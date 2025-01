Zašto je Musk toliko uspješniji od Bezosa u razvoju svemirskih raketa

Kada je Donald Trump polagao zakletvu kao 47. predsjednik SAD, milijarderi Elon Musk i Jeff Bezos bili su među odabranima koji su prisustvovali ceremoniji u Rotondi Capitola.

Dok je Jeff Bezos potrošio 14 milijardi dolara kako bi realizirao prvi let u svemir, njegov rival milijarder izgradio je uspješan biznis, uglavnom koristeći tuđi novac.

Međutim, kada je riječ o njihovom rivalstvu u svemirskoj industriji, Bezosov Blue Origin nije ni blizu SpaceX-a Elona Muska.

Blue Origin je nedavno lansirao prvu raketu u svemir. To je bilo 25 godina nakon što je Bezos osnovao kompaniju koristeći bogatstvo stečeno svojim e-commerce gigantom Amazonom. SpaceX, koji je Musk osnovao dvije godine kasnije, dostigao je svemir već poslije šest godina. Prošle godine, SpaceX je uspješno lansirao 133 rakete. To čini više od 85% ukupne mase tereta poslanog u orbitu širom svijeta do trećeg kvartala.

Brzo propadni i uči iz grešaka

Ovaj uspjeh rezultat je potpuno različitih pristupa, djelomično zasnovanih na načinima financiranja njihovih kompanija. Bezos, koji je donedavno Blue Origin financirao isključivo iz svog bogatstva, primijenio je postupni pristup u razvoju raketne tehnologije. Musk, s ograničenijim budžetom i stalnim rizikom od neuspjeha, usvojio je klasičnu filozofiju Silicijske doline – „brzo propadni i uči iz grešaka“.

„Inženjeri naporno rade u SpaceX-u, ali se često iscrpe. Blue Origin pruža mnogo više stabilnosti“, kaže Caleb Quilty, analitičar kompanije Quilty Space. „Tijekom godina postalo je jasno da je ta stabilnost možda bila pretjerana“.

Bezos je u Blue Origin uložio 14,6 milijardi dolara, prema procjeni Chada Andersona, partnera investicijske firme Space Capital. Musk je navodno u SpaceX uložio 100 milijuna dolara kako bi razvio prvu raketu, Falcon 1. Koristio je sredstva od prodaje svoje prve kompanije Zip2 za 307 milijuna dolara i prodaje PayPal-a za 1,5 milijardi dolara.

Međutim, Musk je dobio značajnu podršku kroz ugovore s Pentagonom i NASA-om. Svemirska agencija je 2006. kompaniji dodijelila 278 milijuna dolara za razvoj snažnije rakete, Falcon 9. Ona je postala osnovni proizvod SpaceX-a. Zatim je 2008. godine NASA SpaceX-u dodijelila ugovor vrijedan 1,6 milijardi dolara za transport tereta na Međunarodnu svemirsku stanicu. To je bilo u sklopu inicijative za poticanje privatnih svemirskih kompanija. One bi mogle pružiti usluge po nižim cijenama. (Blue Origin je također osvojio značajne NASA ugovore, ali tek u posljednjih nekoliko godina.)

Različite filozofije

Pouzdanost velikih državnih ugovora pomogla je privlačenju privatnih klijenata i investitora. Sveukupno, SpaceX je prikupio najmanje 9,5 milijardi dolara. To je Musku ostavilo samo 42% udjela u kompaniji. Ali su investitori vrijednost SpaceX-a procijenili na zapanjujućih 350 milijardi dolara, prema posljednjoj privatnoj prodaji dionica u prosincu. Muskov udio vrijedi 147 milijardi dolara. Njegovo ukupno bogatstvo procijenjeno je na 434 milijarde dolara, što ga čini najbogatijom osobom na svijetu, prema podacima Forbesa. Bezos je na drugom mjestu s 239 milijardi dolara.

Musk i Bezos imaju isti cilj: omogućiti ljudima da osvoje zvijezde smanjenjem troškova odlaska u svemir uz pomoć raketa za višekratnu upotrebu.

Međutim, dok je SpaceX poznat po svom brzom tempu, Blue Origin je pristupio razvoju svoje tehnologije metodičnije. Vođen je motom „gradatim ferociter“, što na latinskom znači „korak po korak, žestoko“.

Bezos ipak prvi letio u svemir

Dok je SpaceX ubrzavao svoj tempo, povećavajući broj lansiranja raketa Falcon 9 sa 18 u 2017. na 60 u 2022, Blue Originova konkurentska raketa New Glenn, koja je prvobitno trebala poletjeti 2020. godine, i dalje je bila zaglavljena u kašnjenjima. Blue Origin je 2021. uspješno izveo prvi suborbitalni let s posadom koristeći svoju raketu New Shepard. Otvorio je uslugu za turiste koji žele doći do ruba svemira. Međutim, SpaceX je već ostvario veći podvig godinu dana ranije. Prevezao je astronaute do Međunarodne svemirske stanice. (Bezos se, ipak, može pohvaliti da je u jednoj stvari nadmašio Muska – sudjelovao je u prvom letu rakete New Shepard. Musk još nije letio u jednoj od svojih raketa.)

Nakon što se 2021. povukao s mjesta izvršnog direktora Amazona, Bezos je počeo više vremena posvećivati Blue Originu. I postao je sve nezadovoljniji sporim napretkom, rekao je bivši zaposleni za Forbes pod uvjetom anonimnosti.

„Pokušao je uvesti niz metrika“, rekao je izvor. „Bio je frustriran kad to nije dalo rezultate i na kraju je otpustio izvršnog direktora“.

Pod novim direktorom Daveom Limpom, koji se kompaniji pridružio prošle godine iz Amazona, Blue Origin je intenzivirao pripreme za prvi let rakete New Glenn. Ubrzao je proizvodnju snažnih motora Be-4. Oni se također koriste u Vulcan raketi kompanije United Launch Alliance.

Hoće li srušiti Muskov monopol

Iako je Blue Originu trebalo četvrt stoljeća da uđe u svemir, kompanija je izgradila infrastrukturu za masovna lansiranja raketa, koju je SpaceX razvijao postupno nakon što je dostigao orbitu.

Blue Origin je uspostavio proizvodne pogone koji bi do 2025. trebali proizvesti više od 100 Be-4 motora i više raketnih potisnika za podršku godišnjem tempu od 12 lansiranja.

Svemirska industrija je nestrpljiva da Blue Origin postigne uspjeh. I postane alternativa gotovo monopolskoj poziciji koju je SpaceX zauzeo u lansiranju tereta u svemir. Raketa New Glenn ima približno duplo veći kapacitet nošenja od Falcona 9. A Blue Origin, prema riječima bivšeg zaposlenog, lansiranja nudi po značajno nižoj cijeni po satelitu. Oko 110 milijuna dolara u usporedbi sa 70 milijuna za Falcon 9.

Ipak, SpaceX je duboko u testiranju još veće rakete, Starship-a (čiji je drugi stupanj eksplodirao tijekom leta prošlog četvrtka). Ova letjelica visoka 120 metara omogućava kompaniji da ubrza širenje svog satelitskog komunikacionog biznisa, Starlinka. Investitori su više uzbuđeni zbog perspektiva Starlinka nego zbog SpaceX-ovih lansiranja, koja generalno donose skromnu zaradu.

„Musk je prilično rano shvatio da će više zaraditi u internet poslovanju nego u raketnom“, rekao je analitičar Henry.

Obnavljanje Zemlje

Analitičari Morgan Stenlija procijenjuju da je SpaceX prošle godine ostvario prihod od 14,2 milijarde dolara. Pri čemu je 65% dolazilo od Starlinka. Predviđaju da će samo Starlink donijeti 48 milijardi dolara prihoda 2030. godine. I činiti 83% od ukupnog neto prihoda od 16 milijardi dolara.

Poslovni izgledi za Blue Origin su manje jasni. Kompanija ima zdrav portfelj ugovora za lansiranje satelita konkurentskih mreža Starlinku. Uključujući Amazonovu Kuiper mrežu. Vlada SAD-a želi koristiti Blue Origin za lansiranje satelita za nacionalnu sigurnost. A u posljednje tri godine kompanija je dobila financiranje od NASA-e. To je bilo 3,4 milijarde dolara za izgradnju lunarnog sletnog modula i 172 milijuna dolara za razvoj komercijalne svemirske stanice.

Bezosov krajnji cilj je koristiti Blue Origin za stvaranje svemirske ekonomije u kojoj će se proizvodnja preseliti izvan planeta. Time bi Zemlja mogla biti ekološki obnovljena.

„Siguran sam da kao poslovni čovjek ima viziju kako da to ostvari profitabilno“, rekao je Henry. „Ali što je ta vizija, ne znam“.

Jeremy Bogaisky, novinar Forbes