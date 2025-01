Kineska vlada razmatra Elona Muska kao kupca TikToka

Tehnološkog milijardera Elona Muska, koji je preuzeo Twitter 2022. godine, kineska vlada smatra potencijalnim kupcem TikToka, prema izvještaju Bloomberga, jer se popularna aplikacija za društvene mreže suočava sa zabranom u SAD-u 19. januara ako ne bude. prodat američkoj kompaniji.

Šta se do sada desilo u SAD:

13. januara 2025

Bloomberg je, pozivajući se na neimenovane osobe upoznate sa situacijom, izvijestio da kineski državni zvaničnici razmatraju prodaju TikTok-ovih američkih operacija Musku ako Vrhovni sud ne zaustavi zabranu, koja stupa na snagu 19. januara — iako su naveli da su razgovori preliminarni i da zvaničnici preferiraju da TikTok ostane u vlasništvu kineske kompanije ByteDance (ByteDance je rekao za Forbes da “ne može komentarisati čistu fikciju” u vezi s izvještajem Bloomberga).

10. januara 2025

Vrhovni sud je saslušao usmene argumente o zakonu koji bi zahtijevao da se TikTok proda američkoj kompaniji ili da se suoči sa zabranom, a čini se da su sudije “sklone” da podrže zakon nakon što su izrazile zadovoljstvo zbog njegovog fokusa na kontroverzno kinesko vlasništvo nad maticom aplikacije. kompanija, prema izvještaju New York Timesa (The New York Times).

9. januara 2025

Frank McCourt (Frank McCourt) (osnivač Project Liberty) izjavio je da će prijedlog njegove organizacije, čija vrijednost nije objavljena, omogućiti da platforma nastavi s radom u SAD-u, ali na način koji daje prioritet privatnosti Amerikanaca i ne oslanjaju se na trenutni TikTok algoritam koji je izazvao zabrinutost za nacionalnu sigurnost (nije jasno da li ByteDance razmatra ovu ponudu). Plan projekta Liberty uključuje migraciju korisnika TikTok-a iz SAD-a na digitalnu infrastrukturu koju su izgradili Amerikanci i zahtijevao bi značajan interes od strane fondova privatnog kapitala i privatnih investitora, kao i financiranje dugova “od jedne od najvećih banaka u Sjedinjenim Državama”, grupe. navodi se u saopštenju.

6. januara 2025

Zvijezda Shark Tank-a i investitor Kevin O'Leary, dio The People's Bid for TikTok, rekao je Marthi MacCallum iz Fox Newsa da planira kupiti aplikaciju i da će mu za to trebati pomoć novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa.

3. januara 2025

Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Vrhovnog suda da potvrdi zakon koji zahtijeva zabranu ili prodaju TikToka uprkos Trumpovoj podršci aplikaciji, tvrdeći da TikTok nije pokazao dovoljno razloga da opravda odlaganje stupanja zakona na snagu i da Trump nije iznio održiv slučaj. za kašnjenje.

27. decembar 2024

U podnesku na sudu, Trump je izrazio protivljenje potencijalnoj zabrani TikToka, tvrdeći da bi, ako bi Vrhovni sud intervenirao, mogao osigurati “političko rješenje” nakon inauguracije 20. januara koje bi omogućilo da aplikacija ostane u SAD-u.

18. decembar 2024

Vrhovni sud je najavio da će saslušati TikTok-ovo osporavanje saveznog zakona koji bi potencijalno mogao zabraniti aplikaciju, zakazavši usmene rasprave za 10. januar – samo nekoliko dana prije nego što zakon stupi na snagu.

16. decembar 2024

TikTok je zatražio od Vrhovnog suda nalog kojim bi se blokirala zabrana sve dok konzervativna većina suda ne donese odluku o zakonitosti TikToka ili ne odbaci slučaj, tvrdeći da bi zastoj omogućio „prostor za sud da izvrši urednu reviziju… pred ovim vitalnim kanalom da Amerikanci komuniciraju sa bliskim svojim sugrađanima i svijetom.”

16. decembar 2024

Izvršni direktor TikToka Shou Chew sastao se s Trumpom na njegovom imanju u Mar-a-Lago, prema CNN-u, i ustvrdio je da će zabrana Vrhovnog suda, koja na kraju nije potvrđena, dati vremena Trumpovoj administraciji koja je naklonjena TikToku da komentira to pitanje.

6. decembar 2024

Američki Apelacioni sud za Distrikt Kolumbija odbio je TikTokov zahtjev za reviziju zakona protiv TikToka nakon što je tročlano vijeće izjavilo da zabrinutost za nacionalnu sigurnost nadmašuje prava TikTok-ovog Prvog amandmana, kasnije je odbio zahtjev TikToka da ostane u odluci kojom se zakon potvrđuje.

14. maja 2024

Osam korisnika TikToka tužilo je saveznu vladu, optužujući je za kršenje Prvog amandmana i nazivajući zabranu “neustavnom preširokom”.

7. maja 2024

TikTok je podnio tužbu protiv savezne vlade, osporavajući ustavnost zabrane i tvrdeći da su aplikacija i njeni američki korisnici prekršili njihova prava iz Prvog amandmana.

24. aprila 2024

Predsjednik Joe Biden potpisao je nacrt zakona kojim se zahtijeva da se TikTok proda ili zabrani, što je izazvalo reakciju platforme, koja je u izjavi tvrdila da je “uložila milijarde dolara kako bi zaštitila podatke korisnika u SAD-u i da bi platforma bila slobodna od vanjskog utjecaja”. manipulacija.”

23. aprila 2024

Senat je izglasao 80 prema 19 za usvajanje zakona, za koji je senator Maria Cantwell rekla da je donesen kako bi se “spriječilo strane protivnike da sprovode špijunažu, nadzor, zlonamjerne operacije, ugrožavajući ugrožene Amerikance, naše vojnike i žene, kao i američko osoblje”. ”

20. aprila 2024

Predstavnički dom je velikom većinom usvojio zakon protiv TikToka, sa 360 prema 58, a lider manjine Hakeem Jeffries je rekao da je zakon “osmišljen da se pozabavi legitimnim problemima nacionalne sigurnosti i privatnosti”.

