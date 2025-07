Osnivač Victoria‘s Secret za tri mjeseca zaradio dvije milijarde dolara zahvaljujući AI

Prije pet godina, najcijenjeniji preduzetnik Ohaja, Les Wexner, povukao se sa mjesta predsjednika kompanije L Brands. Ubrzo je počeo da rasprodaje svoj udio u matičnoj firmi Victoria’s Secret usljed kontroverzi oko njegovog bliskog odnosa sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffrey Epstein. Mnogi su tada vjerovali da će se Veksner, tada 82-godišnjak, tiho povući na imanje od 137,5 hektara u Nju Albaniju.

Umjesto toga, modni mogul je više nego udvostručio svoje bogatstvo. Uglavnom zahvaljujući mudrim ulaganjima u drugu industriju – tehnologiju. Tokom samo posljednja tri mjeseca, njegovo neto bogatstvo – uključujući imovinu u vlasništvu njegove djece i supruge Abigail– poraslo je sa 7,9 na 10,1 milijardu dolara, prema procjeni Forbesa.

Ulaganje na pravom mjestu

Glavni pokretač ovog rasta: 4% udjela u kompaniji CoreWeave, jednoj od najpopularnijih firmi u oblasti vještačke inteligencije. U ponedjeljak je CoreWeave objavio da kupuje kripto-rudarsku firmu Core Scientific u transakciji vrijednoj oko devet milijardi dolara u akcijama. Tržišna vrijednost CoreWeave-a skoro se utrostručila od inicijalne javne ponude u martu i danas iznosi gotovo 73 milijarde dolara. Veksnerov udio sada vrijedi 2,8 milijardi.

Forbes je ranije izvještavao kako je Veksner došao do udjela u CoreWeave-u, koji je osnovan 2017. godine u Livingstonu, Nju Džerzi. Zahvaljujući pametnoj odluci njegovog tadašnjeg menadžera za upravljanje novcem, fond osnovan za četvoro njegove djece – Saru (Sarah), Hanu (Hannah), Dejvida (David) i Harija (Harry) – navodno je uložio milion dolara u CoreWeave 2019. godine, a zatim još 600.000 dolara u rundi finansiranja serije A 2021. godine. Kada je firma izašla na berzu u martu, Veksnerove akcije u njoj već su vrijedjele 730 miliona dolara.

CoreWeave, osam godina stara kompanija, pomaže firmama da izgrade data centre i iznajmljuje pristup grafičkim procesorskim jedinicama (GPU) koje se masovno koriste za treniranje AI modela, a koje firme poput Majkrosofta (Microsofto), IBM-a i Mete plaćaju da koriste. Zahvaljujući velikoj potražnji, kompanija je ostvarila prihod od 982 miliona dolara u prvom kvartalu ove godine. To je rast od 420% u odnosu na isti period prethodne godine. Ipak, još ne posluje profitabilno i prijavila je neto gubitak od 315 miliona dolara u istom periodu.

Novi milijarderi

Uprkos tome, vrijednost CoreWeave-a i dalje raste, donoseći ogromno bogatstvo svojim najvećim akcionarima. Ipak, oni neće moći da unovče svoj udio dok ne istekne zabrana prodaje akcija nakon IPO-a u septembru. Uspjeh kompanije već je stvorio najmanje četiri nova milijardera. Uključujući tri suosnivača CoreWeave-a: Majkla Intratora (Michael Intrator) (procjena bogatstva: 9,9 milijardi dolara), Brajana Ventura (Brian Venturo) (6,1 milijarda) i Branina Mekbija (Brannin McBee) (4,5 milijardi). Rani investitor i član upravnog odbora Džek Kogen (Jack Cogen) takođe je postao milijarder, sa procijenjenim bogatstvom od 3,5 milijardi dolara.

Forbes je otkrio udio porodice Veksner u CoreWeave-u zahvaljujući tužbi koju je u maju 2024. podnijela firma za upravljanje bogatstvom Florence Capital Advisors u Okružnom sudu južnog distrikta Njujorka. U tužbi Florence Capital tvrdi da im duguju skoro sedam miliona dolara naknade za savjetovanje fonda porodice Veksner da investira u CoreWeave još u ranoj fazi. Predstavnik fonda je u protivtužbi optužio firmu za „prevarantsko ponašanje“ i „višestruke povrede fiducijarnih dužnosti“. Slučaj je još u toku. Predstavnik Veksnera nije odgovorio na zahtjev Forbesa za komentar. Osnivač i direktor Florence Capital-a Greg Herš (Greg Hersch) odbio je da komentariše zbog tekuće parnice.

Veksner i njegova porodica, koji su prema procjenama inkasirali više od dvije milijarde dolara poslije poreza od prodaje akcija L Brands između 2020. i 2021. godine, vjerovatno imaju i druga ulaganja u startape koja nisu javno poznata. Pored udjela u CoreWeave-u, porodica posjeduje firmu za razvoj nekretnina u Nju Albaniju. Njena imovina se procjenjuje na 950 miliona dolara, umjetničku kolekciju vrijednu oko 1,4 milijarde dolara, jahtu dugu 90 metara, kolekciju Ferrarija i luksuzne nekretnine širom svijeta u vrijednosti od oko 300 miliona dolara.

Ulaganje u vašu zemlju

Možda zvuči iznenađujuće da je Wexner pionir u svijetu AI tehnologije. Pa ipak, on je godinama pripremao svoju matičnu državu Ohio da bude lider u tehnološkoj revoluciji.

Veksner je vlasnik kompanije New Albany Company, moćne firme za razvoj nekretnina u Centralnom Ohaju. Ona je predvodila transformaciju Nju Albanija iz malog seoskog mjesta ranih 1980-ih u ekonomski centar sa fabrikama njegovih modnih brendova i desetinama hiljada zaposlenih. „Zahvaljujući The Limited, Kolumbus je postao centar distribucije“, objašnjava Kevin Koks (Kevin Cox), vanredni profesor na Državnom univerzitetu Ohajo. On je autor knjige „Boomtown Columbus“ iz 2021.

Od 2019. kompanija New Albany Company prodala je hiljade hektara zemlje tehnološkim gigantima poput Mete, Amazona, Majkrosofta (Microsoft) i Gugla (Google) za izgradnju data centara u tom području. Ovi projekti, često podržani velikim poreskim olakšicama, izazvali su određene kontroverze zbog malog broja radnih mjesta koje kreiraju.

New Albany kompanija takođe je igrala ključnu ulogu u obezbjeđivanju obližnjeg Džonstauna kao lokacije na kojoj je Intel u januaru 2022. najavio izgradnju fabrike za proizvodnju čipova vrijedne više od 28 milijardi dolara. Projekat, koji je trebalo da bude otvoren ove godine, trenutno kasni zbog problema u poslovanju Intelovog odjeljenja za proizvodnju čipova. Najnovije informacije ukazuju da će završetak radova kasniti pet godina. Otvaranje se očekuje 2031.

Nove investicije

Ipak, Veksner i dalje profitira od naleta interesovanja za tehnologiju u Nju Albaniju i okolini. U januaru je kompanija Anduril, lider u AI vojnoj tehnologiji, najavila izgradnju postrojenja vrijednog milijardu dolara kod Kolumbusa. U njemu planira proizvodnju desetina hiljada oružja i autonomnih sistema godišnje.

Samo u posljednjih nekoliko mjeseci, Gugl, Meta i biotehnološka firma Amgen najavili su proširenje svojih postrojenja u ovom kraju. Veksnerova firma je često prodavac u tim ogromnim transakcijama zemljišta. Tehnološki giganti plaćaju velike sume. Prošlog mjeseca Gugl je platio 741.000 dolara po hektaru za gotovo 35 hektara u poslovnoj zoni Nju Albanija.

Kompanija New Albany Company trenutno je i sama u procesu širenja. Prema podacima Columbia Business First, jedna od njenih podružnica tiho je kupila više od 485 hektara u Merisvilu, malom ruralnom gradu udaljenom oko 40 minuta vožnje od Nju Olbenija, gde planira izgradnju dva ogromna industrijska i inovaciona parka. Preko kompanije NAC, Veksner i dalje posjeduje više od 1.300 hektara širom Centralnog Ohaja, čija se vrijednost procjenjuje na 950 miliona dolara.

Tokom sastanka odbora zdravstvenog centra Veksner i Dječije bolnice Nationwide u maju, Veksner, koji je predsjednik odbora, navodno je rekao da će „vjerovatno najveća investicija u AI u svijetu biti realizovana u Kolumbusu“.

„Columbus je najveći grad u Ohaju“, rekao je na sastanku, prema pisanju lista The Columbus Dispatch. „Mi to ne reklamiramo – a iz svog posla s nekretninama znam da se ljudi uvijek iznenade koliko smo veliki i koliko brzo rastemo.“

Jemima McEvoy, Forbes

