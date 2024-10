Temu stigao u BiH: “Zabrinutost izaziva pitanje kontrole proizvoda”

Temu je kineska kompanija koja je osvojila online tržišni prostor. Temu je, podsjetimo, najpopularnija aplikacija za kupovinu u Velikoj Britaniji i aplikacija sa najvećim brojem preuzimanja u SAD-u. Od pojavljivanja u Bosni i Hercegovini Temu je uvjerljivo najpopularnija aplikacija i u našoj zemlji.

Podsjetimo, aplikacija je u evropskim zemljama dostupna tek od aprila 2023., a u našoj zemlji tek nekoliko sedmica.

Kao novi korisnici, često ćete biti oduševljeni sitnicama koje po jako niskim cijenama možete nabaviti na Temu aplikaciji. Navedimo primjer maskica za telfon Temu koje ćete platiti višestruko manje nego u mobile shopovima kojih u Bosni i Hercegovini ima na pretek. Prodavci na tržištu godinama su kupovali jefitnu kinesku robu i prodavali je uz visoke marže, dok Kinezi nisu odlučili da te kanale zaobiđu online aplikacijom.

“Nabavka iz nekih izvora jeftinijih, direktno iz Kine umjesto preko posrednika, mislim da mnogima može donijeti neke koristi i otvoriti mogućnosti da se na tržište plasiraju neki proizvodi koji ranije nisu bili isplativi, jer preko posrednika je cijena bila viša, neki potencijalni tehnoliški noviteti”, kaže Igor Gavran – ekonomski stručnjak.

Zabrinutost izaziva pitanje kontrole proizvoda

Gavran upozorava da bi potencijalna zabrinutostbilo pitanje kontrole standarda kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji se naručuju putem aplikacije uz besplatnu dostavu.

“Ukoliko se uvoze neki elektornski proizvodi, neki proizvodi koji bi mogli biti nesigurni i škodljivi, pitanje je ako se oni samo dostavljaju poštom. Sa li iko vrši kontrolu kvaliteta proizvoda i ispravnosti i gdje bi se kupci mogli žaliti ukoliko se porizvod pokaže rizičnim, opasnim ili neispravnim. To su sad pitanja zaštite potrošača ili našeg tržišta.”

Indonezija je početkom mjeseca zabranila aplikaciju kineksog trgovačkog giganta kako ne bi uništio mala i srednja preduzeća u toj zemlji, da li bi BiH trebala strahovati od kineske aplikacije i ovog načina trgovine, Gavran kaže:

“Kada je riječ o ograničenju ili blokadi ovakvih aplikacija, mislim da se to čini isključivo zbog rivaliteta. U SAD-u i zapadnim zemljama odavno već vidimo potpuni animozitet prema NR Kini i pokušaj da se našteti njenoj ekonomiji, a kada je riječ o zemljama poput Indonezije, tu je vjerovatno riječ o čistoj konkurenciji koju mogu razumjeti, ali u BiH mislim da nije prisutan, jer smo mi manje tržište.”

Recenzije proizvoda nisu istintite

Kada odaberete neki proizvod na Temu shopu gotovo da ne postoji onaj koji ima negativne komentare. Uzimajući u obzir da se na aplikaciji prodaje desetine hiljada proizvoda, gotovo je nemoguće da su svi tako zadovoljni. To nas dovodi do zaključka da prodavci imaju prostor manipulacije nad komentarima svojih proizvoda, ostavljaju ili sami pišu savršene recenzije dok one loše uklanjaju.

Takav pristup prodavaca uvećava prodaju proizvoda, na prvi pogled svi izgledaju savršeno, kvalitetni su, lijepo izgledaju ali u realnosti vrlo često ćete biti razočarani. Takav vid cenzure onemogućava kupce da saznaju pravu istinu o onome što kupuju. Poređenja radi kada rezervišete smještaj na Bookingu uvijek pogledate recenzije koje vam daju pregršt informacija o smještaju, negativni komentari su dopušteni i vrlo lako ćete saznati da je u određenom aprtmanu prljavo, nema interneta ili tople vode u kupatilu. Takav slučaj nije sa proizivodima na aplikaciji Temu.

Ipak Temu ima stroge kontrole nad prodavcima u smislu manipulacije fotografijama, za razliku od drugih online prodavnica poput AliExpressa ili Wisha morate dobiti proizvod koji vidite na slici u njegovom opisu.

Na TrusPilotu platformi na kojoj recenzije o proizvodima, robnim markama, uslužnim djelatnostima i mnogim drugim djelatnostima korisnici ostavljaju svoje osvrte Temu ima ocjenu mršavih 2,6.

Moramo pirznati da je Temu svojim poslovanjem uzdrmao čak i velike igrače poput Amazona, AliExpresa, Wisha i Sheina, a neke od njih već i pretekao no poznavajući postulate proizvodnje, distribucije i prodaje oprez je uvijek potreban. Kupci u Bosni i Hercegovni već iščekuju prove pakete i najčešće što ćete čuti na poslu, a vezano je za onilne kupovinu je pitanje: Je li ti stiglo ono sa Temua i kakvo je?

U nekim slučajevima bićete jako zadovoljni, u nekima ne. Zato kada odlučite dodati proizvod u košaricu otvorite oči, potražite recenzije i na drugim platformama i dodatno se informišite.

