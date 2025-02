Šta znamo o kompaniji kanadskog milijardera porijeklom iz Sjeverne Makedonije

Kris Pavlovski (Chris Pavlovski), kanadski biznismen čiji su roditelji iz Sjeverne Makedonije, osnivač je platforme Rambl (Rumble), koja je zamišljena kao alternativa Jutjubu (YouTube). Nedavno je Pavlovski postao milijarder zahvaljujući investiciji kripto giganta Tetera od 775 miliona dolara. Forbes procjenjuje da je sada „težak“ oko 1,3 milijarde dolara.

Ovaj privrednik inače je rođen u Kanadi, a ono što je zanimljivo jeste da je osnovao i kompaniju Cosmic Development, koja ima kancelarije i u Srbiji. Njena pretežna djelatnost je računarsko programiranje, a osim Beograda kancelarije ima u Torontu, Skoplju i Bitolju. Ukupno ima više od 250 zaposlenih.

Čime se bavi Cosmic Development

Cosmic Development u Srbiji, kako se prema zvanično dostupnim informacijama može vidjeti, ima osam zaposlenih.

Na sajtu kompanije se može vidjeti podatak od 18 ljudi (uključujući menadžment, timove finansija, HR-a, prodaje, marketinga i IT podrške u svim kancelarijama).

Prema javno dostupnim podacima, vlasnici ove kompanije su Kristofer Pavlovski (60 odsto) i Rajan Milns (Ryan Milnes) 40 odsto. Direktor kompanije je Antoni Naumov.

Finansijski izvještaj pokazuje da je ova kompanija, odnosno njen ogranak u Srbiji, 2023. ostvarila ukupni prihod od 41.357.000 dinara, a 2022. godine 20.888.000. Rashodi su bili 39.622.000 u 2023. godini, a 2022. godine 18.298 000 tako da je u blagom plusu kada je riječ o poslovanju.

Na sajtu firme stoji da se bave strateškim rješenjima za talente. Tačnije, angažuju specijaliste sa određenim veštinama i iskustvom u industriji, kako bi osigurali dobro uklapanje u kulturu i ciljeve određene kompanije.

Nešto preciznije u porfoliju ove kompanije stoji da su specijalizovani za obezbjeđivanje stručnjaka prilagođenih specifičnim poslovnim domenima. Bilo da se radi o IT podršci, BPO ekspertima ili digitalnim marketing profesionalcima.

„Rivalstvo pretvoreno u partnerstvo“

Na sajtu kompanije stoji kratka i neobična priča o istorijatu.

Navodi se da su 2011. dva konkurenta u tehnološkoj industriji – Kris Pavlovski i Rajan Milns – „pretvorili rivalstvo u revolucionarno partnerstvo“ i tako postavili temelje za Cosmic Development. „Njihova zajednička strast prema inovacijama i sportski duh doveli su do saradnje i pokazali kako velike ideje mogu stvoriti izvanredne poduhvate“.

Dodaje se i da je Kris Pavlovski, zajedno sa Rajanom Milnsom, unio svoj preduzetnički duh i industrijsko znanje u ovu priču.

Prvi korak u globalnom širenju nastao je otvaranjem prve kancelarije u Skoplju, u februaru 2011. godine.

To je bio početak, a dalje širenje je nastavljeno otvaranjem druge kancelarije u Beogradu, 2014. godine, i još jedne u Bitolju u Makedoniji godinu dana kasnije.

Decenija poslovanja Cosmic Development

Tokom posljednjih 10 godina, Cosmic Development je evoluirao u prepoznatljivu kompaniju u oblasti autsorsinga, IT podrške i BPO usluga, piše na sajtu ove kompanije.

Ponose se i time što kao kanadska firma sa prisustvom u Srbiji i Makedoniji imaju više od 50 klijenata.

Njihov tim sada, kako se navodi, broji više od 200 stručnjaka na različitim lokacijama. Na sajtu stoje i preporuke nekoliko klijenata koje su, kako se navodi, zapošljavale radnike preko Cosmic Development-a.

Nekada zajedno s osnivačem Kvantoksa

Ono što se na sajtu ne može vidjeti, a u zvaničnim podacima je provjerljivo je da ova firma ima zajedničku istoriju sa poznatom IT kompanijom Kvantoks tehnolodži (Quantox technology) iz Čačka. Odnosno osnivačem i većinskim vlasnikom Vukom Popovićem.

Na sajtu Cosmic Development nema podataka o povezanosti sa ovom IT kompanijom.

Ono što se može vidjeti u podacima APR-a jeste da se najviše promjena dogodilo u prve dvije godine poslovanja.

U podacima za 2014. kada je osnovana firma u Srbiji, njen najveći vlasnik bila je makedonska firma Kosmik Development iz Skoplja sa 60%, Vuk Popović je imao 35%, a Ilčo Bojčevski preostalih 5%. Bojčevski i Popović su bili zakonski zastupnici. Već početkom 2015. Popović preuzima 5% od Bojčevskog.

Međutim, u martu 2016. godine Popović je najprije izbrisan iz APR-a kao zakonski zastupnik, a potom i kao suvlasnik. Najveći dio njegovog vlasničkog udjela uzima Kosmik Development koji „odlazi“ na 90%, a preostalih 10% je upisano na Viktora Mitrevskog, koji u aprilu postaje i zakonski zastupnik.

Već u avgustu iste godine Mitrevski izlazi iz vlasništva tako da jedini vlasnik srpskog Cosmic-a postaje makedonski Kosmik.

Ni tu nije kraj promjenama. Mjesec dana kasnije, u septembru, iz vlasništva izlazi makedonski Kosmik i vlasnici postaju Kris Pavlovski i Rajan Milns sa udjelima koji su i sada isti – 60 i 40%.

Godina se završava i sa promjenom zakonskog zastupnika jer se briše Aleksandar Đorović i imenuje sadašnji zastupnik Naumov.

Promjene lokacije

Inače, firma je nekoliko puta mijenjala lokaciju. Sa Savskog vijenca prešla je na Zvezdaru, potom na Voždovac, a posljednja promjena adrese je registrovana 2022. kada je promijenjeno sjedište iz Trebinjske na Voždovcu u Ulicu Alekse Nenadovića na Vračaru.

Ilčo Bojčevski i Vuk Popović bili su zakonski zastupnici, odnosno direktori i u Društvu za informatičku tehnologiju Kosmik Development doo Skoplje koje je osnovano 2014.

Inače, Cosmic development je kratko imao i ogranak u Čačku.

Razvoj Kvantoksa

Vuk Popović je prije Cosmic-a osnovao svoju kompaniju. Registrovana je 2006. godine. Šest godina kasnije, njegovih 100% u firmi Media In limited prenijeto je na Koka Group iz Kanade. Već 2014. proces je krenuo u obrnutom smjeru pa je vlasništvo Koka grupe vraćeno na Vuka Popovića.

Poslije dvije godine, odnosno 2016. dolazi do promjene imena i Media In Limited postaje Quantox Technology Čačak, koja je danas jedna od najpoznatijih IT kompanija u Srbiji.

U decembru 2022. godine Vuk Popović smanjuje svoj udio u Kvantoksu na 78,6% dok ostatak uzima Sandberg Holdco iz Luksemburga. U junu 2023. umjesto Sandberga, kao suvlasnik 21,4% se upisuje slovački fond Balmaceda.

Kako stoji na sajtu kompanije Kvantoks, imaju oko 500 zaposlenih, klijente u sedam zemalja, kao i 13 kancelarija.

Osim u IT, Vuk Popović je aktivan i u poslovima sa nekretninama. Suvlasnik je preduzeća West Wing32 Investment koje se bavi izgradnom stambenih i nestambenih zgrada. Drugi suvlasnik je Milan Danilović koji je ujedno i direktor.

Vuk Popović je i ljubitelj košarke. Ujedno i vlasnik KK Čačak 94 Quantox, dok je Milan Popović predsjednik kluba od 2016. godine.

Jelena Andrić, Forbes Srbija

