Najbolja pizza na svijetu za 2024. godinu ipak ne dolazi iz Italije, znate li odakle?

Razočarenje za Talijane. Najbolja pizza na svijetu za 2024. godinu nije u Napulju – niti u Italiji.

Mnogi Njujorčani s ponosom će vam reći – čak i onima koji ne žele slušati – da imaju najbolju pizzu na svijetu. Sada imaju i dodatni razlog za to.

Ove sedmice su objavljeni rezultati prestižnog takmičenja 50 Top Pizza Awards za 2024. godinu, a restoran na Lower East Sideu u New Yorku, Una Pizza Napoletana, proglašen je najboljim na svijetu.

Restoran, koji je otvorio maestro pizze Anthony Mangieri u martu 2022. godine, ne samo da je nadmašio američke, već i globalne konkurente. Među njima su i pizzerije u Napulju, Italiji, gradu koji se smatra “svetim mjestom” za ljubitelje pizze.

„Nevjerovatno je biti prepoznat nakon 30 godina karijere, posebno u Napulju, gdje je pizza i nastala,“ rekao je Mangieri u izjavi za CNN Travel.

Osim toga, Njujorčani mogu biti još ponosniji jer su se još tri njihove pizzerije našle na listi od ukupno 101 restorana (iako ime nagrade sugeriše 50). Pizzerije Ribalta zauzele su 19. mjesto, Don Antonio 30. mjesto, dok je L’industrie Pizzeria rangirana na 80. mjestu.

Iako je Italija zadržala dominaciju s 41 restoranom na listi, Sjedinjene Američke Države su priznale ukupno 15 mjesta. Napulj je uspio nadmašiti New York s pet pizzerija na listi, uključujući Diego Vitagliano Pizzeriu, koja je dijelila drugo mjesto.

Zašto je Una Pizza Napoletana najbolja?

Shutterstock Images

Restoran Una Pizza Napoletana smješten je na Lower East Sideu na Manhattanu, a prema objašnjenju žirija 50 Top Pizza Awards, njegov uspjeh dolazi zahvaljujući insistiranju na čistoj tradiciji i vrhunskim sastojcima.

„U zemlji koja je navikla stavljati sve na pizzu, Anthony nudi samo najčišću tradiciju u prelivima, koristeći izvanredne sastojke,“ navodi se na stranici nagrada. Među specijalitetima su pizza Marinara, Margherita i dnevna pizza koja se priprema u skladu s dostupnim sezonskim sastojcima.

Mangieri, koji je odrastao u New Jerseyju, razvio je “opsesiju pizzom u ranoj dobi”. Njegova majka ga je vodila do poznatih pizzerija u New Jerseyju, New Yorku i Connecticutu u njegovoj potrazi za “savršenom pizzom”.

„Naša pizza je prirodno kvašena, pečena u peći na drva, s najboljim sastojcima poput San Marzano paradajza, divljeg origana iz Amalfija, bufala mozzarelle DOP i sicilijanske morske soli,“ navodi predstavnik restorana.

Fokus na tijestu

Mark Weinberg

Mangieri ističe da je ključ odlične pizze tijesto. „Nije stvar u specifičnom receptu, već u hidrataciji i razumijevanju rada s tijestom,“ rekao je.

Ono što Una Pizza Napoletana razlikuje od drugih je to što je njihovo tijesto prirodno kvašeno, visoko hidrirano, nikada neohlađeno i napravljeno s mješavinom različitih talijanskih brašna. Mangieri sam priprema tijesto svakog dana kada je restoran otvoren.

Restoran peče samo tri pizze odjednom u pećima na drva, što privlači ljubitelje slow food pokreta. Trenutna lokacija na Orchard Streetu, koja je otvorena u martu 2022. godine, šesta je inkarnacija restorana.

Za one koji više vole slatkiše nego pizzu, 50 Top Pizza Awards također je pohvalio domaći sladoled i sezonske sorbete koje nudi ovaj restoran.

Ljubav prema poslu

Iako je priznanje globalne nagrade cijenjeno, Mangieri kaže da to nije razlog zbog kojeg je počeo praviti pizzu. „Priznanje je lijepo, ali na kraju nije razlog zbog kojeg sam počeo niti zašto i dalje svakodnevno pripremam svaku kuglu tijesta. To nas motivira da svakog dana dolazimo u restoran s više ljubavi i fokusa.“

Za ljubitelje Una Pizza Napoletana koji planiraju posjetu, morat će čekati do 4. oktobra, jer je Mangieri trenutno na putovanju u Italiji sa svojim timom.

Top lista pizzerija za 2024. godinu:

Una Pizza Napoletana (New York, SAD) Diego Vitagliano Pizzeria (Napulj, Italija) I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italija) The Pizza Bar on 38th (Tokio, Japan) Confine (Milano, Italija) Napoli on the Road (London, Engleska) Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, SAD) I Tigli (San Bonifacio, Italija) Sartoria Panatieri (Barcelona, Španija) 50 Kalò (Napulj, Italija) Seu Pizza Illuminati (Rim, Italija)