Veliki globalni gubici: Benetton otpušta radnike u regionu

Globalni problemi Benettona nisu zaobišli Hrvatsku, ali ni Srbiju. U osječkom Benetton Tekstilu su podijeljeni otkazi, a za trećinu je smanjen i broj Benettonovih radnika u Nišu. Hrvatski pogon po svemu sudeći čeka zatvaranje.

Benetton tekstil podijelio je otkaze svojim zaposlenicima. Prema podacima Fine, ta tvrtka iz Osijeka kraj 2023. godine zapošljavala je 241 zaposlenika uz prosječnu neto plaću od 934 eura neto. Prihod joj je tada bio 39,54 milijuna eura uz 66.571 eura gubitka.

Prema neslužbenim informacijama tvrtka planira zatvaranje hrvatskog pogona. No, čini se da su uzrok globalni problemi kompanije.

Benetton u 10 godina naredao 1,6 milijardi eura gubitaka

Corriere Della Sera je početkom mjeseca naveo kako je cijela Benetton grupa u problemima. Od 2013. do 2023. imala je ukupni gubitak od nevjerojatnih 1,6 milijardi eura. To je rezultiralo zatvaranjem brojnih trgovina u Italiji i inozemstvu, a nastavit će se zatvarati i u 2025. godini, Od 3500 trgovina u svijetu, do kraja ove godine trebalo bi se zatvoriti njih 419.

Gubici Benettona u 2023. godini iznosili su 230 milijuna eura. U 2024. godini uspjeli su ih prepoloviti.

Forbes Hrvatska krajem rujna je izvještavao o zatvaranju daruvarske tekstilne tvrtke Leonarda. Uzrok zatvaranja bila je obustava narudžbi iz Benetton Tekstila. Već tada se pojavila informacija o gašenju osječkog pogona, no iz Benettona nisu odgovorili na upit Forbesa Hrvatska.

Poznati talijanski brend je s proizvodnjom u Hrvatskoj 2000. godine kada je unutar Slobodne zone Osijek izgrađen njihov prvi pogon. Potom je otvoren i pogon u Labinu koji je zapošljavao 159 ljudi, no 2015. godine donesena je odluka da se taj pogon zatvara.

Osim u Hrvatskoj, Benetton otpuštao i u Srbiji

Jedan od otpuštenih radnika za Forbes Hrvatska rekao je kako će radnici dobiti zakonom zajamčene otpremine, dok su u Italiji one bile nešto stimulativnije. Skrenuo je pozornost i na to da je Benetton ne tako davno od grada Osijeka po nepoznatim uvjetima navodno kupio prostor u kojem se nalazi. Katastar potvrđuje tu informaciju – Benettonov pogon u Vukovarskoj u vlasništvu je Benetton tekstila.

Otpuštanja je bilo i u Benettonovoj tvornici u Nišu u Srbiji. Tamošnji mediji u studenom su pisali kako je bez obrazloženja otpušteno oko 450 od 1200 radnika. Lokalni političari istaknuli su kako je Niš Benettonu omogućio povoljne uvjete za rad a Srbija dala subvencije za svako radno mjesto.

Autor, Bojan Bajgorić Šantić, Forbes Hrvatska

