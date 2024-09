Štrajk će vjerovatno imati ograničen uticaj na izraelsku ekonomiju, ali može li zaustaviti rat?

Malo je vjerovatno da će generalni štrajk u Izraelu imati veliki uticaj na ekonomiju zemlje, smatra Esteban Klor, viši istraživač na Institutu za nacionalne sigurnosne studije Univerziteta u Tel Avivu.

Klor je za CNN rekao da je učešće u štrajku bilo ograničeno, s tim da su mala preduzeća, uključujući restorane i prodavnice prehrambenih proizvoda, ostala otvorena u Jerusalemu.

Ako se štrajk oduži ili izazove ponovnu političku nestabilnost, to može imati “veći ekonomski efekat”, rekao je on. Istovremeno, rekao je on, finansijska tržišta bi mogla pozitivno reagirati ako investitori misle da će štrajk ubrzati završetak rata u Gazi.

Izraelsko tržište dionica u ponedjeljak se trgovalo pozitivno. Referentni indeks Tel Aviv 125 — koji se sastoji od 125 najvrednijih kompanija na berzi u Tel Avivu i koji se smatra barometrom za izraelsku ekonomiju — dobio je 0,5% u podnevnoj trgovini na lokalnom nivou.

A person reacts as protesters rally against the government and to show support for the hostages who were kidnapped during the deadly October 7 attack, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel September 1, 2024. REUTERS/Florion Goga

Izraelski rat u Gazi koji traje skoro 11 mjeseci uzeo je težak danak njegovoj ekonomiji, koja će se vjerovatno smanjiti drugu godinu zaredom 2024. nakon što se uzme u obzir rast stanovništva.

Vlada je odgodila objavljivanje budžeta za 2025. godinu, jer sukob uzrokuje porast budžetskog deficita i izdavanja duga.

“Vlada se ne suočava s pitanjem (budžetskog deficita) ni smanjenjem potrošnje niti povećanjem poreza”, rekao je Klor.

“Oni ne mogu nastaviti finansirati rat isključivo na osnovu zaduživanja”, rekao je on, napominjući da se izraelska “premija rizika” “brzo povećava”, što znači da investitori zahtijevaju veće povrate za kupovinu izraelske imovine, poput obveznica.

Prošlog mjeseca, Fitch se pridružio S&P-u i Moody'su u snižavanju kreditnog rejtinga Izraela, navodeći zabrinutost zbog rata s Hamasom. Smanjenje rejtinga od strane sve tri glavne agencije za kreditni rejting moglo bi otežati i poskupiti Izraelu pozajmljivanje novca.

Fitch predviđa da će budžetski deficit Izraela – razlika između onoga što vlada troši i onoga što prikuplja od poreza – dostići 7,8% njegovog bruto domaćeg proizvoda u 2024., u poređenju sa 4,1% u 2023. godini.

Law enforcement officers detain a demonstrator during a rally against the government and to show support for the hostages who were kidnapped during the deadly October 7 attack, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel September 1, 2024. REUTERS/Florion Goga

Izraelski aktivista kaže da Netanyahu “daje prioritet svojoj koaliciji nad našim narodom”

Demonstranti koji izlaze na ulice širom Izraela imaju za cilj da izvrše pritisak na premijera Benjamina Netanyahua i njegovu koalicionu vladu da osiguraju dogovor o taocima, rekao je vođa protesta i fizičar Shikma Bressler za CNN-ovu crkvu Rosemary.

Bressler je rekao da je Netanyahu pod pritiskom “superekstremističkih grupa u Izraelu”. Ona je rekla da su neki u vladi kojima je data moć odlučivanja “rasisti, fašisti do nekog nivoa”.

Ona je rekla da izraelske grupe pokušavaju da se suprotstave ovom pritisku gurajući vladu da vrati taoce i zaključi dogovor.

“Osim ako se to ne dogodi od grupa unutar koalicije, Netanyahu, nažalost, neće donositi odluke o sebi, jer svoju koaliciju daje prednost našim ljudima, braći i sestrama u Gazi, našoj ekonomiji, budućnosti ove zemlje.”

Demonstrators gather around a fire during a rally against the government and to show support for the hostages who were kidnapped during the deadly October 7 attack, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel September 1, 2024. REUTERS/Florion Goga

Bressler je rekao da se ovi protesti razlikuju od onih koji su se ranije održavali za pozivanje na oslobađanje talaca.

„Mislim da ono što vidimo napolju na ulicama Izraela poslednjih nedjelja, i očigledno danas i juče, nije političko. Riječ je o osnovnim vrijednostima ove zemlje, o solidarnosti među ljudima”, rekao je Bressler.

Ona je rekla da neuspjeh vlade da zaštiti taoce uzdrma osnovni sporazum u zemlji.

“Na protestima (ima) na tone mladih ljudi; svi oni moraju služiti vojsku… A saznanje da će vas vlada zanemariti, pustiti da ostanete tamo dolje u Gazi ako budete kidnapovani, ili bilo gdje drugdje, zapravo ruši temeljnu vrijednost na kojoj je ova zemlja izgrađena.”

