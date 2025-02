Forbes istraživanje: Kako se bogate političari najveće ekonomske sile

Elon Musk teoretizira da visoki državni službenici usmjeravaju porezne dolare u svoje džepove. Stvarnost, kako Forbes godinama prati, jeste da postoji mnogo potpuno legalnih načina da postanu poprilično bogati uprkos državnim plaćama.

U utorak, na konferenciji za medije o nastojanjima Odjela za efikasnost vlade da smanji državnu potrošnju, Musk je stajao pored predsjednika Donalda Trumpa u Ovalnom uredu i bez dokaza tvrdio da federalni radnici koriste položaj za ličnu korist.

„Možete li spomenuti neke od stvari koje je vaš tim otkrio, neke od nevjerovatnih brojki, uključujući i ženu koja je otišla s oko 30 milijuna dolara?“, upitao je Trump Muska.

„Zaista nam se čini čudnim da postoji popriličan broj ljudi u državnoj birokraciji koji, formalno, imaju plaću od nekoliko stotina tisuća dolara, ali nekako uspijevaju steći desetine milijuna dolara neto bogatstva dok su na toj poziciji“, odgovorio je Musk. Dodao je da vjeruje kako se to „dogodilo u USAID-u“, američkoj agenciji za stranu pomoć. „Jednostavno se čini da misteriozno postaju bogati, a mi ne znamo zašto“, dodao je. „Odakle dolazi taj novac? I stvarnost je da se oni bogate na račun poreznih obveznika“.

Postoje legalni načini

Ispostavlja se da postoje brojni načini da se obogatite uz državnu plaću koji su potpuno legalni i ne uključuju preusmjeravanje sredstava sebi. To znamo jer Forbes već godinama prati neto bogatstvo visokih državnih dužnosnika, uključujući predsjedničke kandidate iz 2020. i 2024. godine, članove kabineta u Bajdenovoj i prvoj Trumpovoj administraciji, kao i devet sudija Vrhovnog suda. Ponekad bogatstvo dolazi iz drugih izvora – dužnosnik ga naslijedi ili ima supružnika s visokom zaradom.

U drugim slučajevima, već su poprilično bogati prije nego što postanu javni službenici. (Zapravo, neki bi mogli tvrditi da državne funkcije nesrazmjerno privlače ljude koji već imaju novac iz drugih izvora.) Na kraju, mnogi političari zarađuju u privatnom sektoru između obnašanja državnih funkcija, kada njihova stranka izgubi vlast. Potom se vraćaju kada predsjednik iz njihove stranke ponovo pobijedi na izborima. U Washingtonu se to često naziva „vrata koja se okreću“.

Što se tiče dužnosnice USAID-a na koju su Musk i Trump, čini se, mislili, vjerovatno je riječ o Samanti Power. Ona je vodila agenciju u Bajdenovoj administraciji i bila predmet teorija zavjere na internetu koje je Musk dodatno pojačao. Power, dugogodišnja znanstvenica i novinarka koja je služila kao ambasadorica SAD-a pri Ujedinjenim narodima u Obaminoj administraciji, udana je za uglednog profesora s Harvarda, Cassa Sunsteina. Bila je imućna i prije nego što je preuzela funkciju u USAID-u 2021. godine. U svojoj finansijskoj prijavi te godine, par je prijavio između 9,7 i 26,7 milijuna dolara imovine. U njenoj završnoj prijavi iz 2024. godine, taj raspon je bio između 10,5 i 28,2 milijuna dolara, što predstavlja minimalno povećanje. Drugim riječima, nema nikakvih dokaza o naglom povećanju neto bogatstva, a kamoli o prevari.

Neutemeljene tvrdnje

Naravno, Musk je na konferenciji za medije priznao da neke njegove tvrdnje – 50 milijuna dolara za kondome poslane Hamasu? Financiranje putovanja Bena Stillera u Ukrajinu? – nisu baš izdržale detaljnu provjeru. „Neke stvari koje kažem bit će netačne i treba ih ispraviti“, rekao je. „Niko ne može biti u pravu 100% vremena.“

Bez dodatnih uvjeravanja DOGE-a (Odjela za efikasnost vlade) da su otkrili jasan dokaz o pravoj korupciji, realnost je da se zarađivanje novca i politika često isprepliću. Ali, sve u okviru zakona. Evo pregleda, na temelju prethodnog izvještavanja Forbesa, o načinima na koje državni službenici mogu završiti bogatiji nego što bi to sugerirala njihova plaća u javnoj službi.

„Vrata koja se okreću“

Dvojica najnovijih demokratskih predsjedničkih kandidata koristili su ovu strategiju – napuštanje državne službe radi rada u privatnom sektoru, a zatim povratak na novu državnu funkciju. „Joe iz srednje klase“ Biden prešao je u višu klasu (njegova neto vrijednost u 2024: 10 milijuna dolara) već godinu dana nakon što je napustio funkciju potpredsjednika. Zaradio je 11,1 milijun dolara od knjiga i govora u 2017. godini. Hillary Clinton (neto vrijednost 2015: 45 milijuna dolara) i njen suprug Bill zajedno su zaradili više od 240 milijuna dolara od govora, pisanja knjiga, konzultantskih usluga i drugih poslova između 2000. (kada je Bill napustio Bijelu kuću) i 2016, kada se kandidirala za predsjednicu.

Ova strategija bila je popularna i među dužnosnicima iz Obamine administracije koji su kasnije postali članovi Bidenovog kabineta. Predsjednica Federalnih rezervi, a kasnije ministrica financija, Janet Yellen (neto vrijednost 2021: 20 milijuna dolara) zaradila je više od sedam milijuna dolara od govora. Državni tajnik Antony Blinken (neto vrijednost 2021: 10 milijuna dolara) osnovao je firmu WestExec Advisors, koja je radila s klijentima poput Ubera, FedExa i Blackstonea.

Ista praksa u obje partije

Guvernerka Michigana, a kasnije ministrica energetike, Jennifer Granholm (neto vrijednost 2021: osam milijuna dolara) i general, a kasnije ministar odbrane, Lloyd Austin (neto vrijednost 2021: sedam milijuna dolara) pridružili su se korporativnim odborima. Ministar unutarnje sigurnosti Alejandro Mayorkas (neto vrijednost 2021: osam milijuna dolara) prešao je u profitabilnu privatnu odvjetničku firmu.

Međutim, „vrata koja se okreću“ nisu vezana samo za jednu stranku. Drugi Trumpov državni tužitelj, Bill Barr (neto vrijednost 2019: 40 milijuna dolara), proveo je većinu vremena između administracija Georgea H.W. Busha i Donalda Trumpa radeći u Verizonu, gdje je bio glavni pravni savjetnik i izvršni potpredsjednik. Prilikom odlaska iz kompanije 2008. godine, dobio je mirovinski paket od 17 milijuna dolara plus 10,4 milijuna dolara otpremnine. Alex Azar (neto vrijednost 2019: 15 milijuna dolara) proveo je desetljeće u farmaceutskoj kompaniji Eli Lilly između angažmana u administraciji Georgea W. Busha i kasnije u Trumpovom kabinetu kao ministar zdravstva i socijalnih usluga.

Udati se dobro

Bivša potpredsjednica Kamala Harris (neto vrijednost 2024: osam milijuna dolara) imala je solidnu pravničku karijeru u javnom sektoru. Njena finansijska situacija znatno se poboljšala kada se, tada kao glavna tužiteljica Kalifornije, udala za odvjetnika iz industrije zabave, Douga Emhoffa. Do trenutka kada se kandidirala za predsjednicu 2019. godine, Emhoff je zarađivao više od milijun dolara godišnje. Nakon što je Harris postala potpredsjednica, Emhoff je prešao u akademski sektor i postao profesor. Vrijednost njihove kuće u Los Angelesu, koja je prvobitno pripadala njemu, nastavila je rasti. U januaru se vratio u korporativno pravo kao partner u odvjetničkoj firmi. Za Harris se spekulira da razmatra ugovor za novu knjigu.

Glavni sudac Vrhovnog suda John Roberts i njegova supruga Jane, oboje istaknuti odvjetnici, imali su oko pet milijuna dolara kada ga je George W. Bush 2005. nominirao za najviši sud u zemlji, prema njegovim tadašnjim financijskim prijavama. Danas, prema procjenama Forbesa, njihova neto vrijednost iznosi 25 milijuna dolara. Iako je Roberts značajno smanjio primanja prelaskom iz privatnog sektora u javni, Jane je nastavila ostvarivati ogromne prihode kao pravna regruterka. Dokumenti koje je „zviždač“ dostavio Business Insideru pokazuju da je između 2007. i 2014. godine zaradila oko 10,3 milijuna dolara provizija.

Naslijediti novac

Najstariji način sticanja bogatstva je imati bogate rođake. Dobar primjer za to je Merrick Garland, dugogodišnji savezni sudija koji je služio kao državni tužitelj u administraciji Joea Bidena. Procijenjena neto vrijednost mu je 2021. godine iznosila 20 milijuna dolara. Njegova pravna karijera donijela mu je značajan prihod, ali njegovi financijski izvještaji iz 1995. pokazuju da je imao 900.000 dolara u trustovima koje su mu ostavili rođaci njegove supruge. Uz dodatne milijune dolara u investicijama koje posjeduju on i njegova supruga, njihovo bogatstvo raslo je tokom godina, jer su roditelji njegove supruge nastavili prenositi imovinu – uključujući nekretnine u New Yorku i Connecticutu, od kojih su Garlandi ubirali zakupnine.

Elaine Chao, kći tajvanskih imigranata koji su osnovali uspješnu brodarsku kompaniju, bila je ministrica rada u administraciji Georgea W. Busha. Ona je 2007. godine naslijedila oko devet milijuna dolara nakon smrti majke. To nasljedstvo, u kombinaciji s kasnijom karijerom u privatnom sektoru, značajno je povećalo njeno bogatstvo do trenutka kada ju je Donald Trump imenovao za ministricu prometa u svojoj prvoj administraciji. Forbes je procijenio da je njeno bogatstvo, koje dijeli sa suprugom, bivšim liderom republikanaca u Senatu i trenutnim senatorom iz Kentuckyja, Mitchom McConnellom, dostiglo 20 milijuna dolara do 2019. godine. Chao je podnijela ostavku na funkciju u Trumpovom kabinetu nakon napada na Kapitol 6. januara 2021.

Među političarima koji su značajno profitirali od nasljedstva su i Dean Phillips (neto vrijednost 2024: 50 milijuna dolara), bivši kongresmen iz Minnesote i nasljednik porodične pivske imperije, koji se 2024. godine kandidirao protiv Joea Bidena za demokratsku nominaciju. Tu je i sudija Vrhovnog suda Samuel Alito (neto vrijednost 2024: 10 milijuna dolara), čije se bogatstvo značajno povećalo nakon smrti njegovog tasta 2012. i majke 2013. godine.

Zaraditi novac prije ulaska u politiku

Jedna od prednosti ovog pristupa je mogućnost finansiranja vlastite kampanje. Najbolji primjer za to je milijarder Mike Bloomberg, medijski i finansijski mogul koji je postao gradonačelnik New Yorka i kasnije se kandidirao za predsjednika. Tu je i Tom Steyer, menadžer hedge fondova koji se kandidirao za predsjedničke izbore 2020. godine.

Donald Trump (koji je, također, naslijedio značajan kapital) izgradio je imperiju u oblasti nekretnina i brendiranja prije nego što se kandidirao za predsjednika. Također je za svoje kabinete birao bogate ljude. Howard Lutnick, Trumpov trenutni kandidat za ministra trgovine, obnovio je finansijsku kompaniju Cantor Fitzgerald nakon što su njene njujorške kancelarije uništene u napadima 11. septembra 2001, kada je 658 zaposlenih izgubilo život. Danas Lutnick vrijedi više od 1,5 milijardi dolara. Wilbur Ross, Trumpov ministar trgovine u prvom mandatu, imao je neto vrijednost od 600 miliona dolara 2019. godine, uglavnom zahvaljujući investicijama u privatni kapital, iako ga je Forbes kasnije razotkrio zbog preuveličavanja bogatstva.

Biden je za svoj kabinet birao manje ultrabogatih ljudi, ali njegova ministrica trgovine Gina Raimondo (neto vrijednost 2021: 10 miliona dolara) bila je investitorica prije nego što je stupila na funkciju, a zatim i guvernerka Rhode Islanda.

Bogati i prije i kasnije

Zanimljivo je da oni koji su već bogati prije ulaska u politiku često dodatno uvećaju svoje bogatstvo tokom službe. Sudija Vrhovnog suda Neil Gorsuch imao je neto vrijednost od 3,1 milion dolara kada je prvi put potvrđen za sudiju apelacionog suda 2005. godine, prema njegovim tadašnjim finansijskim izvještajima. Njegovo bogatstvo je od tada poraslo na oko osam miliona dolara, zahvaljujući odgođenim isplatama iz privatne pravne prakse, rastu investicija i zaradi od pisanja knjiga.

Senatorica iz Massachusettsa Elizabeth Warren (neto vrijednost 2019: 12 miliona dolara) također je uvećala svoje bogatstvo nakon što je izabrana na političku funkciju. Djelimično zahvaljujući investicijama, ali i rastu vrijednosti njene kuće u Cambridgeu. Nekretnina koju je kupila za 450.000 dolara 1995. godine procijenjena je na oko tri miliona dolara 2019.

Autor: Kyle Khan-Mullins, novinar Forbes

