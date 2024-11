Domine padaju: Njemački industrijski gigant će otpustiti 5.500 radnika

Bosch je najavio mogućnost otpuštanja još u decembru prošle godine, ali je tada naveo mnogo manje brojke.

Bosch je najavio ukidanje približno 5.500 radnih mjesta u automobilskom segmentu. Kompanija je kao glavni razlog navela slabu potražnju za električnim vozilima, što direktno utiče na broj primljenih narudžbi. Otpuštanja će biti postepena, prenosi STA.

Razlog otpuštanja je i potreba da se obezbede velika finansijska sredstva za ulaganja u nove tehnologije. “Moramo prilagoditi naše strukture promjenjivom tržišnom okruženju i održivo smanjiti troškove kako bismo ojačali našu konkurentnost”, rekao je član odbora Bosch Stephan Hoelzl u izjavi.

12 July 2022, Saxony, Dresden: An associate demonstrates maintenance work on a testing machine for chips with augmented reality glasses, a computer-based enhancement of reality perception, during a press tour for “Bosch Tech Day” at Bosch's semiconductor factory. Photo: Robert Michael

Sindikat: vijest je šamar

U segmentu automobilskog softvera, do 2027. će biti ukinuto 3.500 radnih mjesta, od čega polovina u Njemačkoj. Oni planiraju ukinuti do 1.300 radnih mjesta u segmentu kontrolnih sistema između 2027. i 2030. i još 600 u fabrici u gradu Hildesheim u centralnoj Njemačkoj. Broj zaposlenih tamo bi trebalo da se smanji za još 150 do 2032. godine.

Predsjednik radničkog vijeća u Boschovom automobilskom segmentu u Njemačkoj, Frank Sell, opisao je tu vijest kao šamar. Najavljivao je borbu za svaki posao.

Nedavno je objavljena vijest da su naknade Boschovih menadžera značajno porasle uprkos krizi, prenosi STA.

