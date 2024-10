Nevjerovatno: Vila na crnogorskom primorju prodata za deset miliona eura

Najskuplja nekretnina u Crnoj Gori ove godine je prodata na primorju, a radi se o vili čija je vrijednost bila nešto preko deset miliona eura, saopštio je predsjednik Udruženja agencija za nekretnine Stefan Mišković.

On je Televiziji Vijesti rekao da su cijene nekretnina od korona krize do danas skočile čak 70% i dodaje da je prosječna cijena kvadrata po Monstatovoj statistici iz drugog kvartala 1.800 eura.

„Tome doprinosi niz faktora, najviše inflacija, a ujedno i ove najave ekonomskih reformi koje će dovesti, ili su dovele već, do povećanja zarada, što samim tim otvara neke mogućnosti i kreditne sposobnosti, pa u tom dijelu utiču na tražnju da se tražnja poveća“, kazao je Mišković.

Prema njegovim riječima, prosječna cijena kvadrata ne odgovara realnom stanju na primorju, jer u tom dijelu Crne Gore, osim u Ulcinju, nema jeftinijeg kvadrata od 2.000 eura.

„Na sjeveru gradnja postoji samo na Žabljaku i u Kolašinu. Žabljak je zbog svoje prirode vrlo atraktivan u ljetnjoj turističkoj sezoni, tamo se takođe traže manje-više placevi, vikendice, zbog toga što u tom dijelu nije bilo neke gradnje“, naveo je.

Tražnja postoji, gradnja smanjena

Mišković je ocijenio da tražnja na tržištu nekretnina postoji, ponuda je oskudna, a gradnja je ove u odnosu na ranije godine smanjena.

Pritisak tražnje, kaže, postoji posebno u Podgorici gdje su najtraženiji mali stanovi.

On napominje da se najveći broj nepokretnosti prodaju u fazi izgradnje.

“Manji jednosobni stanovi od 35 do 42, 43 metra kvadratna, dvosobni od 55, 56 do 65 metara kvadratnih, ali samu prodajnu strategiju definiše i lokacija. Na boljim lokacijama kao što su Gorica C, Preko Morače i ti neki djelovi grada koji su atraktivniji, gdje je kvadrat generalno skuplji, tu su mnogo traženi veći stanovi“, rekao je Mišković.

Cijene najma i dalje visoke

Visoke cijene iznajmljivanja stanova koje su prethodne dvije godine diktirali Rusi i Ukrajinci, od marta su niže oko 10 odsto.

„Kada govorimo o garsonjerama, one se kreću od 270 do 350, 400 eura, zavisno od veličine i dijela grada. Najtraženije su Preko Morače, u Central Pointu, Master kvartu, City kvartu… Tu su cijene uglavnom 350 do 400 eura. Kada govorimo o jednosobnim stanovima, oni se kreću od 350 do 450 na ovim manje atraktivnim lokacijama, a na više atraktivnim od 450 pa čak i do 700 eura“, kazao je Mišković.

Najam dvosobnih stanova se kreće se od 550 do 800 eura (mjesečno) na manje atraktivnim lokacijama, a na boljim od 700 do 2.000 eura, dok cijene rentiranja trosobnih stanova idu i do 3.500 eura.

