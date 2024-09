Želi li Amazon kupiti TikTok? Moćna društvena mreža kojoj prijeti gašenje u SAD želi preživjeti

Amazon se okreće TikToku u želji da uđe u sferu društvenih mreža, a TikTok se okreće Amazonu kako bi ojačao svoj novi biznis e-trgovine. Insajderi kažu kako bi nova suradnja ovih nekadašnjih (ne)prijatelja mogla pomoći osujetiti zabranu koja u SAD-u prijeti TikToku.

Sve je bliži rok do kojeg TikTok mora biti prodan nekoj američkoj tvrtci, jer u suprotnom tvrtci prijeti zabrana u SAD-u. Kineski gigant društvenih mreža potiho je počeo produbiljivati veze s velikom kompanijom koja je postala ključ svakodnevnog života Amerikanaca: Amazonom. To je strateški potez koji će otežati gašenje TikToka, kažu insajderi za Forbes.

Neki vjeruju kako je ovo znak da je Amazon ušao u utakmicu kao potencijalni kupac. “Mislim da je jasno,” kaže Roee Zelcer, koji je donedavno bio čelnik TikTokove prodaje usluga i proizvoda u Izraelu.

Čak i ako ne dođe do te akvizicije, bliska veza Amazona s TikTokom i oslanjanje na kinesku platformu sigurno će dati dodatni vjetar u leđa svima onima koji se bune protiv zbrane. “Sada više nisu bijesni samo mali biznisi i influenceri, već je u igri i Amazon,” kaže Zelcer za Forbes. “To je velika stvar za TikTok. Radi se o vrlo strateškom potezu kojima produbljuju svoje veze u američkom gospodarstvu.” Iz TikToka nisu željeli komentirati, dok je glasnogovornica Amazona Maria Boschetti rekla kako kompanija ne komentira akvizicije ili spekulacije.

Moguća zabrana od siječnja naredne godine

U pravnoj bitci između američke vlade i TikToka, koja bi mogla rezultirati da po prvi put u povijesti SAD zabrani društvenu mrežu u vlasništvu neke druge zemlje, saslušanja kreću sljedeći tjedan. U travnju je američki predsjednik Joe Biden potpisao zakon kojem je cilj prisiliti matičnu tvrtku TikToka, kineski ByteDance, da proda svoju perjanicu američkoj kompaniji, i to zbog zabrinutosti po pitanju nacionalne sigurnosti. Alternativa prodaji je da TikTok u SAD-u bude zabranjen u siječnju sljedeće godine. U svibnju su TikTok i ByteDance podnijeli tužbu kojim žele osporiti taj zakon koji nazivaju protuustavnim, slabo maskiranim pokušajem da se iznimno popularna platforma jednostavno zabrani. Skupina kreatora s TikToka podnijela je odvojenu tužbu protiv američke vlade.

Sada, kada je budućnost aplikacije neizvjesna, a za prodaju je preostalo još četiri mjeseca, žalbeni sud u Washingtonu saslušat će obje strane.

Usred ove bitke TikTok povlači suptilne poteze kako bi pustio još dublje korijenje u zemlji koja mu prijeti izbacivanjem. Naveliko promovira svoju sestrinsku aplikaciju CapCut koja nije pod takvim povećalom, ali ubrzano raste u SAD-u. Također su mnogo investirali u trgovinu TikTok Shop, odustavši od planova za širenje u inozemstvu u korist ekspanzije u Americi. Prošli mjesec je TikTok najavio veliko partnerstvo s Amazonom, kojim će omogućiti korisnicima da pregledavaju i kupuju proizvode s Amazona na TikToku bez da moraju napustiti aplikaciju. I sam Amazon je vlastite influencere pozvao da povećaju doseg prodavača Amazona na TikToku.

“Amazon olakšava kupcima kupovanje na društvenim medijima proširenjem kupovanja u aplikaciji na Facebooku, Instagramu, Pinterestu, Snapchatu i TikToku,” kaže glasnogovornica Boschetti. “Kupnja u aplikaciji preko Amazona dostupna je za odabrane proizvode koji se reklamiraju na ovim popularnim društvenim mrežama, a koje prodaje Amazon ili nezavisni prodavatelji u Amazonovoj trgovini.”

Spajanje s TikTokom možda isprva izgleda neobično, budući da su ove kompanije najžešći konkurenti na polju e-trgovine. Ipak, postoje jasne koristi od suradnje. “Amazon na to gleda kroz perspektivu pitanja: imamo veliku e-trgovinu, kako da dosegnemo društvene mreže? TikTok dolazi iz perspektive: Odlični smo na društvenim mrežama, aktivnostima, imamo ogroman broj influencera i kreatora, kako da uđemo u e-trgovinu?” objašnjava Zelcer. On opisuje kompanije kao “(ne)prijatelje s uzajamnim koristima – dva giganta koji iz različitih smjerova žele postići dominaciju na polju društvenih mreža, odnosno e-trgovine.

Amazonov pokušaj trgovine putem društvenih mreža bio je Amazon Inspire, personalizirani sažetak novosti u aplikaciji, u stilu TikToka, s fotografijama i videozapisima preko kojih se moglo kupovati. Pokrenut je krajem 2022. godine. Na to je TikTok odgovorio trgovinom TikTok Shop koja je pokrenuta godinu dana kasnije. Ipak, Amazon Inspire nije uspio dobiti na popularnosti, a Amazon Live nije mogao pratiti TikTok Live kada je riječ o kupnji preko društvenih mreža. Istovremeno, TikTok Live je imao velike probleme po pitanju kvalitete nevjerojatno jeftinih proizvoda. Tvrtke su jedna u drugoj vidjele priliku.

“Za TikTok je bila stvar pristupa Amazonovim kupcima i dobivanja kredibiliteta i povjerenja u Amazonov brend, dok se za Amazon otvorila prilika da iskoriste popularnost i činjenicu da na svojoj platformi nemaju puno kupaca generacije Z – to je skupina koju žarko žele dobiti,” objašnjava Zelcer. Ovakvo partnerstvo TikToku daje i značajnu prednost pred Sheinom i Temuom, kineskim rivalima u brzoj modi čija popularnost je eksplodirala u SAD-u.

Amazon je postao treći najveći oglašivač TikToka u SAD-u, nakon jedino Googlea i Walmarta, pokazuju podaci tvrtke za istraživanje tržišta Sensor Tower. Interni materijali iz TikToka koje je na uvid dobio Forbes pokazuju kako je Amazon na TikToku 2023. godine imao više od pet računa za oglašavanje, među kojima su bili Amazon Fashion, Amazon Style, Amazon Books i Amazon Health. Postoje i oglašivački računi za Amazonov PR tim, kao i za marketinški tim fokusiran na Amazonovog novog AI asistenta u kupnji, Rufusa. Boschetti iz Amazona kaže kako se Amazon na TikToku oglašava jednako kao i bilo koja druga kompanija.

Produbljenjem odnosa ove dvije kompanije dijelom upravlja i tim kojeg u TikToku zovu “Tim Amazon”, pokazuju TikTokovi oglasi za posao i LinkedIn profili zaposlenika. Veliki broj zaposlenika TikToka koji rade na izgradnji biznisa s Amazonom došli su iz samog Amazona, pokazuju podaci s LinkedIna.

Čini se da je pristup: “Ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se,” kaže Julian Rei, izvršni direktor tvrtke SuperOrdinary koja spaja tisuće kreatora i brendova kako bi zajedno povećali poslovanje na TikToku, Amazonu i drugim platformama. On integraciju TikToka i Amazona naziva “vrlo pametnim potezom” s obje strane. Ipak, dodaje kako vrijednost suradnje za TikTok ne može biti veća (i iz perspektive prihoda, ali i ogromne količine podataka kupaca koje će posjedovati), ona bi za Amazon u budućnosti mogla stvoriti probleme.

“Amazon može izgubiti na kontroli, mogli bi postati ovisni o ovom načinu dobivanja svih novih kupaca,” objašnjava Reis. “Zašto bi ikada htjeli isključiti pipu?”

To bi Amazonu moglo dati veliki poticaj da kupe TikTok.

Ako ByteDance pristane na prodaju TikToka u SAD-u, Amazonovo novo partnerstvo s kompanijom moglo bi poslužiti kao prvi korak ka potencijalnoj akviziciji, sugerira Zelcer. “Ako pogledate u ideju da Amazon kupi društvenu platformu i s njome dobije ogromnu publiku iz generacije Z i integrira svu svoju logistiku i trgovinu kroz TikTok – da krajnji rezultat bude društvena platforma za e-trgovinu, to je ogromna stvar,” kaže on.

“Potencijalno spajanje ove dvije kompanije… to je računica u kojoj je dva plus dva jednako šest,” zaključuje.

Autor originalnog članka: Alexandra S. Levine, Forbes

Link: Is Amazon Angling To Buy TikTok? The Two Companies’ Ties Deepen

(Prevela: Nataša Belančić)

