Žene koje uzimaju lijekove Mounjaro i Zepbound gube više kilograma od muškaraca: Evo šta treba znati

Žene koje uzimaju lekove za gubitak težine i dijabetes, Mundžaro i Zepbaund, izgubile su više kilograma od muškaraca sa sličnim problemima nakon više od godinu dana upotrebe.

Takođe su češće imale nuspojave poput mučnine i povraćanja, pokazalo je novo istraživanje.

Ova studija naglašava razlike u reakcijama na lijekove kod polova. Žene su pokazale veću efikasnost u gubitku težine, ali su istovremeno iskusile više neželjenih efekata.

Istraživanje dodaje nove uvide o načinu na koji lekovi djeluju na različite grupe pacijenata.

Istraživači iz kompanije Eli Lili, koji su pratili promjene u težini kod grupe od 4.677 osoba sa dijabetesom tipa 2 i gojaznošću, otkrili su da su žene izgubile do 24,6% svoje tjelesne težine tokom tretmana.

Muškarci su izgubili do 18,1% tjelesne težine. Učesnici studije – 2.999 žena i 1.678 muškaraca praćeni su između 72 i 88 nedjelja.

Istraživanje je predstavljeno ove nedjelje na Godišnjem sastanku Evropskog udruženja za proučavanje dijabetesa.

Tokom ovog perioda, učesnici su primali različite doze tirzepatida, generičkog naziva za Mundžaro i Zepbaund kompanije Eli Lili, u obliku injekcija jednom nedjeljno.

Nus pojave češće kod žena

Istraživači su primijetili da, iako su nivoi sigurnosti bili slični kod oba pola, žene su značajno češće iskusile nuspojave. Najčešće su mučnine i povraćanja.

„Potrebno je više istraživanja kako bi se razumjelo na koji način žene možda gube više kilograma u ovim ispitivanjima“, rekao je dr Luis-Emilio Garsija-Perez.

On je vodeći autor i zamjenik potpredsjednika tima za globalne medicinske poslove za dijabetes u kompaniji Eli Lili.

Prethodna istraživanja sugerišu da postoji nekoliko faktora koji mogu igrati ulogu u razlici u gubitku težine između muškaraca i žena koji uzimaju tirzepatid i druge GLP-1 lijekove.

Razlike u hormonima između polova mogu biti razlog zašto žene gube više kilograma, prema studiji iz 2022. godine.

Foto: Shutterstock/myskin

Istraživanje objavljeno prošlog mjeseca u Journal of the American College of Cardiology pokazalo je da žene sa gojaznošću i srčanom slabošću koje su uzimale GLP-1 lijekove gube više kilograma od muškaraca.

To sugeriše da razlike u metabolizmu mogu biti uzrok.

„Žene imaju više masnog tkiva što utiče na djelovanje lijeka“

„Generalno pravilo je da žene imaju više masnog tkiva u tijelu, koje je raspoređeno drugačije, što može bolje odgovarati mehanizmu djelovanja ovog lijeka,“ rekao je dr Džon Lou.

On je gastroenterolog i ljekar u kompaniji Restore Care, za Healthline.

Lou je dodao da žene trpe različite društvene pritiske u vezi sa tjelesnim izgledom u poređenju s muškarcima. To bi moglo doprinjeti da se one lakše pridržavaju promjena u načinu života poput dijete i vežbanja dok uzimaju lijek.

Glukagon-slični peptid-1 (GLP-1) receptor agonisti su klasa lijekova koja se koristi za liječenje dijabetesa i smanjenje tjelesne težine.

Djeluju na centar za glad u mozgu, suzbijajući apetit i snižavajući nivo šećera u krvi i A1C.

Tirzepatid je dvostruki lijek, jer je GLP-1 i glukozno-zavisni insulinotropni polipeptid (GIP), koji djeluje sa GIP hormonom u mozgu kako bi povećao proizvodnju insulina i kontrolisao apetit.

Prema podacima CNBC-a, u četvrtom kvartalu 2022. napisano je devet miliona recepata za lijekove Ozempik, Vigovi, Mundžaro i Zepbaund .

Ova brojka predstavlja otprilike 2-3% populacije Sjedinjenih Američkih Država.

Arijana Džonson, novinarka Forbes

