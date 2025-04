Filmska priča: Počela je kao Muskova lična asistentica i otišla, a danas je bogata i investira u svoje kompanije

Elisa Butterfield već godinama odgovara na razne zahtjeve Elona Muska. Sada investira u svoje kompanije.

Kada je imala 25 godina 2016. godine, Elisa Butterfield, rođena u Los Angelesu, tada zaposlena u industriji zabave, prihvatila je posao koji će joj promijeniti život. Počela je raditi za Elona Muska .

U to vrijeme, Musk još nije bio toliko slavan kao danas. Njegovo bogatstvo je tada procijenjeno na oko 10 milijardi dolara. To je 38 puta manje nego danas. Dvije godine, kao jedan od Muskovog tima izvršnih asistenata, Butterfield mu je pomagao u upravljanju kalendarom i nepredvidivim prioritetima, od spašavanja djece iz pećine u Tajlandu do kopanja rupa na parkingu Tesle.

Dogovarala je pozive investitorima, mijenjala termine sastanaka i balansirala širok spektar Muskovih obaveza. Od Tesle i SpaceX-a, do njegovih ekscentričnih sporednih projekata i novih poduhvata. Prešla je 2018. na operativne uloge u Tesli i SpaceX-u, a Muskove kompanije napustila je 2022. godine.

„Stekao sam utisak da je bila izuzetno lojalna i veoma efikasna“, kaže bivši zaposlenik SpaceX-a. Danas se Butterfield oslanja na svoje iskustvo i veze. Od pridruživanja investicijskoj firmi Island Green Capital Management 2024. godine, firma je investirala u xAI i SpaceX. To su dvije Muskove najbrže rastuće kompanije.

Investicije

Island Green, koji je osnovao bivši trgovac Goldman Sachsa Atit Ahlualia, bio je jedan od najmanje 61 investitora koji su učestvovali u investicijskoj rundi xAI-a od 6 milijardi dolara u maju prošle godine, koja je, prema Pitchbooku, procijenila vrijednost startupa na 24 milijarde dolara u to vrijeme. U januaru je Island Green kupio udio u SpaceX-u od neotkrivenog prodavca, vjerovatno po vrijednosti od oko 350 milijardi dolara (što je kompanija dostigla u decembru prodajom dionica od 1,25 milijardi dolara). Investicija Island Greena u SpaceX izvršena je putem posebne investicijske firme – strukture popularne među investitorima koji traže udio u SpaceX-u (uz dodatne naknade), prema jednom izvoru upoznatom s transakcijom.

Udjeli Island Greena povezani s Muskom već su porasli na papiru. xAI je u novembru prikupio dodatnih šest milijardi dolara (procijenjena vrijednost mu je bila 50 milijardi). U martu je vrijednost skočila na 80 milijardi dolara nakon što se xAI spojio s Muskovom društvenom mrežom X. Sada Musk navodno pokušava prikupiti više novca za xAI po “odgovarajućoj procjeni”, a Bloomberg je nedavno izjavio da bi procjena mogla doseći čak 120 milijardi dolara. Također, dionice SpaceX-a sada se trguju na sekundarnim tržištima po vrijednosti između 380 i 400 milijardi dolara, prema podacima PM Insightsa i Caplighta.

Island Green je također podržao Impulse Space, startup koji je osnovao još jedan bivši zaposlenik SpaceX-a, Tom Miller. On je jedan od prvih zaposlenika kompanije i glavni inženjer za rakete. Firma Elise Butterfield učestvovala je u rundi finansiranja od 150 miliona dolara prošlog oktobra. To je u to vrijeme procijenilo vrijednost startupa na 510 miliona dolara, prema PitchBooku. Prije Butterfieldovog dolaska, Island Green – koji sada upravlja imovinom od 88 miliona dolara – imao je samo dvije investicije: u odbrambenu kompaniju Shield AI i firmu za robotiku Formic.

Shutterstock/Tada slike

Bivši Muskovi zaposlenici osnovali su 116 kompanija

Butterfield se pridružuje sve većem broju bivših Muskovih saradnika koji sklapaju poslove i pokreću kompanije u ekosistemu rizičnog kapitala i startupa koji je Musk oblikovao. Nekoliko Muskovih najviših rukovodilaca steklo je bogatstvo vrijedno više miliona, pa čak i milijardi dolara. Veterani SpaceX-a su do sada osnovali 116 kompanija i prikupili 6,1 milijardu dolara investicija rizičnog kapitala, prema web stranici posvećenoj osnivačima koji su bivši zaposlenici SpaceX-a. Muskov šef kabineta od 2014. do 2019. godine, Sam Teller – koji je zaposlio Butterfielda – pridružio se Valor Equity Partners, kojom upravlja Muskov prijatelj i milijarderski investitor Antonio Gracias, i tamo je bio partner tri i po godine.

Za razliku od svog bivšeg šefa, Butterfield se drži izvan javnosti. Nije odgovorila na Forbesove zahtjeve za komentar za ovu priču. Tridesetčetverogodišnjak iz Los Angelesa diplomirao je s odličnim uspjehom 2013. godine na Univerzitetu Belmont, privatnom kršćanskom univerzitetu u Nashvilleu. Stekla je diplomu iz muzičkog biznisa, prema podacima studentske službe. Karijeru je započela u agenciji za talente WME, gdje je, prema njenom LinkedIn profilu, napredovala do pozicije pomoćnice šefa odjela za događaje. Zatim se pridružila Muskovom timu izvršnih asistenata.

U to vrijeme, uvijek je bilo nešto za raditi. Godine 2016, kada je Musk naredio svojim saradnicima da započnu pilot projekat kopanja ispod Teslinog parkinga za njegovu novu kompaniju za tuneliranje (koja je postala The Boring Company), Butterfield je bio taj koji je organizovao da zaposleni u Tesli premjeste svoja vozila, prema knjizi Muskovog biografa Waltera Isaacsona. Godine 2018, kada je Musk odlučio da SpaceX-ovu lansirnu rampu u Boca Chici u Teksasu pretvori u stalnu bazu za Starship (SpaceX-ovu najnoviju i najveću raketu), zadužio je Butterfielda da izgradi infrastrukturu za stotine inženjera i građevinskih radnika koji će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Prema Isaacsonovoj knjizi, ona je obezbijedila prikolice Airstream, palme, tiki bar i terasu sa ognjištem.

Takođe je bila privučena Muskovom maštom. U julu 2018. godine, kada je Musk angažovao inženjere iz SpaceX-a i Boring Company da izgrade mini podmornicu koja bi pomogla u spašavanju dječaka zarobljenih u pećini u Tajlandu, Butterfield je bio među onima koji su koordinirali detalje. Pomogla je u organizaciji Muskovog leta za Tajland. I čini se da je ona prenosila Muskove inženjerske ideje (nešto što je uključivalo “rješenje sa patentnim zatvaračem bez povlačenja” za “tajlandski tunel”) njegovom šefu kabineta, Samu Telleru, i inženjeru Steveu Davisu, predsjedniku kompanije Boring i jednom od Muskovih najbližih saradnika, prema dokazima iz tužbe iz 2018. (u kojoj je britanski ronilac Vernon Unsforth bezuspješno tužio Muska za klevetu nakon što ga je na Twitteru nazvao “pedofilom”).

Logo Tesle se vidi na Teslinom automobilu u Briselu, Belgija, 24. aprila 2025. REUTERS/Yves Herman

Još uvijek u Muskovoj orbiti?

I kao i svaki efikasan zaposlenik, Butterfield je naučila kako upravljati raspoloženjima svog šefa. Kada je dogovarao svoje obaveze u SpaceX-u, Butterfield se trudio da “nikada ne preskoči [sastanak o] kolonizaciji Marsa, jer je to bio najzabavniji sastanak za njega i uvijek bi ga razveselio”, rekla je Isaacsonu.

Prema njenom LinkedIn profilu, Butterfield je postala šefica ureda generalnog direktora SpaceX-a 2021. godine. Jedan izvor blizak njenoj ulozi kaže da je potom vraćena kao izvršna asistentica kako bi zamijenila kolegicu na porodiljskom odsustvu. U svakom slučaju, Butterfield je konačno napustila SpaceX 2022. godine. Pridružila se biotehnološkoj firmi kao direktorica operacija i osnovala vlastitu firmu, Bread and Butterfield LLC. Međutim, napustila je tu poziciju nakon godinu dana. Njena kompanija, iako još uvijek aktivna, izgleda da ne posluje. Ispostavilo se da još nije potpuno napustila Muskovu orbitu.

John Hyatt, novinar Forbesa

