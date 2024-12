Najbogatije muzičke zvijezde današnjice – šest je milijardera

Muzička industrija jedna je od najunosnijih na svijetu, a za one koji postignu uspjeh, ona im otvara vrata i na pladnju donosi slavu i bogatstvo. Mnogi od njih, koji su prisutni na muzičkoj sceni nekoliko decenija danas su milioneri, ali postoji poseban, elitni sloj među njima, koji na računima imaju milijarde. U nastavku se bavimo i jednim i drugima, krećemo od 20 mjesta sa milionerima, te listu zatvaramo sa najbogatijim muzičkim zvijezdama koji već izvjesno vrijeme drže status milijardera.

20. Jon Bon Jovi, 410 miliona dolara

19. Barbra Streisand, 460 miliona dolara

18. Gloria Estefan, 500 miliona dolara

17. Mick Jagger, 526 miliona dolara

16. Celine Dion, 550 miliona dolara

15. Elton Joh, 595 miliona dolara

14. Julio Iglesias, 600 miliona dolara

13. Dolly Parton, 650 miliona dolara

12. Andrew Lloyd Webber, 650 miliona dolara

11. Bono: 700 miliona dolara

10. Beyoncé, 760 miliona dolara

9. Dr. Dre, 800 miliona dolara

8. Herb Alpert, 850 miliona dolara

7. Madonna, 850 miliona dolara

Ko su milijarderi?

Bruce Springsteen, Foto: REUTERS/Mark Blinch

6. Bruce Springsteen, 1.2 milijarde dolara

Kantautor Bruce Springsteen, poznat pod nadimkom “The Boss” od 1970-ih prodao je više od 140 miliona albuma širom svijeta, te osvojio najsprestižnije nagrade; 20 Grammyja, jednog Oscara, dva Zlatna globusa kao i nagradu Tony.

Bogatstvo je povećao i kada je prije tri godine prodao svoj muzički katalog kompaniji Sony za nevjerovatnih 500 miliona dolara. Prema Forbesu Springsteenovo neto bogatstvo iznosi 1,2 milijarde dolara.

Sir Paul McCartney, Foto: Reuters

5. Sir Paul McCartney, 1.3 milijaarde dolara

Sir Paul McCartney, legenda svjetske muzičke scene, nedavno je postao prvi britanski muzičar koji je ušao u ekskluzivni krug milijardera. Kao autor mnogih hitova kultne grupe The Beatles, zajedno s pokojnim Johnom Lennonom, 82-godišnji McCartney i dalje zarađuje milionske iznose zahvaljujući tantijemama. Njegov muzički portfolio uključuje i prava na djela drugih velikana, poput Buddyja Hollyja i Carla Perkinsa, čime dodatno osigurava svoj status među najbogatijima u industriji.

Osim naslijeđa s The Beatlesima, McCartney uživa i u izuzetno uspješnoj solo karijeri. Njegovi koncerti i dalje privlače ogromnu publiku – samo 2019. godine ostvarili su prihod veći od 100 miliona dolara, što bi danas iznosilo oko 123 miliona dolara.

Prema najnovijoj listi najbogatijih, The Sunday Times Rich List 2024., njegovo bogatstvo procijenjeno je na nevjerovatnih 1,3 milijarde dolara.

Selena Gomez, Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

4. Selena Gomez, 1.3 milijarde dolara

Bivša dječja zvijezda Selena Gomez započela je svoju karijeru na Disney Channelu, glumeći u popularnim emisijama poput Barney & Friends i Wizards of Waverly Place. Godine 2009. zakoračila je u svijet muzike kao frontwoman benda Selena Gomez & the Scene, s kojim je objavila tri studijska albuma. Gomez je 2013., započela solo karijeru i do sada je objavila još tri albuma. Njen posljednji solo album, Rare, objavljen je 2020. godine.

Iako Gomez nastavlja glumiti i baviti se muzikom – trenutno glumi u seriji Only Murders in the Building i ove godine je objavila pjesmu Love On – većina njenog bogatstva dolazi iz poslovnih poduhvata. Godine 2020. osnovala je kozmetičku kompaniju Rare Beauty, čija je vrijednost, prema web stranici Business of Fashion, procijenjena na dvije milijarde dolara. Sada, prema Bloombergovim procjenama, njena neto vrijednost iznosi nevjerovatnih 1,3 milijarde dolara, čime je postala jedna od najmlađih milijarderki u Americi.

Rihanna, Foto: REUTERS/Brendan McDermid

3. Rihanna, 1.4 milijarde dolara

Rihanna je zakoračila na muzičku scenu 2005. godine nakon što je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Def Jam. Iako su njena prva dva albuma postigla umjeren uspjeh, treći studijski album, Good Girl Gone Bad, lansirao ju je u zvjezdanu orbitu. Od tada je prodala više od 250 miliona albuma širom svijeta, a trenutno radi na svom dugo očekivanom devetom studijskom albumu.

Osim muzičkih postignuća, Rihanna velik dio svog bogatstva duguje mudrim poslovnim strategijama. Godine 2017. udružila se sa kompanijom LVMH kako bi lansirala Fenty Beauty, kozmetičku liniju koja je samo 2020. godine ostvarila više od 550 miliona dolara prihoda, što je 667 miliona u vrijednosti iz 2024. godine. Godinu kasnije, 2018., proširila je svoje poslovno carstvo osnivanjem Savage x Fenty, linije donjeg rublja u kojoj posjeduje 28 posto udjela. Do februara 2021. godine, vrijednost Savage x Fenty procijenjena je na milijardu dolara. Prema Forbesu, Rihanna trenutno ima ukupno bogatstvo od 1,4 milijarde dolara.

Taylor Swift, Foto: Reuters

2. Taylor Swift, 1.6 miliajardi dolara

Iz perspektive mnogih, životna priča Taylor Swift liči na modernu bajku. Djevojka iz provincije odlučuje napustiti svoj rodni grad i preseliti se u Tennessee kako bi slijedila svoj san i etablirala se u country muzici. Međutim, njen nevjerovatni talent i predanost lansirali su je na vrh svjetske muzičke scene, gdje danas nosi titulu jedne od najutjecajnijih umjetnica svog vremena.

Sa samo 35 godina, Swift je postigla ono što je do sada bilo nezamislivo – postala je prva muzičarka koja je zahvaljujući isključivo svojoj muzici i nastupima ušla u krug milijardera. Njena zarada dolazi iz različitih izvora, uključujući tantijeme i turneje, koje su joj donijele približno 600 miliona dolara. Vrijednost njenog muzičkog kataloga procijenjena je na istu sumu, dok se njen portfolio nekretnina procjenjuje na dodatnih 125 miliona dolara.

Najveći doprinos ovom nevjerovatnom uspjehu dolazi od njene najnovije turneje, The Eras Tour, koja je ostvarila rekordnih 2,2 milijarde dolara prihoda, čime je postala najprofitabilnija turneja u historiji. Prema posljednjim podacima Forbesa, Taylor Swift sada posjeduje bogatstvo od 1,6 milijardi dolara, čime je prestigla Rihannu kao najbogatiju muzičarku na svijetu.

Jay-Z, Foto: REUTERS/Gaelen Morse

1. Jay-Z, 2.5 milijardi dolara

Jay-Z, reper koji je postao poslovni mogul, ušao je u historiju 2019. godine kada je proglašen prvim hip-hop umjetnikom koji je dostigao status milijardera. Ovaj status donijela mu je poslovna imperija koja ne uključuje samo muziku. Njegova muzička karijera započela je 1996. godine osnivanjem izdavačke kuće Roc-A-Fella, kada je objavio svoj prvi studijski album Reasonable Doubt. Od tada je prodao više od 125 miliona albuma širom svijeta i osvojio 24 Grammy nagrade.

Zarada od muzike samo je dio njegovog bogatstva koje uključuje i vlasništvo nad Roc Nation zabavnom kompanijom, posjedovanje modne linije te lansiranje dva luksuzna brenda pića. Također, poznat je kao neko ko ima „nos“ za dobre investicije, pa tako i ne iznenađuje što je investirao u neke od najvećih svjetskih kompanija, poput Ubera i SpaceX-a. Prema Forbesu, njegovo bogatstvo iznosi nevjerovatnih 2,5 milijardi dolara.