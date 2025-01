Ovo su startupovi u koje je prošle godine uložio Jeff Bezos

Milijarder i osnivač Amazona rano je investirao u Airbnb i Uber, a sada je odlučio ulagati u AI kompanije za robotiku.

Prije nego što je upoznao Jeffa Bezosa, Marko Bjelonic, suosnivač i izvršni direktor kompanije za AI robotiku Swiss-Mile, poslao mu je svoju verziju takozvanog “6-pagera” – dopisa na šest stranica koji je postao poznat kao dio Amazonove korporativne kulture. “Bio sam jako iznenađen time koliko je bio strpljiv i opušten,” prisjeća se Bjelonic prvih dojmova o Bezosu. Trebali su razgovarati 30 minuta, a na kraju je priča potrajala sat vremena.

Nakon tog poziva Bezos je bio jedan od najvećih ulagača u investicijskom krugu u Swiss-Mile prošlog kolovoza, kada je prikupljeno 22 milijuna dolara. Kompanija razvija robote koje pokreće AI i trenutačno rane verzije testira na ulicama Zuricha.

Swiss-Mile je jedna od najmanje devet kompanija u koje je tijekom prošle godine investirao drugi najbogatiji čovjek svijeta. Sedam od njih su AI startupovi, pokazala su medijska izvješća, podaci PitchBooka i Preqina, kao i Forbesovo istraživanje. Četiri startupa, uključujući Figure AI i Swiss-Mile, konkretno rade na razvoju robota koje pokreće umjetna inteligencija.

Bezosu robotika nije strana

Iako Bezos nije želio komentirati svoju investicijsku strategiju, ultrabogati poduzetnici koji se okušavaju kao anđeoski investitori uglavnom to čine jer vide da dolaze neke promjene. U ovom slučaju, čini se kako Bezos vjeruje da je AI robotika na rubu velikog komercijalnog iskoraka. “Oni žele biti prvi u investiranju u vrstu tehnologije koja može donijeti koristi njihovoj industriji,” kaže Kjartan Rist, osnivački partner investicijske tvrte Cocentric. “Znaju za valove koji su već došli i žele biti dio onog sljedećeg.”

Za Bezosa su ti posljednji “valovi” u njegovoj primarnoj industriji – e-trgovini – vjerojatno bile nekretnine za distribucijske centre i robotika, a sljedeći val je autonomna robotika, dodaje Rist.

Bezos nije nov u ovom polju. Godine 2007. rano je uložio u startup Rethink Robotics koji je pomagao u automatizaciji proizvodnje. Dok je bio izvršni direktor Amazona, tvrtka je kupila nekoliko kompanija za robotiku, uključujući Kiva Systems 2012. i Canvas Technology 2019. Ipak, Bezos nikada nije javno investirao u ovoliko kompanija za robotiku u samo godinu dana, a autonomni roboti su novi.

Dvije od četiri kompanije za AI robote (Figure AI i Physical Intelligence) nisu odgovorile na upite za komentar, ali Bjelonic iz Swiss-Milea i suosnivač i šef Skild AI-ja Deepak Pathak iznimno su optimistični: “Ljudi postaju sve zainteresiraniji za izgradnju umjetne opće inteligencije i… robotika je put do toga,” kaže Pathak. “To je sljedeća velika priča u umjetnoj inteligenciji.”

Bjelonic trenutak uspoređuje s izumom iPhonea, rekavši kako se sve potrebne tehnologije spajaju kako bi autonomni roboti postali mogući: AI napreduje kako bi oni mogli biti pametniji, a hardver je sve jeftiniji kako bi se mogli zaista i proizvoditi.

KOMPANIJA FUNKCIJA PRIKUPLJENA SREDSTVA POSLJEDNJA PROCJENA VRIJEDNOSTI Tenstorrent AI čipovi 700 milijuna dolara 2,7 milijardi dolara Physical Intelligence AI za robote 400 milijuna dolara 2,4 milijarde dolara Magonlia Usluge podrške pružateljima skrbi 3,5 milijuna dolara N/A Perplexity AI pretraga 63 milijuna dolara 9 milijardi dolara Outgo Fintech 65 milijuna dolara N/A Swiss-Mile AI roboti 22 milijuna dolara 100 milijuna dolara Contextual.ai Primjene AI-ja za tvrtke 80 milijuna dolara 600 milijuna dolara Skild AI AI za robote 300 milijuna dolara 1,5 milijardi dolara Figure AI AI roboti 675 milijuna dolara 2,6 milijardi dolara

Ono što je dobro za Amazon, dobro je i za samog Bezosa

Iz nešto praktičnije perspektive, roboti imaju bezbroj primjena u poslovanju. Mogli bi s vremenom raditi opasne poslove koje želi obavljati sve manje i manje ljudi, ali sljedeći korak je staviti ih u “polustrukturirane” okoline zajedno s ljudima, poput bolnica ili skladišta, kaže Pathak. Bjelonic kaže kako je s Bezosom radio na ograničavanju rada Swiss-Milea u smjeru isporuke – najvažnijeg segmenta za Amazon – barem za sada. Bezos je tu odluku usporedio s vlastitom odlukom da se fokusira na prodaju knjiga na Amazonu prije nego se proširio i na druge proizvode.

Uz to, čak i ako Bezos više nije uključen u svakodnevno poslovanje Amazona, njegov 9-postotni udio u kompaniji još uvijek čini većinu njegovog bogatstva. Kompanije koje su dobre za Amazon mogle bi financijski biti dobre i za samog Bezosa. Amazonov ogranak za investicije također je uložio u Figure AI, Swiss-Mile i Skild AI, što ima smisla budući da je Amazon jedan od najvećih svjetskih “poslodavaca” za robote.

Bezos je osim robotike prošle godine uložio u dvije popularne kompanije: kontroverznu AI tražilicu Perplexity AI i tvrtku za dizajniranje čipova Tenstorrent, koja se želi natjecati s gigantom Nvidijom. Uz to uložio je u fintech tvrtku Outgo i tvrtku za podršku pružateljima skrbi Magnolia.

‘Najbolje kompanije prvo zovu ljude poput njega’

Dvije od kompanija koje je Forbes kontaktirao kažu kako je Bezosov glasnogovornik zatražio da ne govore u medijima o Bezosovom ulaganju, no one koje su željele komentirati govore vrlo pozitivno o Bezosovom sudjelovanju.

“Najviše me iznenadilo koliko dobro razumije tehnologiju u temeljima obučavanja umjetne inteligencije. Postavljao je pitanja o pojačanom učenju, o učenju kroz imitaciju, o tome kako funkcionira. Išao je skroz u detalje o fizici,” kaže Bjelonic iz Swiss-Milea, dodajući da vjeruje kako upravo Bezos donosi finalne odluke o investiranju.

Bez obzira na to koliko je Bezos uključen u bilo koju kompaniju, objavljivanje njegovog imena kao jednog od investitora odličan je marketing, ali i znak kredibiliteta. Upravo to su dva ključna aduta za mlade startupove.

Zasad je industrija autonomne robotike u ranim komercijalnim danima. Bjelonic je tržište opisao kao “plavi ocean”, predvidjevši kako će za deset godina vjerojatno biti na stotine propalih kompanija za robotiku i samo šačica priča o uspjehu. Proći će godine prije nego investitori saznaju jesu li im se oklade isplatile.

Ipak, mnogo toga Bezosu ide u prilog, ne samo zato jer mnogo zna o biznisu, već i zato jer vrlo vjerojatno može uložiti u što god želi. Najbolje kompanije prvo zovu ljude poput Bezosa, kaže profesor s poslovne škole u Columbiji, Michael Ewens. “Općenito je on jako dobar investitor jer ga zovu. On je prvi na redu.

