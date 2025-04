Istina je sledeća: žene su jedna od najvećih neiskorištenih investicija današnjice. Oni dosljedno daju izvanredne rezultate, pokreću inovacije i oblikuju tržišta – a ipak su nedovoljno financirani i potcijenjeni.

Zbog toga je ove godine The Female Quotient Međunarodni dan žena pretvorio u pokret koji donosi konkretne akcije: Investirajte u žene svaki dan.

Žene vraćaju uloženo dva puta

To je pametan poslovni potez. Najbolje ideje zaslužuju finansiranje, a tržište treba da odražava pravu širinu talenata i mogućnosti. Napredak se ne dešava preko noći – dolazi tamo gde ulažemo svoj novac. Sa kim finansiramo i koja preduzeća biramo da podržimo. Svaki dan u godini.

Podaci pokazuju zašto su investicije važne. Prema istraživanju BCG-a, startupi koje vode žene ostvaruju više nego dvostruko veći prihod po dolaru ulaganja. McKinsey navodi da su kompanije sa različitim liderskim timovima uspješnije od konkurencije.

Takođe, McKinsey predviđa da bi se globalni BDP mogao povećati za pet biliona dolara ako bi žene imale jednak pristup kapitalu. Žene donose između 70-80 posto svih potrošačkih odluka – što znači da su one tržište. Ipak, žene primaju samo dva posto rizičnog kapitala i manje od jedan posto korporativnih nabavki. To nije meritokratija – to je neuspjeh tržišta. Vrijeme je da se finansiraju najbolji talenti. Period. To znači da odluke o ulaganju moraju odražavati stvarni utjecaj tržišta i potrošača, a ne zastarjele predrasude.

Korisnička podrška

Prvi ključni korak je prepoznati moć preduzeća u vlasništvu žena i osigurati njihovu vidljivost. Umjesto da se automatski okreću poznatim brendovima, potrošači i kompanije mogu svjesno podržati poslovanje koje vode žene. Kada je u pitanju nabavka, kompanije troše milijarde na dobavljače, ali samo dio toga ide ženama. Preusmjeravanje korporativnog novca ženskim dobavljačima je direktan način za stvaranje ekonomskog utjecaja i poboljšanje poslovanja. Organizacije kao što su WBENC i WeConnect International nude resurse za pomoć u pronalaženju najboljih firmi u vlasništvu žena.

Investiciono okruženje takođe mora odražavati stvarni učinak. Startapi koje vode žene stalno dokazuju svoju vrijednost, ali je financiranje još uvijek neproporcionalno malo. Vrijeme je da fondovi rizičnog kapitala i institucionalni investitori podrže najbolje ideje, a ne samo one koje poznaju. Bilo da se radi o direktnim investicijama, fondovima koji su fokusirani na kompanije koje vode žene ili platformama poput SheEO i IfundWomen. Postoje brojni načini za promjenu jednačine.

Samo tržište zdravlja žena procjenjuje se da će do 2027. godine vrijediti 1,2 biliona dolara, ali ga tradicionalni investitori i dalje zanemaruju. Kompanije poput The MetaPause predvode razvoj AI rješenja za hormonalno zdravlje i dugovječnost. To su oblasti koje donose i društvenu i finansijsku dobit.

Vidljivost iznad svega

Osim privatnih investicija, berza pruža još jedan moćan način za zatvaranje jaza. Javna preduzeća predvođena ženama bilježe snažan povrat, ali su još uvijek nedovoljno zastupljena u upravljačkim strukturama. ETF-ovi sa fokusom na rodnu ravnopravnost, kao što je SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF), olakšavaju uključivanje uspješnih kompanija koje vode žene u investicijske portfelje. Najpametniji investitori traže vrijednost i priliku – a podaci pokazuju da različito vodstvo daje bolje rezultate.

Naravno, ulaganje se ne odnosi samo na novac – već i na pristup i vidljivost. Vrhunski talenti ne mogu uspjeti ako im se ne da mjesto za stolom. Nije samo pitanje uključivanja – to je konkurentska prednost.

Ako žene donose većinu potrošačke moći, tržište bi trebalo da odražava njihov uticaj – ne samo u proizvodima, već i u liderstvu, finansiranju i donošenju odluka. Bilo da se radi o davanju platforme ženama poduzetnicama, osiguravanju da paneli na konferencijama i upravnim odborima odražavaju raznolikost dostupnih talenata ili jednostavno promoviranje poslova koje vode žene preko mreža i društvenih platformi – vidljivost donosi priliku.

Ovdje se ne radi o jednakosti radi jednakosti. Radi se o tome da talenat, a ne predrasude, određuje ko će dobiti sredstva i mogućnosti. Pravi napredak ne dolazi od ružičastog brendiranja, upečatljivih slogana, obećanja ili jednodnevnih kampanja. Dolazi iz odluka, ulaganja i konkretnih akcija. Kada ulažemo u žene, mijenjamo jednačinu – za sve.

Pređimo sa riječi na djela – i ulagajmo u žene svaki dan.

Mi smo investirali – a vi?

Shelley Zalis, saradnica Forbesa

