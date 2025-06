Kompanije su masovno počele kupovati bitcoine, trend koji se neće uskoro zaustaviti

Kako cijena bitcoina prelazi 100.000 dolara, brojne kompanije iskorištavaju javna tržišta putem SPAC-ova i obrnutih preuzimanja kako bi kupovale digitalnu imovinu u velikim količinama.

Kompanije poznate kao „kripto trezorske kompanije“ – javno kotirane kompanije fokusirane na kupovinu digitalne imovine poput bitcoina – postale su jedan od najznačajnijih finansijskih fenomena 2025. godine, i to s dobrim razlogom. Ove kompanije prikupljaju kapital, spajaju se sa fiktivnim firmama i kupuju tokene, stvarajući prilike institucionalnim i malim investitorima da se izlože kripto tržištima – bez ulaska u mutne vode hakerskih kripto berzi i digitalnih novčanika.

Strategiju “kripto gotovine” pionirski je osmislio milijarder Michael Saylor putem svoje firme MicroStrategy, sada preimenovane u Strategy, koja ostaje lider u toj oblasti – više od 70 javno trgovanih kompanija širom svijeta trenutno drži više od 67 milijardi dolara u bitcoinima. Ali brzina kojom nove kompanije ulažu kapital u kriptovalute je jednostavno zapanjujuća. Od aprila, više od 30 javnih kompanija najavilo je slične planove, ciljajući na ukupno 19 milijardi dolara kapitala, prema Elliotu Chunu iz firme za finansijsko savjetovanje Architect Partners sa sjedištem u Palo Altu.

Shutterstock/Audio und werbung

Trump, Tron i nove akvizicije

Prošle sedmice, Trump Media and Technology Group – vlasnik društvene mreže Truth Social – objavio je da je prikupio 2,3 milijarde dolara prodajom dionica i konvertibilnih vrijednosnih papira, što je jedna od najvećih investicija u bitcoin do sada. U ponedjeljak je milijarder Justin Sun, ključni finansijski partner u kripto poduhvatu porodice Trump, otkrio da će njegova platforma Tron izaći na berzu u SAD-u putem spajanja sa SRM Entertainment – ​​uz injekciju do 210 miliona dolara u Tron tokenima.

Dionice mnogih od ovih još uvijek netestiranih kompanija bilježe ogromne skokove. Janover, platforma za finansiranje komercijalnih nekretnina, porasla je za više od 5.300 posto otkako je u aprilu prešla na strategiju povezanu sa Solanom i promijenila ime u DeFi Development Corporation. Japanski hotelski lanac Metaplanet, koji je od tada postao bitcoin holder, porastao je za 472 posto ove godine. Strategy, Sailorova kompanija, porasla je za 30 posto ove godine i ukupno 3.000 posto u posljednjih pet godina.

Špekulacija, leveridž i volatilnost

Mnogi od ovih novih kripto igrača koriste leveridž – kupuju kriptovalute nakon izdavanja konvertibilnih dužničkih ili vlasničkih vrijednosnih papira, baš kao što je to učinio Strategy. Kada cijene bitcoina rastu, leveridž multiplikuje dobitke. Istovremeno, visok stepen volatilnosti čini ove dionice atraktivnim za hedž fondove i trgovce derivatima. Njihova visoka implicitna volatilnost čini ih savršenim instrumentima za špekulacije.

„Sada postoji niz investitora koji žele pristupiti kripto riziku na reguliran način koji odgovara njihovom investicijskom okviru, a ove trezorske kompanije to omogućavaju putem raznih instrumenata“, kaže Jeff Park iz Bitwisea .

Javni status i institucionalni kapital kao prednost

Za razliku od tradicionalnih kripto kompanija, javno prisustvo omogućava ovim firmama brz pristup institucionalnom kapitalu. Izlaskom na berzu, mogu prikupiti milijarde dolara u kratkom vremenu i investirati u obimu koji je nedostižan za privatne firme.

Tradicionalne inicijalne javne ponude (IPO) su skupe i dugotrajne, tako da većina ovih kompanija koristi SPAC-ove (kompanije za akvizicije sa posebnom namjenom) ili se spajaju sa postojećim fiktivnim kompanijama. Na primjer, Twenty One Capital – koju podržavaju Tether i SoftBank – spaja se sa SPAC Cantor Equity Partners, u poslu vrijednom 3,6 milijardi dolara. Dionice SPAC-a su skočile sa 10,80 dolara na 35 dolara prije nego što je spajanje zaključeno.

Slično tome, Strive Asset Management, čiji je suosnivač bivši američki predsjednički kandidat Vivek Ramaswamy, u maju je najavio spajanje sa Asset Entities, čija je cijena dionica skočila sa 0,60 dolara na 13 dolara i sada se stabilizovala na 5,42 dolara.

Izazovi i upozorenja

Park ističe da je trenutni rast cijene ovih dionica zabrinjavajući jer se dešava čak i prije formalnog zatvaranja transakcija. „Ako vjerujete da svi čekaju da investiraju u bitcoin i da će novac preplaviti tržište, onda se morate nadati da ćete biti prvi koji će ostvariti svoj posao“, dodaje.

On ističe da većina kompanija još nije iskoristila puni potencijal bitcoina na svojoj bilansu stanja, što bi moglo generirati dodatne prinose putem ulaganja ili drugih finansijskih modela.

Chun iz Architect Partnersa upozorava da je ovo „finansijski inženjering u svom najboljem (i najopasnijem) izdanju“. Korištenje konvertibilnih obveznica, privatnih plasmana, raznih struktura – sve to podsjeća na MBA udžbenik o strukturi javnog kapitala.

GameStop, prodavač videoigara, koristi više od 3 milijarde dolara konvertibilnog duga za finansiranje svoje bitcoin strategije, od čega je već investirao 500 miliona dolara. Kako će ostvariti povrat na to? Detalji još nisu poznati, ali sve dok dionice rastu s kripto tržištem, menadžment možda neće mariti.

„Tržište je zasićeno medijskom pompom, a mnogi učesnici nisu baš upućeni u kriptovalute i ne razumiju sve zamke rada s ovom vrstom imovine“, zaključuje Chun. „Kao neko ko je dugo u kriptovalutama, uvijek tražim znakove sljedeće kripto zime. I čini mi se da bi ovo mogao biti njen početak.“

Nina Bambysheva, novinarka Forbesa

