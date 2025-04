Šta on zna što drugi milijarderi ne vide

Od Billa Ackmana do Elona Muska, neki od najentuzijastičnijih milijardera pristalica Donalda Trumpa javno se razilaze s predsjednikom zbog njegovog plana o ‘recipročnim’ tarifama, koji podrazumijeva osnovnu carinu od deset posto za sve zemlje i dodatne tarife za zemlje s većim trgovinskim deficitom.

Thomas Peterffy je sušta suprotnost: tajkun koji je nevoljko i tiho podržavao sve tri Trumpove predsjedničke kampanje, ali koji sada u potpunosti podržava Trumpov kontroverzni plan uvođenja tarifa na gotovo sve druge zemlje, čime bi se preokrenula globalna ekonomija i opskrbni lanci.

„Mislim da to daje priliku mnogim poduzetnicima da se pripreme za proizvodnju i izumljavanje ili istih stvari koje nam strane zemlje prodaju po niskim cijenama, ili odgovarajućih zamjena za njih,” rekao je Peterffy za Forbes putem video intervjua iz svoje vile u Palm Beachu u utorak poslijepodne. „Zato što će strani proizvodi biti skuplji, postat ćemo konkurentni unutar zemlje s domaćom proizvodnjom.”

Republikanski orjentiran

Peterffy, koji živi tri kuće dalje od Trumpovog kluba Mar-a-Lago, gdje je i platiša članarine, kaže da nema strpljenja za milijardere-otpadnike koji su voljeli Trumpa dok nije predstavio svoju ključnu ekonomsku politiku. „Mislim da su kratkovidni, pohlepni, da gledaju samo svoje džepove.”

Peterffy ne djeluje kao vjerovatan pristalica Trumpovih tarifa. Cijeli život republikanski orijentiran u duhu establišmenta, pobjegao je iz Mađarske u SAD 1965. s 21 godinom i postao vatreni kapitalist na Wall Streetu trgujući robom prije nego što je 1993. osnovao Interactive Brokers, trgovačku platformu koju koriste mali i institucionalni investitori. Njegovo bogatstvo od 45 milijardi dolara čini ga jednim od 30 najbogatijih ljudi na svijetu, prema Forbesovoj listi milijardera u stvarnom vremenu. U krugovima velikih donatora GOP-a, Peterffy – koji je od 2000. donirao više od 32 miliona dolara raznim republikanskim kandidatima i političkim komitetima – izgradio je imidž oštrog kritičara socijalizma i zagovornika politika slobodnog tržišta. Nikada ranije javno nije pozivao SAD da uvede tarife – sve do sada.

„Vjerujem li u slobodna tržišta? Da, ali ne mislim da su ta slobodna tržišta slobodna s one druge strane, jer se nadmećemo s mnogo subvencija,” kaže Peterffy, koji je branio Trumpovu grubu formulu za izračunavanje tarifa na određene zemlje (dijeljenjem trgovinskog suficita neke zemlje s ukupnom vrijednošću njenog izvoza, a zatim prepolavljivanjem tog broja). „Nadam se da je to plan,” kaže Peterffy. „Brinem se da će, ako ljudi osjete da je to samo pregovaračka pozicija koja će se promijeniti, imati manju motivaciju da se pripreme za proizvodnju zamjena.”

Strahovi od recesije izazvane tarifama rastu. Ekonomisti Goldman Sachsa rekli su klijentima u bilješci u nedjelju da je vjerovatnoća recesije 45%. Ekonomisti JPMorgana su krajem prošle sedmice procijenili vjerovatnoću na 60%. Trgovci na Interactive Brokersovom tržištu predviđanja ForecastTrader trenutno procjenjuju vjerovatnoću na 38%. No Peterffy kaže da se ne brine zbog moguće recesije: „[Ona] će zahtijevati mnogo truda, ulaganja, zapošljavanja i obuke nove radne snage, uvođenje nove mašinerije, gradnju novih tvornica. Dakle, to je ekonomski procvat.”

Investitori na berzi očigledno se ne slažu. S&P 500 je pao za 12% kroz četiri uzastopne trgovačke sesije u minusu, uključujući i utorak kada je izvanredno izgubio dobit od 4% unutar dana, završivši dan s gubitkom od 1.6%. Uprkos negativnom zamahu, Peterffy kaže da vjeruje kako su tržišta već dotakla dno — u ponedjeljak ujutro. „Mislim da će tržišta kratkoročno rasti,” kaže on.

“Više ljudi će kupovati polovne automobile”

Milijarder je također odbacio utjecaj viših cijena na potrošače s nižim primanjima, tvrdeći da osnovne životne potrepštine i usluge neće postati dramatično skuplje. „To sigurno nije hrana, niti je smještaj, dakle radi se o plastičnom smeću iz Kine koje ljudima nije apsolutno neophodno. Ne govorimo o vitalnim dobrima i uslugama,” kaže Peterffy. (Cijene uvezene hrane poput kafe, orašastih plodova i sira očekuje se da porastu zbog tarifa, kao i trošak izgradnje stambenih objekata.) Podjednako je ravnodušan i prema rastu cijena automobila: „Mislim da će [automobilske kompanije] preuzeti dio troškova, neke [cijene] će porasti, više ljudi će kupovati polovne automobile, i to neće imati ogroman utjecaj.”

Peterffyjevo prihvaćanje Trumpove tarifne logike još je izvanrednije s obzirom na tajkunov stav prema predsjedniku. Podržao je Marca Rubia na republikanskim predizborima 2016. ,prije nego što je u cjelini podržao Trumpovu kampanju. Vratio se podržati Trumpa četiri godine kasnije, dajući 250.000 dolara za njegovu reizbornu kampanju, ali ga nije branio nakon nereda 6. januara. “Zapravo uopće nisam obožavatelj Trumpa. Nadam se da se više neće kandidirati”, rekao je u ljeto 2021. Na predizborima 2024., u početku je podržao Rona DeSantisa. Kad je kampanja guvernera Floride propala, vodio je kratkotrajne pokušaje da regrutira guvernera Virginije Glena Youngkina da izazove Trumpa (što se nije dogodilo). Na kraju, Peterffy je podržao Trumpa, rekavši Forbesu prošlog oktobra, uoči izbora: “Glasat ću [za Trumpa] ne zato što mi se sviđa, nego ću uvijek glasati za republikanskog kandidata jer mislim da je socijalizam najgora stvar koja se može dogoditi bilo kojoj naciji.”

Upitan je li rekao Trumpu o svojoj podršci njegovim carinama usred negativnih reakcija svojih kolega milijardera, Peterffy je odgovorio. “Nikad ga ne pokušavam kontaktirati”, kaže, iako priznaje da će vjerovatno uskoro naletjeti na Trumpa u Mar-A-Lagu. “Dolazi ovamo kad me vidi. Uvijek se pojavi. Ne idem tamo da ga vidim.”

