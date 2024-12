Trump prijeti da će pokušati povratiti kontrolu nad Panamskim kanalom

Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump zatražio je od Paname da smanji naknade za Panamski kanal ili da ga vrati pod kontrolu SAD-a, optužujući tu centralnu američku državu da naplaćuje “previsoke cijene” američkim brodskim i pomorskim brodovima.

“Naknade koje naplaćuje Panama su smiješne, krajnje nepravedne”, rekao je pristalicama u Arizoni u nedjelju.

“Ovo potpuno otimanje naše zemlje će odmah prestati,” rekao je on, misleći na to kada će preuzeti dužnost sljedećeg mjeseca.

Njegove izjave izazvale su brzi ukor predsjednika Paname, koji je rekao da “svaki kvadratni metar” kanala i okolnog područja pripada njegovoj zemlji.

Predsjednik José Raúl Mulino dodao je da se o suverenitetu i nezavisnosti Paname ne može pregovarati.

Trump je dao komentare pristalicama Turning Point USA, konzervativne aktivističke grupe koja je pružila značajnu podršku njegovoj izbornoj kampanji 2024.

Bio je to rijedak primjer da američki lider kaže da može natjerati zemlju da preda teritoriju – iako nije objasnio kako bi to učinio – i znak kako bi se američka vanjska politika i diplomatija mogli promijeniti nakon što on uđe u Bijelu kuću nakon inauguracije 20. januara, piše BBC.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon slične objave dan ranije u kojoj je rekao da je Panamski kanal “vitalno nacionalno dobro” za SAD.

Ako se cijene dostave ne snize, rekao je Trump u nedjelju, “tražit ćemo da nam se Panamski kanal vrati u cijelosti, brzo i bez pitanja”.

Panamski kanal dug je 82 km, presjeca centralnu američku državu i glavna je veza između Atlantskog i Tihog okeana.

REUTERS/Brendan McDermid

Izgrađena je početkom 1900-ih i SAD su zadržale kontrolu nad zonom kanala do 1977. godine, kada su sporazumi postepeno ustupili zemlju nazad Panami. Nakon perioda zajedničke kontrole, Panama je preuzela isključivu kontrolu 1999. godine.

Godišnje kanalom pređe do 14.000 brodova, uključujući kontejnerske brodove koji prevoze automobile, prirodni plin i drugu robu, te vojna plovila.

Osim Paname, novoizabrani predsjednik se također namjerio na Kanadu i Meksiko zbog onoga što je nazvao nepoštenom trgovinskom praksom. Optužio ih je da dopuštaju drogu i imigrante u SAD, iako je meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum nazvao “divnom ženom”.

Trump pogađa uobičajene teme

Trump je to iznio pred hiljadama ljudi na godišnjoj konferenciji Turning Pointa, jednom od najvećih okupljanja konzervativnih aktivista u zemlji.

Turning Point je uložio ogromna sredstva u napore da se izađe na izbore da podrže Trumpa i druge republikance tokom predizborne kampanje.

To je bio njegov prvi govor otkako je Kongres ove sedmice izglasao dogovor da američka vlada ostane otvorena, nakon što je nekoliko odredbi uklonjeno, uključujući i onu koja bi povećala gornju granicu duga zemlje.

Trump je podržao podizanje gornje granice duga, što ograničava iznos novca koji američka vlada može posuditi.

Nekoliko govornika ovdje na konferenciji bilo je kritično prema vladinoj potrošnji i političarima u obje stranke – međutim, podjele unutar Republikanske stranke koje su se odigrale u Kongresu posljednjih dana uglavnom su bile prigušene.

