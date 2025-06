Kina zainteresirana za ulaganja u bh. drvnu industriju i proizvodnju namještaja

Osim u energetski sektor Kina pokazuje interes za investiranjem u BiH i u drugim granama. Kineski investitori iz grupacije Jiangsu New Power Energy Co Ltd posjetili su prije nekoliko dana Trebinje kako bi se uvjerili u mogućnost investiranja u ovom hercegovačkom kraju.

Posjetu su potvrdili i iz FIPA-e(Agencija za unapređenje stranih investicija BiH) koja je za ovu kompaniju u prethodnom periodu istražila investicijske mogućnosti u Trebinju, te u saradnji sa lokalnim vlastima organizirala posjete i u druge krajeve BH: Živinice, Brčko, Gacko i druge lokacije.

Tokom sastanka predstavnici lokalnih vlasti predstavili su investicijske potencijale u sektoru turizma, poljoprivrede, proizvodnje i energetike.

Pored proizvodnje betonskih blokova, kineska kompanija je izrazila interes i za projekte u drvnoj industriji, proizvodnji namještaja, te za eksploataciju sirovina poput cementa, vapna, pepela i gipsa. Također su najavili otvorenost za ulaganja u veće projekte iz sektora poljoprivrede, navodi FIPA.

Kompanija Jiangsu New Power Energy Co Ltd, čije je sjedište u gradu Xuzhou, osnovana je 1999. godine, a danas broji preko 20 povezanih preduzeća i više od 1000 zaposlenih. Njihov poslovni portfelj obuhvata termoenergetiku, trgovinu ugljem, proizvodnju papira, nove građevinske materijale, logistiku i skladištenje u lukama, hotelijerstvo visoke kategorije, kao i djelatnosti vezane za zaštitu okoliša i upravljanje industrijskim otpadom.

Prema posljednjim podacima, kompanija je tokom prošle godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od oko 420 miliona eura.