne Evrope.

Globalna ekonomija se pomjera prema Aziji, gdje Kina ima geografske i kulturne prednosti. Kako Indija, Indonezija i Vijetnam brzo rastu, kineske kompanije su dobro pozicionirane da opslužuju ova rastuća tržišta.

Zapad odgovara i kroz sve ambicioznije industrijske politike. Američki CHIPS Act, europske subvencije u okviru Zelenog plana, te različite strategije vraćanja proizvodnje u matične zemlje predstavljaju pokušaje da se obnove domaće industrijske sposobnosti. Iako se ti napori suočavaju s brojnim izazovima, oni ukazuju na shvatanje da tržišna logika sama po sebi više nije dovoljna da se odgovori na strateški vođenu industrijsku politiku Kine.

Kineski predsjednik Xi Jinping sa vojskom, Foto: Reuters

Pedesetogodišnja prekretnica: Vrhunac zmaja ili održiva dominacija?

Proširujući analizu do 2075. godine, suočavamo se s još većom neizvjesnošću i mogućim strukturnim promjenama koje bi mogle temeljito izmijeniti konkurentske odnose. Demografska kriza u Kini predstavlja možda najveći izazov, s nekim projekcijama koje predviđaju pad stanovništva za 100 do 200 miliona ljudi do 2070. godine. To bi dovelo do nestašice radne snage, povećanja ovisničkih odnosa te potencijalnog smanjenja veličine domaćeg tržišta koje kineskim kompanijama pruža prednost obima.

Izazov inovacija također je veoma značajan. Prelazak iz faze proizvodnje i adaptacije u istinsko tehnološko vođstvo historijski je bio težak zadatak. Japan je početkom 1980-ih imao slične dileme, kada se predviđalo da će japanske kompanije dominirati globalnim tehnološkim industrijama. Iako Japan i danas ostaje tehnološki napredan, nije uspio ostvariti sveobuhvatnu tehnološku dominaciju koja se činila neizbježnom.

Kineska ekološka ograničenja mogu dodatno usporiti tradicionalne modele rasta. Zagađenje zraka, nestašica vode i klimatske promjene mogle bi prisiliti zemlju na skupe tranzicije koje smanjuju konkurentske prednosti. Ogromna infrastrukturna ulaganja stvorila su značajne dugove koji bi mogli ograničiti buduća strateška izdvajanja.

Ipak, podcjenjivanje kineskih sposobnosti bilo bi prerano. Domaće tržište, iako u padu stanovništva, ostat će ogromno, što predstavlja vrijednu bazu za kineske kompanije. Industrijski ekosistemi i infrastruktura izgrađeni u posljednjim decenijama predstavljaju trajne konkurentske prednosti. Potencijalni tehnološki prodori poput fuzijske energije, kvantnog računarstva ili biotehnologije mogli bi globalnu konkurenciju preokrenuti u korist Kine.

Najvažnije je da se globalna ekonomija pomjera ka Aziji, gdje Kina ima geografske i kulturne prednosti. Kako Indija, Indonezija i Vijetnam brzo rastu, kineske kompanije su dobro pozicionirane da opslužuju ova rastuća tržišta.

Potrošačka revolucija

Najvidljiviji znak kineskog uspona mogao bi biti razvoj potrošačkih proizvoda, gdje kineski brendovi sve više izazivaju zapadne pretpostavke o kvalitetu i poželjnosti. Pametni telefoni Xiaomi i OnePlus nude vrhunske karakteristike po cijenama koje nadmašuju Samsung i Apple. DJI dronovi postali su globalni standard za zračne snimke. Čak i u modi i lifestyle proizvodima, kineski brendovi poput Sheina i Li-Ninga stječu međunarodno priznanje.

Ovaj razvoj potrošačkih brendova predstavlja ključni prelaz. Prethodni talasi industrijskog razvoja — od Japana 1960-ih do 1980-ih, pa Južne Koreje 1990-ih do 2000-ih — uspjeli su kada su domaće kompanije stvorile globalno prepoznatljive potrošačke marke. Toyota, Sony, Samsung i LG postali su svjetski poznati brendovi koji su podržali visokovrijedne proizvodne i dizajnerske poslove u njihovim zemljama.

Čini se da kineske kompanije prate ovaj put, uz dodatnu prednost digitalno-nativnih poslovnih modela i direktnog marketinga potrošačima. Globalni uspjeh TikToka pokazuje sposobnost kineskih kompanija da razumiju i osvoje zapadne potrošačke preferencije, dok aplikacije poput Temua globalizuju kineske platforme e-trgovine.

Naredne dvije decenije vjerovatno će donijeti nastavak kineske ekspanzije, ali uz rastuće demografske i geopolitičke izazove, Foto: Reuters

Snalaženje u novoj stvarnosti

Uspon kineske industrijske dominacije predstavlja jednu od najvažnijih ekonomskih transformacija modernog doba. Od solarnih panela do pametnih telefona, kineske kompanije su prešle put od proizvodnje niske cijene do liderstva u inovacijama i stvaranju globalnih brendova.

Ova transformacija dovodi u pitanje zapadne pretpostavke o tehnološkom vođstvu, ekonomskom razvoju i industrijskoj politici. Vjerovanje da će zapadne kompanije uvijek zadržati prednost u visokotehnološkim i visokovrijednim industrijama sada se testira uslijed kineskih firmi koje kombinuju državnu podršku, tržišni obim i sve sofisticiranije sposobnosti.

Naredne dvije decenije vjerovatno će donijeti nastavak kineske ekspanzije, ali uz rastuće demografske i geopolitičke izazove. Pedesetogodišnji horizont unosi još veću neizvjesnost, s mogućim strukturnim promjenama koje mogu ili učvrstiti kineske prednosti ili otvoriti prostor za obnovljenu zapadnu konkurentnost.

Jasno je da era neupitne zapadne industrijske dominacije polako završava. Hoće li ova tranzicija dovesti do bipolarnog ekonomskog svijeta, obnove zapadne konkurentnosti ili pojave višestrukih regionalnih lidera, ostaje otvoreno pitanje. Za zapadne kreatore politika i poslovne lidere poruka je jasna: udobne pretpostavke proteklih 25 godina više ne vrijede. Zmaj se nije samo probudio – naučio je letjeti!

Autor: Šerif Kapetanović