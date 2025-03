UNIQA BiH: Inovacije i povjerenje kao ključ uspjeha na tržištu osiguranja – Eldar Dudo za Forbes BiH

Biti osiguran nekada se smatralo luksuzom i opcijom. Danas, u vremenu ekonomske neizvjesnosti i svakodnevnih izazova, sve više ljudi osiguranje prepoznaje kao stabilnu i dugoročnu investiciju koja pruža sigurnost. Bilo da se radi o zdravstvenom osiguranju, životnom osiguranju, osiguranju vozila ili imovine, polisa osiguranja u nepredviđenim okolnostima postaje temelj lične i porodične sigurnosti. Eldar Dudo, direktor UNIQA osiguranja u BiH za Forbes BiH govori o značaju osiguranja danas, načinu na koji se tržište osiguranja mijenja, najvećim izazovima s kojima se sektor suočava i poslovnim inovacijama koje možemo očekivati u budućnosti.

Možete li nam približiti dugogodišnju tradiciju UNIQA osiguranja i kako UNIQA u BiH implementira njene politike?

„UNIQA osiguranje BiH je dio UNIQA Grupe, jedne od vodećih osiguravajućih grupacija u Austriji te u srednjoj i istočnoj Evropi. Brinemo o gotovo 17 miliona klijenata u 17 zemalja, a naša misija je jasna – pružiti sigurnost, stabilnost i podršku u ključnim trenucima života. Kao pouzdan partner i inspirativni vodič, predano razvijamo inovativne proizvode i usluge koji odgovaraju stvarnim potrebama naših klijenata.

U Bosni i Hercegovini poslujemo više od dvije decenije, gradeći povjerenje kroz kvalitetnu uslugu, blizak odnos s klijentima i kontinuirane inovacije. Početkom 2022. godine, UNIQA je započela novu fazu poslovanja integrirajući tržišta Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bugarske, s ciljem jačanja regionalne prisutnosti i unapređenja kvaliteta usluga. Ovim strateškim pristupom omogućili smo efikasniju razmjenu znanja, ubrzanu digitalizaciju i kreiranje još boljih osiguravajućih rješenja prilagođenih potrebama naših klijenata.

Dalji iskorak napravljen je prošle godine, kada se UNIQA regiji jugoistočne Evrope (SEE) pridružila i Rumunija, dodatno jačajući našu poziciju na ovom dinamičnom tržištu. Kontinuirano implementiramo najbolje prakse i standarde UNIQA Grupe, prilagođavajući ih specifičnostima lokalnog tržišta, kako bismo osigurali vrhunsku zaštitu i besprijekorno korisničko iskustvo.

Našu predanost prepoznali su i naši klijenti, što potvrđuje činjenica da je UNIQA u Austriji već više puta proglašena brendom kojem potrošači najviše vjeruju. Ova priznanja rezultat su dosljedne strategije fokusirane na inovacije, transparentnost i pružanje izuzetne vrijednosti za naše osiguranike. Nastavljamo s predanim radom na jačanju povjerenja i razvijanju osiguranja budućnosti – sigurnijeg, digitalizovanog i prilagođenog potrebama modernog života.“

Kako biste ocijenili poslovnu godinu za Vašu kompaniju i koja su Vaša predviđanja u pogledu razvoja tržišta osiguranja?

“Naš uspjeh u 2024. godini rezultat je strateškog fokusa na diversifikaciju portfolija, optimizaciju prodajnih kanala i unapređenje korisničkog iskustva. Posebno nas raduje što smo ostvarili rast u svim poslovnim segmentima – od korporativnog sektora i maloprodaje do banko kanala, gdje smo zabilježili rast od 9,3 posto. Sveukupno, premijski prihod UNIQA BiH porastao je za 5,9 posto, dostižući 84 miliona KM.

Također, naš fokus na efikasnost donio je izvanredne rezultate u obradi šteta – isplatili smo ukupno 38,7 miliona KM, uz ažurnost od 98,7 posto. Ovi pokazatelji potvrđuju našu posvećenost pružanju vrhunske usluge i jačanju povjerenja klijenata.

U budućnosti nastavljamo s digitalizacijom, razvojem inovativnih osiguravateljskih rješenja i jačanjem partnerskih kanala, kako bismo osigurali održiv rast i dodatno unaprijedili zadovoljstvo klijenata.

Izvrsni poslovni rezultati i značajan rast u 2024. godini ostvareni su i u SEE regiji gdje je zaračunata bruto premija porasla za 11,7 posto, na 474,4 miliona eura, a dobit prije oporezivanja iznosi 39,1 miliona eura. Uz podršku UNIQA Grupe, grupa zemalja SEE regije (Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija i Srbija) nastavlja sa svojim planovima u regiji brinući o potrebama svojih klijenata, zaposlenika, ali i čitave zajednice.

Eldar Dudo: “Pred nama je dinamičan period poslovne i tehnološke transformacije, u kojem ćemo dodatno osnažiti našu tržišnu poziciju kroz inovativne digitalne alate”, Foto: Faruk Zametica

Koje sve vrste osiguranja nudite klijentima?

„UNIQA osiguranje nudi širok spektar osiguravajućih rješenja prilagođenih različitim potrebama klijenata. Naš portfolio obuhvata životno, neživotno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, uz dodatne specijalizovane proizvode koji pružaju sveobuhvatnu zaštitu i finansijsku sigurnost.

U segmentu životnog osiguranja, klijentima nudimo proizvode koji kombinuju dugoročnu štednju i osiguranje, kao što su UNIQA Classic, UNIQA Comfort i UNIQA Kapital, te posebno razvijeni programe poput dječijeg osiguranja.

Kada je riječ o osiguranju imovine, osiguravamo stambene objekte od različitih rizika, pružajući klijentima sigurnost u nepredviđenim situacijama.

Posebnu pažnju posvećujemo zdravstvenom osiguranju, kroz pakete poput VITAL Elite i VITAL Comfort, koji omogućavaju pristup vrhunskim medicinskim uslugama i tretmanima. Također, našim klijentima od ove godine nudimo i inovativnu uslugu Telemedicine, koja omogućava brze i jednostavne konsultacije sa ljekarima putem digitalnih kanala, bez potrebe za odlaskom u ordinaciju.

U oblasti osiguranja vozila, uz obavezno auto osiguranje, nudimo i kasko osiguranje koje osigurava potpunu zaštitu vozila od različitih rizika. Također, našim klijentima omogućavamo i putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti te niz specijalizovanih proizvoda prilagođenih njihovim individualnim potrebama. Osim toga za profesionalce u medicinskim i srodnim djelatnostima već nekoliko godina nudimo proizvod „UNIQA sigurna profesija“ koji pruža osiguranje od profesionalne odgovornosti i štiti od potencijalnih rizika u poslovanju. Ovaj proizvod omogućava finansijsku sigurnost i zaštitu reputacije u slučaju neočekivanih situacija.

Naš cilj je kontinuirano unapređivati ponudu, uvoditi inovativna rješenja i osigurati klijentima stabilnost i sigurnost u svim segmentima života.“

Eldar Dudo: “Bilježimo snažan rast u segmentu osiguranja imovine”, Foto: Faruk Zametica

U kojem segmentu osiguranja držite lidersku poziciju?

„Najdominantniji segment našeg portfolija u Bosni i Hercegovini je životno osiguranje, koje već dugi niz godina predstavlja temelj našeg poslovanja. Međutim, posljednjih godina svjedočimo značajnom rastu i u drugim segmentima osiguranja, posebno u oblasti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja imovine.

Poseban fokus stavljamo na pružanje vrhunske zdravstvene zaštite našim osiguranicima, kroz mrežu renomiranih medicinskih ustanova i širok spektar pogodnosti. Kontinuirano radimo na unapređenju ponude, osiguravajući klijentima pristup savremenim dijagnostičkim, specijalističkim i terapijskim uslugama. Također, kroz digitalne inovacije, poput Telemedicine, omogućavamo brže i efikasnije zdravstvene konsultacije, prilagođene savremenom načinu života.

Uz to, bilježimo snažan rast u segmentu osiguranja imovine. Klijentima nudimo prilagođena rješenja koja pružaju sigurnost njihovom domu, poslovnim prostorima i ličnoj imovini. Razumijemo važnost zaštite od nepredviđenih rizika te kontinuirano razvijamo proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama i životnom stilu.

Naš cilj je ostati lider u industriji osiguranja, unapređujući ponudu kroz inovacije, digitalizaciju i individualizirane pristupe koji osiguravaju dugoročnu sigurnost i povjerenje naših klijenata.

Na razvijenim tržištima imati polisu osiguranja postalo je gotovo standard, kakve promjene uočavate u BiH kada je riječ o percepciji ljudi o važnosti osiguranja?

„Povjerenje u osiguranje gradi se postepeno, kroz dugoročnu posvećenost edukaciji, transparentnosti i kvalitetnoj usluzi. Naš cilj je da građanima Bosne i Hercegovine jasno pokažemo kako osiguranje nije samo finansijski proizvod, već ključni alat koji im pruža sigurnost i stabilnost u nepredviđenim životnim situacijama.

Svjedoci smo pozitivnih pomaka – svijest o važnosti osiguranja, posebno životnog i zdravstvenog, značajno je porasla u posljednjih nekoliko godina. Posebno nakon pandemije i prirodnih katastrofa koje su, nažalost, pogodile našu zemlju, sve više ljudi razumije koliko je važno imati osiguranje koje im može pružiti finansijsku i logističku podršku u teškim trenucima. U takvim situacijama, osiguravajuća društva igraju ključnu ulogu, ne samo u zaštiti pojedinaca već i kao stabilizatori ekonomije, pomažući institucijama i zajednicama u saniranju posljedica i ubrzavanju procesa oporavka. Smatram da bi sistemsko unapređenje regulative u oblasti osiguranja imovine, uključujući uvođenja zakonske obaveze za određene vrste osiguranja moglo značajno doprinijeti stabilnosti tržišta, povećanju nivoa zaštite građana i privrede. Nadamo se da će zakonodavac prepoznati ove benefite i da ćemo u skorijoj budućnosti imati zakonska rješenja koja bi podržala incijative osiguravajućih društava za uvođenje obaveznog osiguranja imovine.

Naime, u Bosni i Hercegovini većina osiguranja, osim osiguranja od autoodgovornosti, još uvijek funkcionišu na dobrovoljnoj bazi. To znači da je neophodno nastaviti s edukacijom i podizanjem svijesti o osiguranju kao dugoročnoj investiciji u sigurnost i budućnost. Naš zadatak je da kroz inovativne proizvode, digitalizaciju i jednostavnije procese približimo osiguranje građanima i učinimo ga dostupnijim, razumljivijim i prilagođenim njihovim potrebama. Na taj način, korak po korak, mijenjamo percepciju i gradimo povjerenje u industriju osiguranja u BiH.“

“Globalni trendovi pokazuju rast u segmentima digitalnog osiguranja, personaliziranih polisa i zdravstvenog osiguranja”, Foto: Faruk Zametica

Kako ocjenjujete trenutnu situaciju na tržištu osiguranja u BiH? Koje su najveće prilike i izazovi za Vaš sektor?

„Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini kroz historiju je pokazalo otpornost i stabilan rast, čak i u složenim ekonomskim okolnostima. Promjene u društvenim i ekonomskim uslovima kontinuirano oblikuju potrebe klijenata, a mi prepoznajemo dvije ključne oblasti za dalji razvoj – osiguranje malih i srednjih preduzeća (SME) te zdravstveno osiguranje.

Mala i srednja preduzeća predstavljaju temelj ekonomije, ali su istovremeno najizloženija različitim poslovnim rizicima. Veliki broj poduzetnika ulaže vlastitu imovinu u poslovanje, čime se povećava njihova finansijska izloženost. Kroz adekvatna osiguravajuća rješenja možemo pružiti neophodnu zaštitu koja im omogućava dugoročnu stabilnost i održiv rast.

Paralelno s tim, sve veća svijest o važnosti zdravlja i preventivne zaštite otvara prostor za razvoj inovativnih rješenja u segmentu zdravstvenog osiguranja. Klijenti danas traže fleksibilne i personalizovane pristupe, zbog čega razvijamo polise koje omogućavaju individualno prilagođena pokrića. Digitalizacija i usluge poput online savjetovanja i telemedicine dodatno povećavaju dostupnost zdravstvenih usluga, čineći osiguranje jednostavnijim i efikasnijim za korisnike.

Glavni izazovi s kojima se sektor suočava uključuju daljnje povećanje svijesti građana o važnosti osiguranja, prilagođavanje regulatornim promjenama te ubrzanu digitalnu transformaciju industrije. Ključni izazov za tržište je osigurati ubrzanu digitalizaciju svih aspekata osiguranja – od online prodaje polisa do automatizacije procesa prijave i obrade odštetnih zahtjeva. Korištenjem naprednih tehnoloških rješenja za procese obrade šteta, za transparentnost ugovaranja i digitalne platforme za korisničku podršku, osiguravamo bržu, efikasniju i sigurniju uslugu. Samo na ovaj način tržište osiguranja može nastaviti razvijati se.

S druge strane, prilike vidimo u modernizaciji ponude, jačanju strateških partnerstava i implementaciji inovativnih rješenja koja će osiguranje učiniti pristupačnijim, razumljivijim i relevantnijim za širu populaciju.

Kako UNIQA osiguranje integriše ESG principe u svoje poslovanje i kakvi su investicijski planovi za naredni period?

„UNIQA grupa prednjači u primjeni ESG standarda, postavši prva osiguravajuća kompanija koja ih integrira u proces procjene i preuzimanja rizika. U skladu s tom strateškom orijentacijom, 2024. godine osnovana je kompanija UNIQA Sustainable Business Solutions, posvećena pružanju stručnih konsultantskih usluga. Njena misija je podrška klijentima u implementaciji ESG standarda, pripremi za izazove klimatskih promjena te unapređenju i praćenju njihovih sistema održivosti.

UNIQA Grupa duboko je posvećena integraciji ESG faktora (okolišnih, društvenih i upravljačkih) u sve segmente poslovanja, u skladu sa strategijom „Growing Impact 2030“. Cilj nam je ostvariti dugoročan, održiv rast i minimizirati negativan utjecaj na okoliš i društvo.

U oblasti investicija, primjenjujemo stroge ESG kriterije, s fokusom na dekarbonizaciju. Od 2019. godine isključili smo ulaganja u kompanije povezane s ugljem, dok ćemo do 2035. godine postupno povući investicije iz nafte, plina i nuklearne energije. Posvećenost ovom cilju potvrđuje i naše članstvo u inicijativama poput UN Net-Zero Asset Owner Alliance.

Kada je riječ o osiguravajućim proizvodima, u UNIQA Grupaciji razvijamo rješenja koja potiču održivost, uključujući unit-linked osiguranja s eko-oznakom, te zdravstvena i imovinska osiguranja s ESG komponentama. Unutrašnje poslovanje usklađujemo s visokim ekološkim standardima – do 2040. godine u Austriji, a do 2050. godine na nivou cijele Grupe, postat ćemo potpuno klimatski neutralni. To uključuje korištenje obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama i dekarbonizaciju voznog parka.

Pored toga, transparentno izvještavamo o našem napretku, nadilazeći zakonske obaveze, te aktivno sarađujemo s ESG rejting agencijama kako bismo kontinuirano poboljšavali naš učinak.

Za nas ESG nije samo obaveza, već strateška odluka koja donosi dugoročnu vrijednost našim klijentima, partnerima i društvu u cjelini.“

Kada je riječ o regulativama i zakonima, koji su nedostaci u industriji osiguranja u BiH?

„Regulativa se postepeno usklađuje s evropskim standardima, ali i dalje postoje izazovi u segmentu implementacije određenih zakona i pravilnika. Ključno je osigurati stabilan i transparentan regulatorni okvir koji će omogućiti brži razvoj tržišta i povećati povjerenje građana u osiguranje. Jedno od ključnih pitanja koje zahtijeva bržu reformu jeste liberalizacija obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (AO). Uvođenje tržišno zasnovanih premija omogućilo bi konkurenciju zasnovanu na kvaliteti usluge i inovacijama, što bi u konačnici dovelo do bolje zaštite osiguranika i veće efikasnosti u sektoru. Iskustva iz drugih evropskih zemalja pokazuju da liberalizacija doprinosi većoj sigurnosti učesnika u saobraćaju i poboljšava strukturu tržišta.

Također, sve češće svjedočimo ekstremnim vremenskim nepogodama i prirodnim katastrofama koje uzrokuju značajne materijalne štete. U tom kontekstu, uvođenje obaveznog osiguranja imovine za određene kategorije nekretnina postaje pitanje od šireg društvenog interesa. Takav model postoji u brojnim evropskim državama i pokazao se kao efikasan način za zaštitu građana i privrede od nepredviđenih gubitaka. Pored same zaštite imovine, ovaj korak bi smanjio pritisak na državne budžete u slučaju velikih katastrofa, osiguravajući sistemsku finansijsku stabilnost. Osiguranje nije samo finansijski instrument, već i ključni faktor ekonomske otpornosti društva. Uspostavljanjem modernog regulatornog okvira, poticanjem konkurencije i razvojem svijesti o važnosti osiguranja, možemo stvoriti zdravije tržište i dugoročno osigurati sigurnost građana i privrede.

Kako vidite budućnost UNIQA osiguranja u BiH i regiji jugoistočne Evrope?

„Naša vizija je jasna – želimo biti prvi izbor klijenata u oblasti osiguranja, postavljajući nove standarde u industriji. Ključni strateški pravci našeg razvoja uključuju unapređenje korisničkog iskustva, digitalizaciju poslovnih procesa i razvoj inovativnih proizvoda prilagođenih stvarnim potrebama građana i kompanija u BiH.

Pred nama je dinamičan period poslovne i tehnološke transformacije, u kojem ćemo dodatno osnažiti našu tržišnu poziciju kroz inovativne digitalne alate. Ove tehnologije omogućit će našim zaposlenicima veću operativnu efikasnost, dok će klijentima donijeti personalizovanija i brža rješenja u osiguranju. Poseban fokus stavljamo na razvoj regionalno standardizovanih proizvoda, s naglaskom na osiguranje malih i srednjih preduzeća (SME), autoosiguranje, životno i zdravstveno osiguranje.

Naš pristup u razvoju novih proizvoda temelji se na detaljnom razumijevanju potreba tržišta i aktivnom uključivanju klijenata kroz analizu njihovih preferencija i očekivanja. Na taj način osiguravamo rješenja koja su istinski prilagođena njihovim životnim i poslovnim okolnostima. Ulaganjem u inovacije, digitalizaciju i podizanje svijesti o važnosti osiguranja, nastavljamo jačati svoju poziciju lidera u industriji i postavljati temelje za održivi rast u narednim godinama.“

Koje su Vaše prognoze u kojem smjeru će se globalno tržište osiguranja kretati i kako će se to reflektirati na BiH?

„Globalni trendovi pokazuju rast u segmentima digitalnog osiguranja, personaliziranih polisa i zdravstvenog osiguranja. Također, sve veći fokus je na održivosti i ESG principima. Očekujemo da će se ovi trendovi preliti i na naše tržište, a mi ćemo biti spremni da ih implementiramo na način koji će donijeti najveću korist našim klijentima.

Kako će UNIQA osiguranje nastaviti biti angažirano u segmentu društveno odgovornog poslovanja u budućnosti?

„Naša misija nije samo biti pouzdan partner našim klijentima, već i aktivno doprinositi unapređenju zajednica u kojima poslujemo. Kroz različite inicijative i strateška partnerstva, nastavljamo ulagati u društvene projekte koji imaju dugoročan pozitivni utjecaj.

Ponosni smo na našu regionalnu prisutnost, uključujući ekskluzivno sponzorstvo Sarajevo Film Festivala, koje nam je omogućilo dodatnu podršku kulturnim inicijativama. Također, naša saradnja sa Goranom Ivaniševićem, kao prvim ambasadorom brenda u regiji, omogućava nam da doprinosimo razvoju mladih talenata u sportu i kulturi. Posebno smo ponosni na činjenicu da je UNIQA unutar svoje UNIQA SEE FUTURE Fondacije u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom i Slano Film Days pokrenula poseban program podrške za žene filmske umjetnice, kojim pruža podršku mladim autoricama, čime dodatno afirmiramo našu posvećenost kulturnim i društvenim inicijativama. Nedavno se ovom programu pridružio i Filmski centar Crne Gore.

Ono što nas izdvaja na tržištu, jeste naš direktan angažman u društvenim projektima – naši zaposlenici aktivno učestvuju kao volonteri u različitim inicijativama koje podržavamo. U 2025. godini, naš fokus će biti na projektima koji promoviraju kulturne, ekološke i sportske aktivnosti, jer želimo stvarati zajednicu u kojoj svi možemo živjeti bolje i u kojoj je odgovornost prema društvu ključna za našu dugoročnu održivost.”

Razgovarala: Amela Keserović Polić