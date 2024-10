BiH na katastrofalnoj poziciji na listi radnih sati u Evropi

Average number of actual weekly hours of work in main job by country:



🇹🇷 Türkiye : 44.2

🇷🇸 Serbia : 41.7

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina : 41.4

🇬🇷 Greece : 39.8

🇷🇴 Romania : 39.5

🇵🇱 Poland : 39.3

🇧🇬 Bulgaria : 39.0

🇨🇾 Cyprus : 38.4

🇱🇻 Latvia : 38.4

🇱🇹 Lithuania : 38.3

🇭🇷 Croatia :…