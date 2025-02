Završetak rata u Ukrajini mogao bi loše uticati na cijene nafte u Saudijskoj Arabiji i šta bi to značilo za tržište u BiH

U kontekstu globalne politike, rat u Ukrajini se smatra ključnim faktorom za stabilnost globalnih cijena nafte, a prema analizama, njegov potencijalni završetak mogao bi donijeti negativne posljedice za Saudijsku Arabiju i tržište nafte. Naime, Saudijska Arabija, koja je jedna od vodećih zemalja OPEC-a i veliki igrač na tržištu nafte, već duže vrijeme koristi trenutne geopolitičke okolnosti kao polugu za povećanje cijena nafte, što je postalo značajan izvor prihoda za ovu zemlju.

Rat u Ukrajini ima dubok uticaj na globalnu ekonomiju, jer je izazvao poremećaje u snabdijevanju energentima, što je direktno uticalo na cijene nafte. Dok Zapadne zemlje, uključujući SAD i EU, implementiraju sankcije prema Rusiji, Saudijska Arabija je zadržala relativnu neutralnost, a cijene nafte su porasle, što je donijelo značajnu dobit ovoj arapskoj kraljevini.

Međutim, prema analizama, mogućnost mirnog završetka rata mogla bi dovesti do smanjenja pritisaka na snabdijevanje energentima i, samim tim, do smanjenja cijena nafte. To bi imalo negativan uticaj na Saudijsku Arabiju, koja bi mogla izgubiti ključni izvor prihoda.

Završetak rata mogao bi donijeti smanjenje potražnje za naftom iz razloga što bi smanjenje ratnih aktivnosti omogućilo povratak uobičajene proizvodnje i trgovine, što bi moglo smanjiti trenutni skok cijena nafte. Ovaj scenario bi mogao značiti ekonomske gubitke za Saudijsku Arabiju, čija ekonomija zavisi od stabilnih i visokih cijena nafte.

Takođe, ovaj kontekst postavlja i pitanje političkog uticaja Saudijske Arabije u budućnosti. Iako je trenutna politička pozicija Kraljevine u odnosu na rat u Ukrajini pragmatična, smanjenje prihoda od nafte moglo bi smanjiti njen globalni politički uticaj, jer bi joj bilo potrebna dodatna finansijska stabilnost za ostvarivanje strateških ciljeva.

Ukoliko bi došlo do okončanja rata u Ukrajini, to bi moglo donijeti neočekivane posljedice za globalnu ekonomiju, a posebno za tržište nafte, što bi se odrazilo na Saudijsku Arabiju. S obzirom na to da ova zemlja ima ogroman politički i ekonomski uticaj kroz svoju kontrolu nad proizvodnjom nafte, smanjenje cijena nafte zbog prestanka ratnih sukoba može ugroziti stabilnost saudijske ekonomije i njen uticaj na svjetskoj političkoj sceni.

Analiza uticaja globalnih promjena na tržište nafte na Bosnu i Hercegovinu

Trenutni globalni ekonomski i politički uslovi, uključujući rat u Ukrajini i posljedične promjene na tržištu nafte, imaju značajan uticaj na Bosnu i Hercegovinu, koja kao energetski ovisna zemlja osjeća svaki poremećaj u globalnoj ekonomiji. Kraj rata u Ukrajini, ukoliko bi doveo do stabilizacije tržišta nafte, mogao bi imati nekoliko ključnih efekata na BiH, kako u ekonomskom, tako i u političkom kontekstu.

Stabilizacija cijena energenata

U trenutnoj situaciji, rat u Ukrajini je izazvao značajan porast cijena energenata, uključujući naftu i prirodni plin. Bosna i Hercegovina, koja većinom uvozi energente, osjetila je visoke cijene, koje su direktno uticale na cijene života i inflaciju. Ako rat u Ukrajini dođe do kraja, stabilizacija tržišta nafte mogla bi smanjiti ove pritiske. Cijene nafte bi mogle da padnu, što bi pomoglo u stabilizaciji cijena goriva, ali i smanjenju inflacionih pritisaka u BiH.

Stabilizacija cijena energenata mogla bi pomoći građanima BiH da lakše podnose visoke troškove života, posebno kada je riječ o gorivu i grijanju, koji čine značajan dio njihovih mjesečnih troškova. Cijene hrane i transporta mogli bi se smanjiti, što bi pomoglo u smanjenju generalne inflacije koja je bila posebno visoka u poslednjih nekoliko godina.

Stabilizacija cijena energenata takođe bi mogla biti korisna za industrijski sektor BiH. Proizvođači u BiH koji koriste energente u proizvodnim procesima (kao što su metalna industrija, cementna industrija i druge energetski intenzivne grane) mogli bi imati niže troškove proizvodnje, što bi moglo dovesti do nižih cijena proizvoda i bolju konkurentnost na tržištima.

Mogući ekonomski gubici zbog globalne konkurencije

Sa stabilizacijom tržišta nafte, očekuje se da bi Saudijska Arabija i druge zemlje OPEC-a, koje igraju ključnu ulogu u kontroli globalne proizvodnje nafte, mogle smanjiti svoje profitne marže. S obzirom na to da BiH u velikoj mjeri zavisi od uvoza nafte i derivata, smanjenje cijena nafte može dovesti do smanjenja prihoda od izvoza za zemlje koje na nafti baziraju svoju ekonomiju. Ako bi tržište nafte bilo stabilno, BiH bi morala povećati konkurentnost svojih proizvoda i usluga kako bi ostala konkurentna na globalnom tržištu. Smanjenje cijena može značiti i smanjenje uvoznih troškova, što bi smanjilo troškove života, ali bi moglo i smanjiti izvoznu dobit BiH od prodaje energenata.

Uticaj na politiku i energetsku sigurnost

Završetak rata u Ukrajini mogao bi značiti i povratak političke stabilnosti u Evropi, a time i jačanje međunarodnih odnosa, što bi moglo otvoriti vrata za jaču energetsku saradnju između BiH i zemalja EU. Za BiH, koja se još uvijek bori sa energetskom sigurnošću, ova situacija bi mogla donijeti dodatne prilike za diversifikaciju izvora energije, te za bolju integraciju u energetski sistem EU. Kraj rata mogao bi također otvoriti mogućnost za povoljnije energetske ugovore sa Rusijom, Ukrajinom, ili čak povećati mogućnosti za korištenje obnovljivih izvora energije.

Rizici smanjenja interesa za zelenu energiju

Sa stabilizacijom cijena nafte, BiH bi mogla doći pod sve veći uticaj tradicionalnih energetskih izvora kao što su fosilna goriva, čime bi mogla smanjiti svoju tranziciju ka obnovljivim izvorima energije. Međutim, ovo bi dugoročno moglo postaviti zemlju u poziciju da kasni u usvajanju zelenih tehnologija i smanjenju ugljeničnih emisija, što bi moglo imati negativne posljedice na konkurentnost BiH na međunarodnim tržištima.

Politika spoljne i unutrašnje sigurnosti

Ukoliko bi rat u Ukrajini završio i došlo do smanjenja globalne nestabilnosti, BiH bi mogla ući u fazu stabilizacije i izgradnje sigurnosnih kapaciteta, kako unutar zemlje, tako i u saradnji sa međunarodnim organizacijama poput NATO-a. Stabilno energetsko tržište takođe bi moglo omogućiti BiH da ulaže više u energetske kapacitete i poboljša svoju energetsku infrastrukturu, što je ključno za dugoročnu sigurnost i stabilnost zemlje.

Završetak rata u Ukrajini i stabilizacija globalnog tržišta nafte mogla bi imati brojne pozitivne i negativne efekte za Bosnu i Hercegovinu. Iako bi niže cijene energenata mogle olakšati život građanima i industriji, BiH mora biti spremna na promjene u globalnoj političkoj dinamici, jer bi smanjenje sigurnosnih prijetnji moglo dovesti do manje energetske ovisnosti i smanjenja interesa za zelenu energiju. Kako bi zemlja bila spremna za predstojeće promjene, potrebno je investirati u diversifikaciju energetske ponude i jačanje političkih i ekonomskih odnosa sa EU i susjednim zemljama.

