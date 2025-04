Trumpovo bogatstvo palo za 500 miliona dolara

Donald Trump je prošle nedjelje „ispalio“ prve pucnje u globalnom trgovinskom ratu, pričinivši štetu mnogima, uključujući i sebe.

Tog 2. aprila, na dan kada je Trump predstavio plan za carine, Forbes je procijenio njegovo neto bogatstvo na 4,7 milijardi dolara.

Manje od sedmicu kasnije, ono je palo na procijenjenih 4,2 milijarde dolara. Vrijednost njegovih akcija na berzi i privatnih ulaganja pada u skladu sa širim tržištem.

Najveći gubitak dolazi od njegovog najvrijednijeg kapitala – Trump Media and Technology Group. Akcije kompanije pale su osam posto tokom posljednja tri dana trgovanja, dostigavši najnižu cijenu od oktobra.

Početak problema – posljedice obračuna carine

Njegov udio, koji je u srijedu bio vredan 2,2 milijarde dolara, sada iznosi oko dvije milijarde dolara. Gubitak od oko 170 miliona dolara predstavlja samo početak njegovih problema.

Trumpova imovina u komercijalnim nekretninama pala je za procijenjenih 90 miliona dolara. Pod pretpostavkom da su doživjela slične gubitke kao berzanske kompanije koje se bave tim nekretninama.

Akcije Vornado Realty Trust, kompanije koja sarađuje sa Trumpom u dva njegova najvrijednija objekata (1290 Avenue of the Americas u New Yorku i 555 California Street u San Franciscu) pale su 14% od trenutka Trumpove najave do kraja jučerašnjeg dana.

Cijena akcija druge velike njujorške kompanije za nekretnine, SL Green, pala je 15%. Trumpov portfolio, uključujući Vornado nekretnine (Tramp Kula i 40 Wall Street), sada je vrijedan procijenjenih 570 miliona dolara. To je pad sa 660 miliona dolara prošle sedmice.

Udar i na golf imovinu

Golf imovina također gubi na vrijednosti. Loptice, palice i majice u profesionalnim prodavnicama dolaze iz inozemstva. Prava prijetnja za Trumpov portfelj, međutim, jeste mogućnost rezanja troškova. Članovi klubova mogli bi da smanje troškove za vjenčanja, luksuzne obroke ili čak članstva.

„Ako dođe recesija, vaša žena vas pogleda i kaže ‘Šta, pobogu, radimo s ovim skupim članstvom u klubu?’“, objašnjava izvor Forbesa iz ove industrije.

Nema uporedivih berzanskih kompanija sa Trumpovim klubovima, ali najbliži uporedni pokazatelji ukazuju na probleme. Akcije preduzeća iz industrije zabave i slobodnog vremena, kao što su Vail Resorts i Soho House, pale su više od 15 posto od srijede.

Topgolf Callaway Brands, koji proizvodi palice i upravlja golf terenima, također je pao 15%. Sličan pad za Trumpove golf terene smanjio bi njegovo neto bogatstvo za još 70 miliona dolara.

Carine utjecale i na sektor ugostiteljstva

Imovina u sektoru ugostiteljstva nije u boljoj poziciji. Trumpova najveća imovina je Trump National Doral.

Reč je o odmaralištu sa 643 sobe u Miamiu. Portparolka Bijele kuće, Taylor Rogers, kaže da je „predsjednik fokusiran na zemlju, a ne na svoj biznis“. „Predsjednik Trump je uveo carine zemljama koje su nas godinama eksploatisale kako bi osigurao da Amerikanci budu bolje zaštićeni tokom generacija koje dolaze“, navela je u saopćenju.

„Predsjednikova imovina je u fondu kojim upravljaju njegova djeca, dok on vrijedno radi na tome da vodi zemlju ka ekonomskoj prosperitetu“, dodaje se u izjavi.

Pored Dorala, Trump i dalje posjeduje stotine hotelskih i kondo jedinica u tornjevima u Chicagu i Las Vegasu. Ako bi vrijednost Trumpovih ulaganja pala za, recimo, 16%, on bi izgubio još 65 miliona dolara.

Njegov mnogo manji biznis za licenciranje i upravljanje mogao bi da izgubi još 15 miliona dolara.

I nekretnine u padu

Stambene nekretnine su također drastično pale, pri čemu su akcije četiri kompanije koje posjeduju apartmane pale u prosjeku 13%. Trup posjeduje desetine jedinica unutar zgrada koje je razvio ranijih godina. Ako bi smanjio taj portfolio, njegovo neto bogatstvo bi palo za još oko 20 miliona dolara.

Njegova najzaštićenija imovina mogli bi biti mnogi njegovi trofeji, poput penthausa na vrhu Trump kule i resort Mar-a-Lago.

Dana Koch, agent za luksuzne nekretnine u Palm Beachu, kaže da ova vrsta imovine funkcionira u drugačijem okruženju od akcija na berzi.

„Ovo je još ograničenije i rjeđe“, rekao je. Ako bi se vrijednost najboljih nekretnina smanjila za pet posto ili polovinu pada šireg tržišta, Trump bi izgubio još 32 miliona dolara.

Dobitak od kriptovaluta

Gotovina obično pruža olakšanje u vremenima poput ovih. Prema najnovijem izvještaju o finansijskoj imovini Trumpa, on posjeduje portfolio diverzifikovanih obveznica i nekoliko akcijskih pozicija, uključujući udio u privatnoj kreditnoj firmi Blue Owl Capital u vrijednosti od pet do 25 miliona dolara, koji je pao 22% od srijede.

Nakon što je podnio izvještaj u augustu, Trump je ostvario dva ogromna finansijska dobitka od kriptovaluta. Prvo je došao World Liberty Financial. Taj projekat je obećao „finansijsku revoluciju“ i donio gotovo 400 miliona dolara predsjedniku i njegovoj porodici. Zatim je uslijedila prodaja $TRUMP koina, koji je vjerovatno donio barem još 175 miliona dolara prije oporezivanja. Problem za predsjednika je to što je možda dio tih prihoda čuvao u kriptovalutama, koje su poznate po tome što su nestabilne.

Njegov sin Eric Trump je u februaru javno hvalio eter, rekavši svojim pratiocima na Twitteru da je „sjajan trenutak da se kupi $ETH“. Od tada je ova valuta pala 45%, uključujući pad od 18% nakon Trumpove objave o carinama. Ako bi se procijenjeni neočekivani dobitak predsjednika poslije plaćanja poreza od 350 miliona dolara smanjio za polovinu pada etera, on bi izgubio još 32 miliona dolara.

Kada saberemo sve, čini se da Trumpovi gubici u njegovoj privatnoj imovini premašuju one od njegovih berzanskih akcija.

Najveća prijetnja za Trumpa nisu carine na proizvode koje uvozi, s obzirom na to da njegova preduzeća ne prodaju mnogo fizičkih proizvoda.

To je gubitak povjerenja investitora širom svijeta. Ljudi se oslanjaju na hirove, a ne na logiku, kada odlučuju da li će kupiti ili se odreći luksuznih nekretnina, skupih članstava u klubovima i mim akcija sa visokim rastom.

Što više nesigurnosti Trimp unosi u globalnu ekonomiju, to će njegovo neto bogatstvo brže opadati.

Dan Alexander, Forbes

