Gdje uložiti 20 hiljada eura ušteđevine u 2025

Iako su američke tehnološke firme imale vrlo dobru godinu, finansijski stručnjaci Aleš Lokar i Peter Mizerit upozoravaju da se to neće nastaviti ni u idućoj godini. Daju savjete kako raspodijeliti 20 hiljada eura u trenutno prilično neizvjesnoj geopolitičkoj situaciji.

Poslovnu 2024. godinu obilježile su niže kamatne stope i umjerena inflacija. Evropska centralna banka ove je godine četiri puta snižavala ključne kamatne stope, posljednji put sredinom decembra. Kamatna stopa depozita sada iznosi tri posto, kamata za glavno refinansiranje 3,15 posto, a kamata za granični kredit 3,4 posto.

Nastavak rezova

Potez evropskih bankara bio je očekivan jer je evropska ekonomija i dalje slaba, a oporavak će biti sporiji nego što su prognozirali jesenas. Sljedeće godine očekuje se nastavak rezova i smanjenje ključnih kamatnih stopa za ukupno još jedan postotni bod.

S druge strane, burze je obilježio izniman rast tehnološkog sektora, posebno u SAD-u. Od početka godine do 23. decembra dionica Nvidije porasla je 194 posto svoje vrijednosti, dok je dionica proizvođača električnih automobila Tesla u istom razdoblju porasla više od 80 posto, na krilima pobjede Donalda Trumpa, koji je snažno podržava osnivač Tesle Elon Musk.

Lošije su prošle i dionice evropskih kompanija, jer su godinu obilježili zabrinutost oko recesije i brojni problemi u najvećoj evropskoj ekonomiji, Njemačkoj, kojoj predstoje prijevremeni parlamentarni izbori. Detaljan pregled ovogodišnjih događanja na berzama možete pročitati ovdje.

Gdje investirati?

No, šta će donijeti 2025. godina i gdje uložiti ako imamo, naprimjer, 20 hiljada eura? U pripremi savjeta pomogli su nam Peter Mizerit, voditelj odjela upravljanja rizicima u Primorskim skladima i Aleš Lokar, voditelj upravljanja vlasničkim ulaganjima u Generali Investmentsu.

“Ako gledamo razdoblje duže od pet godina, svakako bih savjetovao ulaganje u globalno diverzificirani dionički fond”, smatra Lokar. Za kraće razdoblje više bih preporučio obvezničke fondove, jer očekujemo da će biti nekog pozitivnog povrata. Očekujem da će centralne banke još malo sniziti kamate, što će se pozitivno odraziti na rast”.

Ako ste početkom godine uložili u dionice Nvidije, do Božića vam se ulog gotovo utrostručio, Foto: Profimedia

Potrebno će biti aktivan

Ističe da će iduće godine investitori morati biti vrlo aktivni. “Danas reći da ćemo negdje uložiti, a onda 12 mjeseci niti ne pogledati našu investiciju, nije najbolji pristup. Portfolio će trebati prilagoditi”, smatra.

U svojim je predviđanjima posebno naveo tri događaja koji bi mogli utjecati na zbivanja – kako će se riješiti pitanje carinskog rata između Evrope, SAD-a i Kine, kako će se odvijati izbori u Njemačkoj te što će se dogoditi u Kini, gdje zemlja trenutno vrlo sporo spašava svoju ekonomiju i suočava se s niskim povjerenjem potrošača.

Lokar pritom dodaje kako u posljednje dvije godine svjedočimo iznimnom rastu berzi, posebno u tehnološkom sektoru. U sljedećoj godini ne očekuje toliki rast, no i dalje će biti djelatnosti u kojima se mogu pronaći dobre prilike. “Globalni megatrendovi neće se prekidati od 2024. do 2025. godine, a neke će firme unutar njih sigurno dobro poslovati. To je još uvijek područje umjetne inteligencije, lijekova za mršavljenje i uvođenja tehnologije u zdravstvo”, kaže Lokar.

Ovogodišnji povrati tehnoloških firmi vrlo su primamljivi

Iz Mizerita ističu da imamo dvije godine relativno visokih prinosa na dionice, koji su “vrlo primamljivi za investitore”.

Posebno u informacijskoj tehnologiji, s njima su povezana velika očekivanja i natprosječna vrednovanja, kaže. Dodaje da su povrati dionica u posljednje dvije godine bili visoko koncentrirani u nekoliko divova iz američkog tehnološkog sektora.

Mizerit savjetuje suzdržaniji pristup

Svježi podaci pokazuju da inflacija u SAD-u više ne pada u skladu s očekivanjima, što prisiljava centralnu banku da razmotri daljnje korake monetarne politike, upozorava Mizerit. Kako kaže, “sve veća nepredvidljivost političkih aktera” povećava volatilnost na finansijskim tržištima.

Zbog gore navedenih okolnosti, Mizerit bi bio manje voljan investirati sljedeće godine. “Za prosječnog ulagača trenutno je prikladna ne pretjerano agresivna raspodjela imovine – tj. uravnoteženiji, čak i defenzivniji portfolio u određenoj mjeri. U takvim okolnostima dobro je zadržati određenu fleksibilnost kojom možemo iskoristiti prilike za koje vjerujemo da će se pojaviti zbog očekivane povećane volatilnosti”, savjetuje.

Autor: Marko Rabuza, Forbes Slovenija