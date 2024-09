Zašto je klimatski manifest Elona Muska nestao sa stranica Tesle

Plan je bio srž Muskove misije za Teslu: predvoditi promjenu od “ekonomije rudarenja i izgaranja prema solarnoj i električnoj ekonomiji” sa sve pristupačnijim električnim vozilima.

Muskov manifest iz 2006. godine, u kojemu je tech poduzetnik iznio svoju viziju za tvrtku za električne automobile Tesla, nestao je sa stranica kompanije, zajedno sa svim objavama Muska i drugih rukovoditelja Tesle nastalim prije 2019. godine.

U tekstu je bila iznesena Muskova perspektiva o ključnom cilju Tesle: pokazati da solarna energija i električni automobili mogu pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Ta Muskova perspektiva posljednjih se godina dramatično promijenila, zajedno s njegovim ostalim političkim stavovima.

Tijekom intervjua s republikanskim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom, kojemu je dao podršku tijekom predsjedničke kampanje, Musk je promijenio svoja ranija mišljenja o izvorima energije.

Promjena stavova

“Moji stavovi o klimatskim promjenama i nafti i plinu… poprilično su umjereni,” rekao je Musk tijekom razgovora. “Mislim da ne bismo smjeli ocrnjivati industriju nafte i plina, kao ni ljude koji u tim industrijama naporno rade kako bi proizveli energiju koja pokreće naše gospodarstvo.”

To je daleko od njegovih stavova u ranim danima Tesle: “Najveći cilj Tesla Motorsa (i razlog zašto osnivam ovu kompaniju) je pomoći ubrzati prijelaz s ekonomije rudarenja i izgaranja ugljikovodika prema solarnoj i električnoj ekonomiji koja je, vjerujem, primarno – ali ne i jedino – održivo rješenje,” napisao je Musk u objavi 2006. godine. Također je obećao da će svaki novi Teslin model biti jeftiniji od onog prethodnog, kao i da je cilj da električni automobili postanu široko dostupni.

Usprkos uspjehu Tesle, koji je najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu, kao i prošlogodišnjoj rekordnoj prodaji od 1,8 milijuna automobila, Musk je odustao i od cilja da njegova kompanija prodaje 20 milijuna vozila godišnje do kraja desetljeća. Umjesto toga je počeo promovirati robotaksije i autonomna vozila kao novi cilj za Teslinu budućnost i profitabilnost.

Pretrage Muskove objave od 2. kolovoza 2006. godine – kada je on bio tek najveći investitor tvrtke prije nego ju je preuzeo kao izvršni direktor – sada vode tek do blog sekcije stranice, gdje je najstarija objava iz siječnja 2019. godine. Nestala je ažurirana verzija njegove vizije od 20. srpnja 2016. godine. Tekst i slike nestalih objava još uvijek se mogu pronaći na brojnim stranicama obožavatelja Tesle, ali nisu više dostupne na inernetskoj arhivi Wayback Machine.

Muskov manifest iz 2006. godine objavljen je nedugo nakon prvog javnog događaja kompanije na koji su bili pozvani i mediji i javni dužnosnici, uključujući tadašnjeg guvernera Kalifornije Arnolda Schwarzeneggera, a na kojemu je predstavljen Roadster EV, električni sportski automobil. Manifest je bio temelj vizije kompanije u vrijeme kada tržište električnih vozila praktički nije niti postojalo. U godinama nakon objavljivanja manifesta, Tesla i Musk postali su omiljena imena zajednice klimatskih aktivista.

Musk nije odgovori na upit Forbesa

Starije objave na blogu Tesle počele su nestajati nakon što su prošlog tjedna mediji izvijestili da je objava tvrtke iz listopada 2016., u kojoj je stajalo da “svi Teslini automobili koji se sada proizvode imaju potpune značajke samovozećeg automobila”, također nestala. Tvrtka se suočava sa skupnom tužbom u kojemu se Muska i tvrtku optužuje da su zavarali kupce o samovozećim kapacitetima automobila. Iako je Musk govorio kako je kompanija lider u toj tehnologiji, inženjeri Tesle u nekoliko su navrata potvrdili da značajke Autopilot i FSD (eng. full self-driving) zahtijevaju da osoba u automobilu u svakom trenutku bude spremna preuzeti kontrolu nad vozilom.

Regulatori u Kaliforniji također su kompaniju optužili za lažno predstavljanje značajki, dok je Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) identificirala čak 13 fatalnih nesreća u kojima je sudjelovala značajka Autopilot i zaključila da takvo ime za ovaj sustav “može vozače navesti da povjeruju da automatizacija ima veće sposobnosti nego što ih zaista ima.”

Musk nije odgovorio na upite za komentar, kao ni tvrtka.

