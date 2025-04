Zašto 300 kompanija koristi AI ovog startupa za smanjenje troškova i povećanje prihoda

Mej Habib je 2016. bila na najvažnijem sastanku u njenom životu. Ovaj libanonsko-kanadski poduzetnik upravo se preselio iz Dubaija u San Francisco i pokušavao je prodati softver za prevođenje Visi. Da bi čak i imao šansu za finansiranje Serije A, morao je zaključiti posao – i to brzo.

Ali rukovodioci kompanije Visa, koji su želeli da lansiraju proizvod za digitalno plaćanje na više od 40 jezika, do tada su radili isključivo sa ljudskim prevodiocima i nisu razumeli kako će se njegov softver uklopiti u njihove sisteme. Zato je Habib, sada četrdesetogodišnjak, izašao pred tablu i nacrtao im objašnjenje. Kada su primijetili prazninu u funkcionalnosti, ona i njen suosnivač Waseem Alshikh vratili su se u svoju kućnu kancelariju u Mission Districtu i izgradili GitHub integraciju kako bi je popunili.

Visa je ubrzo postala prvi veliki klijent njihove firme sa ugovorom vrednim 126.000 dolara, a nekoliko meseci kasnije prikupili su 5 miliona dolara. „Vi ne prodajete softver, prodajete drugačiji način rada“, kaže Habib.

Foto: Guerin Blask za Forbes

To je osnovna ideja iza Writer-a, njene kompanije za umjetnu inteligenciju, koja je dramatično evoluirala od tih ranih dana. Danas, Writer prodaje AI Studio, sveobuhvatan skup AI alata dizajniranih da ubrzaju mnoge jednostavne, ali dosadne i skupe zadatke u korporativnom svijetu. Za kozmetičkog giganta L'Oreal, Writer je napisao hiljade opisa proizvoda; za Uber – stotine odgovora na najčešće postavljana pitanja korisnika. Salesforce ga koristi za brzo kreiranje kampanja e-pošte i društvenih medija. Ovo su samo tri od 300 kompanija koje plaćaju – ponekad i milione – da koriste prilagodljive Writer aplikacije za automatizaciju dnevnih zadataka koji oduzimaju mnogo vremena.

Zahvaljujući oduševljenom usvajanju među velikim firmama, Writer je postao jedna od najatraktivnijih firmi na Forbesovoj godišnjoj listi AI 50 i prikupio je oko 320 miliona dolara od najvećih investicionih fondova. U novembru su prikupili 200 miliona dolara i dostigli tržišnu vrijednost od 1,9 milijardi dolara. Habib zadržava oko 15% vlasništva, što trenutno vrijedi 285 miliona dolara.

U trenutku kada se mnoge kompanije pitaju kako im umjetna inteligencija može pomoći i da li je uopće vrijedna ulaganja, korisnici Writera ga već koriste za materijalno smanjenje troškova. Izvršni direktor odjela za umjetnu inteligenciju jednog velikog maloprodajnog lanca kaže da koriste Writer za oglašavanje na TikToku, Amazonu i Walmartu, što im je donosilo 5 miliona dolara godišnje uštede i novih prihoda – cifra koja bi mogla porasti na 25 miliona dolara u naredne dvije godine. Brend AdoreMe (u vlasništvu Victoria's Secret) koristio je Writer's AI da prevede 2.900 opisa proizvoda na španski kao dio svoje ekspanzije u Meksiko, skraćujući proces koji bi inače trajao mjesecima na samo 10 dana. „Povrat na investiciju praktički viče pred vašim očima,“ kaže Sandesh Patnam, menadžer u investicionom fondu Premji Invest, koji je zajedno vodio Writerov krug ulaganja prošle godine.

Takve uštede su dovele do nevjerovatnih 160% stope zadržavanja kupaca, što znači da prosječan kupac produžava svoj ugovor za dodatnih 60%. Habib kaže da je 20 klijenata započelo sa ugovorima od 200.000 do 300.000 dolara, brzo je pronašlo dodatne načine za korištenje Writerovih alata i sada svaki troše oko milion dolara godišnje. Prezentacija od prošle jeseni pokazuje da su 2023. godine imali prihod od 9,3 miliona dolara, a za 2024. predviđali su 28 miliona dolara. Writer je rekao da ti brojevi nisu tačni i odbio je daljnje komentare, ali je rekao da trenutno imaju preko 50 miliona potpisanih ugovora i da očekuju da će taj broj ove godine porasti na 100 miliona dolara.

Njihovo samopouzdanje dolazi od najnovijeg proizvoda AI HQ, koji uključuje alate za izgradnju inteligentnih agenata sposobnih za obavljanje različitih zadataka koji obično čine tok rada profesije. Na primjer, finansijski analitičar može kreirati agenta koji izdvaja podatke iz transkripata konferencijskih poziva, analizira ih, a zatim šalje personaliziranu e-poštu svakom klijentu. Nije potrebno programiranje – samo objasnite korake na engleskom i kliknite na dugme. Po cijeni koja može doseći milione dolara godišnje, Writer nudi preko 70 unaprijed upakovanih aplikacija i agenata koje kupci mogu odmah koristiti. „Ljudi više ne moraju da rade“, kaže Habib. “Oni samo trebaju izgraditi AI koji to radi umjesto njih.”

Već sada veliki klijenti poput Intuita (16,3 milijarde dolara prihoda u 2024.) i Lennara, jedne od najvećih građevinskih firmi u SAD (35,4 milijarde dolara u prodaji), koriste Writerove AI agente. CTO Lennar, Scott Spradley, kaže da su njihovi agenti već napisali hiljade odgovora na upite potencijalnih kupaca putem e-pošte, zakazali sastanke za obilazak hiljada domova i dali informacije o cijenama i lokaciji. “To generiše promet, podstiče aktivnost i donosi kvalitetnije potencijalne klijente”, kaže on.

Ovaj razvoj također najavljuje promjenu paradigme za kompanije koje žele smanjiti troškove rada. Zašto plaćati ljudima da rade ono što AI agent može učiniti jednako dobro i brže? To je prava prilika za Writer i ostatak tržišta poslovnog AI softvera vrijednog 58 milijardi dolara. Habib je otvoren o tome šta to znači za obične kancelarijske radnike: “Deset posto trenutnog broja zaposlenih će biti dovoljno.”

S obzirom da se očekuje da će se tržište AI softvera za preduzeća skoro udvostručiti na 114 milijardi dolara do 2027. godine, konkurencija je žestoka. Bogate firme poput OpenAI i Anthropic prikupile su ukupno 42 milijarde dolara i nude osnovne modele koje firme mogu koristiti za izradu alata. Ali to obično zahtijeva tim programera koji će ih prilagoditi i održavati. Writerova tehnologija je uglavnom plug-and-play, sa interfejsom za povlačenje i ispuštanje jednostavnim za korišćenje. Nema potrebe da podešavate AI modele ili stalno postavljate savršene upite. „Sve te čarolije činimo nevidljivima za korisnika“, kaže Habib.

To su postigli razvojem vlastitih modela koji pokreću AI Studio i AI HQ. Ovo je važno za sigurnost: podaci o klijentima se pohranjuju na odvojenim serverima i ne koriste se za obuku modela, ublažavajući zabrinutost zbog curenja osjetljivih informacija. Writerovi modeli također rješavaju još jedan ključni problem AI: sklonost “izmišljanju” informacija. Writer koristi podatke direktno iz dokumenata klijenata, što drastično smanjuje “halucinacije” – ali i kreativnost. Međutim, kada AI radi analizu tržišta za vas, ne treba vam poezija.

U svijetu u kojem je OpenAI potrošio 100 miliona dolara za obuku GPT-4, Writer sve to radi relativno jeftino. Njihov konkurentski model košta samo 700.000 dolara. To je daleko manje čak i od kineskog DeepSeeka, koji je iznenadio svijet umjetne inteligencije tako što je napravio OpenAI konkurenta za djelić cijene. „DeepSeek je učinio efikasnost cool – ali Writer to radi godinama“, kaže Rob Toews, član odbora Writer i partner u kanadskom VC fondu Radical Ventures, koji je među investitorima.

Međutim, nisu svi u to uvjereni. Neki stručnjaci iz industrije sumnjaju da Writerovi modeli mogu držati korak s gigantima. Na popularnim rang listama koje mjere kvalitet odgovora modela, Writer zaostaje za divovima poput OpenAI i Anthropic, čiji se prihodi kreću u milijardama. OpenAI ima dva miliona pretplatnika na ChatGPT Enterprise, a procjenjuje se da će Anthropic generirati 34,5 milijardi dolara prihoda do 2027. godine, od čega će dvije trećine doći od poslovnih korisnika. “Najveća snaga pisca je u tome što znaju kako da predstave ono što rade. Pravi izazov je da njihova tehnologija zaista bude u skladu sa tim”, kaže jedan investitor koji je investirao u druge kompanije sa veštačkom inteligencijom.

Habib je uvjeren da ona to može postići. Učinak u stvarnom svijetu je važniji za kompanije od nadmetanja u mjerilima i listama. A s klijentima koji već uključuju Accenture, Hilton, Spotify i Qualcomm, Writer investitori rado nastavljaju ulagati u njega. “Ona bukvalno može proći kroz zid i učiniti nemoguće”, kaže Rob Toz. Čak i investitori koji su propustili prethodnu rundu ulaganja govore o tome s poštovanjem. “Ona je samo sila prirode”, kaže jedan od njih.

„Preduzetništvo nam je u krvi“, kaže Habib, koji je odrastao u malom selu na ratom razorenoj granici između Libana i Sirije. Njen otac je imao svoju metaloprerađivačku radionicu, a majka je radila u pekari. Kao najstariji od osmoro djece, Habib je već sa 9 godina vodio porodičnu knjigu računa. Porodica je pobjegla od građanskog rata u Kanadu 1990. godine, a Habib – jedini koji je govorio engleski – diplomirao je na Harvardu 2007. godine, diplomirao ekonomiju i maloljetnike istočnih jezika.

Dok je radila kao investicioni bankar u Dubaiju, upoznala je Waseema Alshikha, četrdesetogodišnjeg stručnjaka za tehnologiju iz Sirije koji je sam učio engleski kako bi mogao naučiti programiranje. Njegovu prvu kompaniju, koja je satelitske snimke pretvorila u digitalne mape za automobile, zaplijenila je sirijska vlada jer su sumnjali da “nije dovoljno patriotski”, kako kaže. Kao odmazdu, on tvrdi da je hakovao vladine servere i privremeno urušio internet u cijeloj zemlji.

Alshik, Fotografija: Guerin Blask za Forbes

Njih dvoje su prvi put pokrenuli Writer 2015. godine pod imenom Qordoba, kao kompaniju za mašinsko prevođenje, ali su kasnije promijenili smjer i fokusirali se na AI koji može generirati sadržaj u stilu i tonu kompanije, lansirajući Writer pod sadašnjim imenom 2020. Jedan od njihovih prvih klijenata bio je Twitter, koji je koristio Writerov sistem za pisanje blog postova. (Nakon što je Elon Musk kupio Twitter 2022. godine, on je prestao da plaća; Writer ih je tužio i na kraju naplatio 95% potraživanja. Kompanija X, kako se Twitter sada zove, nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Habib se šali da je Writer svakih četiri do šest mjeseci postajao “druga kompanija” kako bi ostao u toku. „Mi smo kao Eras Tour generativne AI industrije“, kaže on, aludirajući na koncerte Taylor Swift koji prate vremensku liniju njene karijere. „Izvlačimo stopu promjene za kompanije koje je ne mogu uhvatiti same.“

Stoga ne čudi da sljedeća faza Writerovog poslovanja uključuje potpuno novi pristup AI. Alshik to naziva “samo-evoluirajući”. Njegov tim razvija modele koji automatski uče na vlastitim greškama, bez potrebe da ih ljudi ispravljaju. „To je kao da zapošljavate pametne ljude u svoju kompaniju“, kaže on. “Očekujete da s vremenom nauče više i znaju više.”

Za Habiba to znači nove mogućnosti i jedva čeka da bude u sobi sa svojim klijentima i zajedno ih stvara. “Čak i sada, cijeli tim zna da odbor mora biti tamo”, kaže ona. “Ne mogu razmišljati zajedno s klijentom ili stvarati ako ne pokušamo zamisliti nešto što još ne postoji.”

Rashi Shrivastava, Katharine Schwab, Forbes Richard Nieva, Forbes (Dodatno izvještavanje)

