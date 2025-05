Musktokracija: Ko se sve obogatio zajedno s najbogatijim čovjekom na svijetu

Elon Musk je najbogatija osoba svih vremena, sa neto vrijednošću od oko 390 milijardi dolara. Ovo je priča o zaposlenima, investitorima i sljedbenicima koji su se obogatili zajedno s njim.

Antonio Gracias , advokat koji je postao investitor privatnog kapitala, nije imao iskustva u vladi sve dok ga Elon Musk , koji vodi Odjel za efikasnost vlade pod predsjednikom Donaldom Trumpom , u februaru nije zadužio da istraži Upravu za socijalno osiguranje i potraži prevare. Ubrzo je Gracias počeo ponavljati Muskove i Trumpove neutemeljene tvrdnje da su demokrate aktivno učestvovale u “uvozu birača” izdavanjem brojeva socijalnog osiguranja imigrantima.

Vjerni i vizionarski

Gracias, čiji su roditelji imigrirali u Sjedinjene Države iz Španije, vrijedi 2,2 milijarde dolara gotovo u potpunosti zahvaljujući Musku. Njegova investicijska firma je rano ulagala u SpaceX, Teslu, SolarCity i druge Muskove kompanije. Član je Teslinog upravnog odbora, ima lični udio u Tesli vrijedan 300 miliona dolara i jedan je od Muskovih najbližih prijatelja. Čak i na odmore ide s njim.

Stoga ne čudi da je on prijatelj koji odano klima glavom Elonu. „Elon je u pravu“, rekao je nedavno na događaju u Wisconsinu, gdje je Musk tvrdio da je bivši predsjednik Joe Biden vodio „masovni program uvoza što većeg broja ilegalnih imigranata kako bi promijenio cijelu izbornu mapu Sjedinjenih Država i lišio Amerikance prava glasa“. Gracias će sada iz socijalnog osiguranja preći na vođenje napora Elona Muska i DOGE-ovog Odjeljenja za efikasnost vlade za remont infrastrukture u Ministarstvu domovinske sigurnosti.

Elon Musk svoje ogromno bogatstvo duguje tehnološkim inovacijama i korporativnim mahinacijama, ali to nije mogao učiniti sam. Gracias ga je podržao mnogo prije mnogih drugih. Ali on nije jedini koji je stajao uz njega tokom godina, već ga je i učinio veoma bogatim. Muskov brat ga nikada nije napustio, njegovi prvi zaposlenici radili su 24 sata dnevno, a investitori su ga iznova i iznova podržavali. Musk je mnogima od njih vratio dug imovinom koja se mjeri stotinama miliona ili čak milijardama dolara.

Martin Schoeller, Fotoilustracija: Jamel Toppin/FORBES

Ovaj krug bi se mogao nazvati muskokratijom. Investitori, inženjeri i sljedbenici na njegovom putu koji su stekli bogatstvo i moć s Muskom sada podržavaju njegov sve radikalniji pogled na svijet na X mreži, provode Muskovu poslovnu i političku agendu ili jednostavno gledaju na drugu stranu na kontroverze koje izaziva. Neki su prodali svoje dionice i odselili se od njega. Drugi ga otvoreno i naizgled bezuvjetno podržavaju.

Ljudi poput predsjednice SpaceX-a Gwynne Shotwell i Muskovog mlađeg brata Kimbala duguju cijelo svoje bogatstvo Elonu. „Zahvalan sam svom bratu svaki dan“, objavio je Kimbal na X mreži u januaru. Neki drugi, poput Marca Andreessena, investitora rizičnog kapitala i sada neformalnog Trumpovog savjetnika, već su bili bogati, a Elon ih je učinio još bogatijima. „On je najbriljantniji čovjek, najbriljantniji inženjer na planeti“, oduševljeno kaže Ron Baron, 81-godišnji milijarder i upravitelj investicijskog fonda koji se zbližio s Muskom 2014. godine.

Preko svoje investicione firme i za sebe, kupio je 4,5 miliona dionica Tesle po prosječnoj cijeni od 12 dolara po dionici – što je prilično dobar 24x povrat. Baron ostaje optimističan i obećao je da za sada neće prodavati dionice u svoje ime, iako je njihova vrijednost pala za oko 35 posto od inauguracije predsjednika Trumpa. „Mnogi se ne slažu sa mnom i kažu da je Muskova reputacija nepopravljivo oštećena, ali mislim da sve to prolazi“, kaže Baron.

Ko nije veoma bogat?

Međutim, dvoje ljudi iz Elonovog kruga nisu se bajno obogatili. Ovo su njegove bivše supruge. Njegova prva supruga, kanadska spisateljica Justine Wilson Musk, od koje se razveo 2010. godine i s kojom ima petero djece, nije dobila dionice Tesle ili SpaceX-a kako je tražila. Njena imovina se procjenjuje na samo 15 miliona dolara. Druga bivša supruga, glumica Talulah Riley, s kojom je bio dva puta oženjen, od 2010. do 2012. godine, a zatim ponovo od 2013. do 2016. godine, primila je sličan iznos u gotovini.

Kako bi saznali ko je do sada najviše profitirao od Muska, Forbes je pregledao Tesline dokumente podnesene američkoj Komisiji za vrijednosne papire i berzu (SEC), razgovarao s ranim zaposlenicima SpaceX-a i investitorima u Muskove kompanije. Navodimo deset onih koji sve nule na svojim bankovnim računima mogu pripisati Musku, te još pola tuceta onih čije se bogatstvo značajno povećalo zahvaljujući njemu.

Ljudi koji su se obogatili zahvaljujući Elonu Musku

Nekoliko odabranih koji su se pridružili Musku u pravo vrijeme stvorili su bogatstvo koje se može napisati s devet ili čak deset nula.

Antonio Gracias

Neto vrijednost: 2,2 milijarde dolara

Gracias, kolega s pravnog fakulteta Muskovog kolege iz PayPala Davida Sacksa, upoznao je Muska oko 2000. godine. Njegova firma sa sjedištem u Chicagu, Valor Equity Partners, rano je investirala u Teslu (2005.), SpaceX (2008.) i Teslinu buduću akviziciju SolarCityja (2012.). Kada je Tesla zapala u probleme 2008. godine, posudio je Musku milion dolara, a između 2007. i 2020. bio je član upravnog odbora proizvođača automobila. On i Musk su bliski prijatelji i čak provode porodične odmore zajedno. Gracias upravlja dijelom Muskove lične imovine.

Kada je Tesla zapala u probleme 2008. godine, Antonio Gracias je posudio Elonu Musku milion dolara (Foto: PROFIMEDIA)

J. B. Straubel

Neto vrijednost: 1,6 milijardi dolara

Inženjer koji je diplomirao na Univerzitetu Stanford radio je na razvoju aviona na električni pogon 2003. godine kada je upoznao Muska na predavanju na kampusu. Igrao je ključnu ulogu u ranim godinama Tesle, pridruživši se mladoj kompaniji za električna vozila kao zaposlenik broj 5 i nadgledajući razvoj baterijskih paketa i elektromotora kao tehnološki lider. Pored Muska, on je jedini originalni član izvršnog tima koji je još uvijek povezan s Teslom. Iako je napustio vodstvo kompanije 2019. godine kako bi preuzeo upravljanje kompanijom za recikliranje baterija za električna vozila Redwood Materials, koju je osnovao, i prodao milijardu dolara (nakon oporezivanja) dionica Tesle tokom sljedećih nekoliko godina, pridružio se Teslinom upravnom odboru 2023. godine.

JB Straubel je odigrao ključnu ulogu u Teslinim ranim godinama (Foto: PROFIMEDIA)

Gwynne Shotwell

Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara

S obzirom na to da Musk dijeli svoju pažnju između šest kompanija i svojih dužnosti u Trumpovom Uredu za efikasnost vlade (DOGE), neko se mora brinuti o raketnoj oblasti. Ovo je dugogodišnja predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell, koja se kompaniji pridružila 2002. godine kao njen 11. zaposlenik. Prije toga, radila je za malu raketnu kompaniju. Upoznala je Muska dok je posjećivala bivšeg kolegu u njegovoj kancelariji u SpaceX-u. Elon je bio toliko impresioniran njome da joj je rekao da se prijavi za novu poziciju potpredsjednice prodaje. „Oklijevah oko mjesec dana prije nego što sam prihvatila posao“, jednom je rekla grupi studenata na Stanfordu. Sada kompanija vrijedi toliko da se čak i njen udio od 0,3% može zapisati kao desetocifreni broj.

Predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell bila je jedanaesti zaposlenik u SpaceX-u (Foto: PROFIMEDIA)

Kimbal Musk

Neto vrijednost: 900 miliona dolara

Godine 1995. pomogao je u osnivanju prvog startupa svog brata, online gradskog vodiča Zip2, a četiri godine kasnije i prethodnika PayPala, X.com. Bio je u upravnom odboru SpaceX-a do 2022. godine. Zaradio je 170 miliona dolara prodajom dionica Tesle, od čega 16 miliona dolara u februaru, nakon Trumpove inauguracije. On i dalje posjeduje dionice i opcije Tesle u vrijednosti od 400 miliona dolara, te mjesto u upravnom odboru. Kimbal, po struci kuhar koji gotovo uvijek nosi kaubojski šešir, suosnivač je i menadžer restorana The Kitchen, kompanije koja posluje u četiri restorana. Također je osnovao Nova Sky Stories, startup za svjetlosne predstave dronovima. Među njegovim klijentima je – pogodili ste – Tesla.

Počasna nagrada Ira

Neto vrijednost: 550 miliona dolara

Ehrenpreis je prvi put podržao Teslu kao investitor 2006. godine, kada je kompanija imala samo 50 zaposlenih i još nije počela proizvoditi automobile. Član je Upravnog odbora Tesle od 2007. godine. Suočio se s kritikama zbog odobravanja Muskovog paketa isplata za 2018. godinu u iznosu od 55,8 milijardi dolara, koji je poništio sudija iz Delawarea, zatim odobren glasanjem dioničara, a zatim ponovo poništen. U 2021. godini zaradio je 100 miliona dolara prodajom dionica Tesle. On odbacuje Forbesove procjene, ali odbija da dostavi dokumentaciju.

Robyn Denholm

Neto vrijednost: 500 miliona dolara

Veteran Toyote, Sun Microsystemsa i Juniper Networksa pridružio se Teslinom odboru 2014. godine i zamijenio Muska na mjestu predsjedavajućeg 2018. godine, kao dio Elonovog sporazuma s američkom Komisijom za vrijednosne papire i berzu (SEC) zbog lažnog tvita da je osigurao sredstva za preuzimanje Tesle. Zaključno sa februarom 2024. godine, zaradila je 100 miliona dolara od prodaje dionica. Ona, zajedno s Muskom i drugim članovima odbora, možda će morati vratiti kompaniji više od 900 miliona dolara u nagodbi vezanoj za tužbu zbog prekomjerne naknade. Kod kuće, u Australiji, posjeduje dionice košarkaških timova Sydney Kings i Sydney Flames.

Zaključno sa februarom 2024. godine, Robyn Denholm je zaradila 100 miliona dolara od prodaje dionica Tesle (Foto: PROFIMEDIA)

Thomas Mueller

Neto vrijednost: 500 miliona dolara

Mueller, koji je odrastao u ruralnom Idahu, pridružio se SpaceX-u 2002. godine kao zaposlenik broj jedan. Imao je magistarsku diplomu iz mašinstva i u to vrijeme je pravio domaće rakete u skladištu, dok je Musk upravo prodao PayPal eBayu. Na zabavi povodom Super Bowla skicirali su planove za SpaceX-ovu prvu raketu, Falcon 1. Kao šef pogonskog inženjerstva, Mueller je vodio dizajn i razvoj motora za SpaceX-ovu raketu-nosač Falcon i svemirski brod Dragon. Godine 2020. napustio je kompaniju i osnovao je Impulse Space, kompaniju koja proizvodi vozila za transport u Zemljinoj orbiti. On i dalje ima udio u SpaceX-u vrijedan oko 200 miliona dolara.

Zach Kirkhorn

Neto vrijednost: 440 miliona dolara

Nakon kratkog rada u konsultantskoj firmi McKinsey, pridružio se Tesli 2010. godine kao finansijski analitičar. Godine 2019, u dobi od 43 godine, postao je njen financijski direktor. Musk mu je dodijelio titulu Master of Coin nakon što je proizvođač automobila 2021. godine kupio bitcoin u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara. Dvije godine kasnije, dao je ostavku, unovčio 300 miliona dolara svog udjela i potrošio 20 miliona dolara na kuću od 740 kvadratnih metara u području zaliva San Francisca.

Jerome Guillen

Neto vrijednost: 250 miliona dolara

Guillen, doktor mašinstva, pridružio se Tesli 2010. godine i nadgledao je razvoj Modela S, Muskovog drugog vozila nakon Roadstera. Godine 2018. unaprijeđen je u predsjednika automobilske divizije, a nakon što je 2021. napustio Teslu, od prodaje dionica zaradio je 160 miliona dolara, ostavljajući kompaniji više od 400 miliona dolara neiskorištenih opcija. Sada vodi aplikaciju za keto dijetu i suosnivač je kompanije koja je uspostavila sistem plaćanja bitcoinima.

Kathleen Wilson-Thompson

Neto vrijednost: 230 miliona dolara

Bivša direktorica ljudskih resursa u Walgreensu duguje svoje bogatstvo Muskovoj nepromišljenosti. Godine 2018. pridružila se Teslinom upravnom odboru kao nezavisna direktorica u sklopu Muskovog spomenutog sporazuma sa SEC-om oko dosijea. Od 2020. godine zaradila je 100 miliona dolara od prodaje dionica koje je dobila kao kompenzaciju, a još uvijek posjeduje dionice i opcije u vrijednosti od 120 miliona dolara.

Ljudi koji su postali još bogatiji zahvaljujući Musku

To su milijarderi koji su već bili bogati u vrijeme kada su se kladili na Muska, ali Elon je njihovo bogatstvo podigao na nove visine.

Larry Ellison

Neto vrijednost: 162 milijarde dolara

Suosnivač Oraclea investirao je milijardu dolara u Teslu 2018. godine kada se pridružio upravnom odboru, a vrijednost njegovog udjela porasla je na 4,7 milijardi dolara do 2022. godine, kada je odstupio s te pozicije. Također je 2022. godine investirao milijardu dolara u kompaniju X (ranije Twitter). Musk ga je zamolio da to učini putem tekstualne poruke.

Larry Ellison je uložio milijardu dolara u Teslu (Foto: PROFIMEDIA)

Peter Thiel

Neto vrijednost: 17,2 milijarde dolara

Thiel je upoznao Muska 2000. godine, kada se Elonov startup za plaćanja X.com spojio s njegovom kompanijom Confinity i formirao PayPal. Thiel je suosnivač firme rizičnog kapitala Founders Fund, koja je rano investirala u SpaceX (2008.) i ostaje njen treći najveći dioničar, iza Muska i Googlea, sa šest posto udjela.

Leo KoGuan

Neto vrijednost: 7,5 milijardi dolara

Nekada treći najveći pojedinačni dioničar Tesle. Opisao je sebe kao Elonova obožavatelja, ali se onda milijarder, stručnjak za informacijske usluge, odrekao svog idola, nazvavši ga “tiranskim direktorom” i prošlog novembra izjavio da “više ne podržava bezuvjetno Teslu”.

Ron Baron

Neto vrijednost: 6,4 milijarde dolara

Baron ima 40 posto svog vodećeg investicijskog fonda vezanog za Teslu. Osamdesetogodišnji milijarder je prvi put investirao u proizvođača električnih vozila prije otprilike deset godina. Od tada, vrijednost investicije je porasla za gotovo 2.200 posto. Njegovi fondovi također imaju udjele u SpaceX-u i xAI-u. Baronovo lično bogatstvo se više nego utrostručilo od 2016. godine, uglavnom zahvaljujući Elonu.

Marc Andreessen

Neto vrijednost: 1,9 milijardi dolara

Bivši demokrat sada podržava Trumpa i Muska, pa čak i pomaže u regrutovanju tehnoloških talenata za DOGE-ovu kancelariju. Njegova firma rizičnog kapitala Andreessen Horowitz podržala je SpaceX 2023. godine i suvlasnica runde finansiranja od 6 milijardi dolara za xAI u maju 2024. Vrijednost obje kompanije se udvostručila od njegove investicije.

Jared Isaacman

Neto vrijednost: 1,3 milijarde dolara

Milijarder, koji leti borbenim avionima iz zabave, vozio se i na dvije SpaceX rakete. S prvim 2021. godine, kada je njegova kompanija za obradu plaćanja Shift4 (glavni izvor njegovog bogatstva) investirala 28 miliona dolara u SpaceX. Taj udio sada vrijedi 66 miliona dolara. Isaacman, Trumpov kandidat za šefa NASA-e, također je imao lični udio u proizvođaču raketa, koji je prodao prošle godine.

Autor članka je John Hyatt.