Veliki Sajam poslova u Sarajevu: Prilika za 3.000 novih radnih mjesta

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je u Sarajevu zvanično otvorio najveći i najsveobuhvatniji Sajam poslova “Gledaj sebi posla”, koji prvi put organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje i organizacije UN Women.

Uz čestitke organizatorima sajma, Nikšić je naglasio značaj ovakvih događaja, dodajući da tome u prilog najbolje govore brojevi.

“Prošlu godinu završili smo sa nešto više od 544.000 zaposlenih, a taj broj je krajem septembra iznosio više od 571.000. Kada je u pitanju evidencija nezaposlenih, prošlu godinu smo završili sa 274.000, a sada smo na 260.000”, naveo je Nikšić.

Situacija u kojoj su ljudi neprestano u potrazi za boljim uslovima života, za boljim standardom, kako je dodao, nikada se neće zaustaviti, ali želja Vlade FBiH je da se angažiraju, da stvaraju bolje uslove kako bi ti ljudi ostajali ovdje i kako bi eventualno otvorili prostor da se neki ljudi vrate, piše FENA.

Fena

Vlada Federacije BiH, istakao je Nikšić, ostaje opredijeljena realizaciji strateških prioriteta među kojima su fiskalna reforma, javne investicije u drumsku, željezničku i avio infrastrukturu, poticaji poljoprivredi, energetska tranzicija i zelena energija, te stvaranje uslova za borbu protiv korupcije i kriminala.

Doprinos rješavanju paradoksa na tržištu rada

Dvodnevni sajam je u hotelu Hills okupio više od 100 poslodavaca iz različitih sektora u Federaciji BiH koji će ponuditi 3.000 radnih mjesta i idealna je prilika za nezaposlene i one u potrazi za promjenom karijere. Osim mogućnosti apliciranja na posao i razgovora sa predstavnicima kompanija, Sajam poslova “Gledaj sebi posla” će ponuditi edukativne radionice i panel diskusije za nezaposlene i poslovne subjekte.

Fena

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je rekao da sajam nije samo događaj za promociju nego i svojevrsni doprinos rješavanju paradoksa na tržištu rada gdje je na biroima nezaposlenih prijavljeno oko 260 hiljada osoba, dok poslodavci kažu da ne mogu naći 20.000 radnika.

“To nažalost nije samo statistika već jedan veliki problem koji se odgađa jednu deceniju i koji zahtijeva odlučnost i konkretna rješenja. Sajam ‘Gledaj sebi posla’ upravo želi pokrenuti jedan otvoreni dijalog i krenuti putem traženja rješenja i odgovora na pitanje da li mi zaista imamo 260.000 nezaposlenih osoba ili su uslovi rada loši pa ljudi ne žele da rade, odnosno koje su to stvarne potrebe tržišta rada i gdje su prepreke koje prije svega sprečavaju mlade da dođu do svog zaposlenja, odnosno da nađu posao”, izjavio je Delić.

Strategija zapošljavanja na federalnom nivou

Naglasio je da je sajam konkretan korak kako da se dođe do rješenja tog paradoksa, odnosno do rješenja u vezi tržišta rada.

“Mi smo već donijeli Strategiju zapošljavanja na federalnom nivou, pokrenuli smo izmjene i dopune zakonskih regulativa, ali izmjene zakona neće omogućiti potrebnu suštinsku reformu, ukoliko ne budemo imali jedan adekvatan socijalni dijalog koji će na jednom mjestu okupiti sve zainteresovane strane. Ja želim da svako ko želi da radi ima priliku da dođe do zaposlenja i ne samo do bilo kakvog posla, nego do posla koji će svima onima koji dođu u priliku da rade, omogućiti adekvatne uslove da svoju budućnost planiraju u našoj domovini”, istakao je Delić.

Predstavnica UN Women BiH Jo-Anne Bishop izrazila je zadovoljstvo velikim brojem učesnika na sajmu, kao prilici i za veće zapošljavanje žena, te osoba sa invaliditetom.

“Jako je bitno da, kada govorimo o ženama, one moraju biti bitan dio same radne snage u našoj zemlji. Mislim da neki problemi koje već vidimo su, naprimjer, velike razlike u samim platama, činjenica da na liderskim pozicijama vidimo samo 36 posto žena i da imamo jednostavno nedovoljno politika koje se bave balansom između privatnog i poslovnog života”, rekla je Bishop.

Fena

UN Women, kako je istakla, podržava aktivnosti na ovom sajmu i nastavlja predan rad na osnaživanju žena, njihovih vještina i karijernih prilika.

Edukativni program prvog dana započeo je radionicom “Tajne uspješnog intervjua sa poslodavcima” koja će pružiti ključne informacije kako pripremiti CV, kako se pripremiti za intervju sa poslodavcima, te koje su najčešće greške koji posloprimci prave kroz proces traženja radnog mjesta.

Na panel diskusiji “Karijera i poslovi 21. stoljeća – trendovi i izazovi” će se razgovarati o novim vještinama koje poslodavci traže, načinima kako steći dodatne vještine, ali i zakonskim propisima putem kojih nadležne institucije mogu utjecati kako bi se prepoznala zanimanja 21. stoljeća.

Prvog dana Sajma poslova “Gledaj sebi posla” će se razgovarati o inkluzivnom tržištu rada i ravnopravnim prilikama za osobe sa invaliditetom na panel diskusiji “Jesmo li spremni za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada?”. Na panelu će se predstaviti benefiti za firme koje upošljavaju osobe sa invaliditetom, a o značaju inkluzije će, kroz vlastita iskustva, govoriti predstavnici kompanija i udruženja koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Posjetioci Sajma poslova će i drugi dan imati priliku da prisustvuju besplatnim radionicama i panel diskusijama. Za početak drugog dana sajma pripremljena je radionica i razgovor sa regruterima sa višegodišnjim iskustvom u zapošljavanju i razvoju karijere. To je, kako je rečeno, prilika za sve nezaposlene da dobiju direktne savjete i smjernice kroz razgovore koji mogu definisati njihovu karijeru.

Svi oni koji žele posjetiti ovaj najveći sajam zapošljavanja to mogu učiniti još danas u hotelu Hills u Sarajevu od 10 do 18 sati.

