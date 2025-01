Neće padati cijene namirnica: “Zašto ne zaključaju cijenu na pršut, nego na salame koje niko ne jede”

Trgovački lanci u Bosni i Hercegovini i poslodavci ne brinu za potrebe građana. Cijene namirnica idu u beskraj koje niko ne kontroliše. Kupovna moć građana je sve slabija i sve je teže preživjeti mjesec dana.

Odluka vlasti da “zaključaju cijene” za dvadeset proizvoda nije donijelo nikakve efekte, kaže ekonomski stručnjak Svetlana Cenić.

“Znate kada će padati? Oni prvo u beskraj dignu nerealno cijene i onda kažu akcija! Onda ljudi masovno idu. To se red uhvati i kažu akcija ovdje i akcija tamo, uopšte ne razmišljajući da je to realna cijena i da je to način kako se uzimaju pare od kupaca. To su stari marketinški i trgovački trikovi na koje masa nasjeda jednako kao i na političke trikove. Neće padati cijene.”

REUTERS/Sarah Silbiger

Dodaje kako trgovci povećaju cijene očekujući da će im troškovi padati.

“Vi nikada ovdje ne znate. Poslovni sektor, vi nikada tu ne znate šta će nekome pasti na pamet. Onda trgovci povećaju cijene više nego što treba, pa onda slijede akcije, i ako se ljudi ne bune one ostaju takve. Onda idu priče Vlade o “zaključavanju cijena”, oni su uveli taj izraz. Kojih proizvoda? Njih dvadeset koje niko ne bi da jede. To nisu kvalitetni proizvodi. Što ne zaključaju cijenu na pršut? Zaključa cijenu na salamu koju ne bi ni cuko pojeo, nego prođe pored nje. To nikakav efekat nema. Sad ih pitajte koji je njihov efekat “zaključavanja cijena”, nema ga. Ili ograničavanja marže. Nema je. On će ulaznu cijenu napraviti, maržu napravi i njemu na isto dođe. To su igranke i predstave za onoga ko neće da uključi svoj mozak, nego mu vječito tuđi mozak diktira kako će”, kazala je za Forbes Bosne i Hercegovine Svetlana Cenić.

Cijeli razgovor sa Svetlanom Cenić pogledajte u nastavku: