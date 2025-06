Ugašen regionalni portal privrednih registara

Jedna lijepa, a prije svega korisna inicijativa, da poslovni registri zemalja Zapadnog Balkana formiraju zajednički, regionalni portal i tako olakšaju privredi i građanima pristup informacijama o biznisima širom regiona je – vjerovatno propala.

Portal Bifidex od prije nekoliko mjeseci ne radi.

Omogućavao je svim zainteresovanim licima da pretražuju podatke o poslovima jedne kompanije ili osobe u pet zemalja, o povezanim biznisima, dobiju analitičke podatke i sve ono što privredni registri nude kao informacije, dijelom besplatno, a dijelom kroz plaćene servise.

Više nije dostupan i pitanje je kada će ponovo biti aktivan.

Odgovornost za prestanak rada portala se, kao i u mnogim drugim slučajevima, prebacuje s jedne adrese na drugu.

Inicijativa iz Srbije

Prema dostupnim informacijama, inicijativa za kreiranje regionalnog portala potekla je 2017. iz Srbije odnosno od Agencije za privredne registre.

Bifidex su kreirali privredni registri Srbije (APR), Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Republika Srpska). Oni su i formalni vlasnici ovog portala koji predstavlja javno dobro. Svaka od zemalja daje predstavnika u upravnom odboru portala.

Povezivanje pojedinačnih registara i „punjenje“ podacima realizovano je u periodu 2019-2021.

Ideja je dobila finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva.

Ono što je još važnije, to je međunarodni projekat. On je dio Regionalne reformske investicione agende Zapadnog Balkana koju su potvrdile sve vlade regiona. Uz to je Bifidex dobio i više priznanje. Među njima je nagrada 2022. kao najbolji regionalni projekat na konkursu Regionalne organizacije RESPA, OECD i SIGMA. Takođe je u Bijelom papiru iz oktobra 2024. koji je u Briselu izdala Svjetska alijansa međunarodnih finansijskih centara proglašen za najuspešniji primjer regionalnih inicijativa.

APR: Portal jednostrano isključen

Forbes Srbija najprije se obratio APR-u za informaciju zašto je došlo do gašenja portala.

U ovoj instituciji kažu da je nedostupnost Bifidex-a prouzrokovana „samoinicijativnim i jednostranim postupanjem Operativnog partnera“.

Kažu da je riječ o kompaniji RE-AKTIV DOO iz Skoplja koja je izradila portal i brine o njegovom održavanju. APR tvrdi da je RE-AKTIV tako postupio bez prethodnog obavještavanja Upravnog odbora Portala, što je u suprotnosti sa odredbama važećeg ugovora o nivou usluga, zaključenog 2020. između UO i operativnog partnera.

„Aktima koji propisuju uređenje regionalnog portala nije propisana mogućnost individualnog djelovanja bilo koje od strana potpisnica koje imenuju svoje predstavnike u UO portala, već se sve odluke usvajaju na sjednicama, većinom glasova“, navodi APR i dodaje da nisu učestvovali u donošenju odluke o „gašenju“ i da o takvoj odluci nisu obaviješteni.

Troškovi

APR ističe i da ne snosi bilo kakve troškove funkcionisanja portala. Podsjećaju na sporazum o uspostavljanju portala kojim je, kako tvrde u ovoj instituciji, izričito predviđeno da „ne smije da stvara troškove za strane potpisnice, kao i da mora funkcionisati na principima samoodrživosti“. Trebalo je da ga održava naplata naknada za proizvode i usluge koje pruža krajnjim korisnicima.

„Jedini izdatak koji je Agencija za privredne registre snosila u vezi sa ovim projektom prethodio je formalnom uspostavljanju portala. Odnosi se na plaćanje poreza iz sopstvenih sredstava, u skladu sa Ugovorom o dodjeli granta, koji je EBRD zaključila sa Agencijom 31. avgusta 2017. radi finansiranja konsultantskih usluga za razvoj portala. U navedenom ugovoru bilo je izričito propisano da se sredstva granta u iznosu od 389.338 eura ne mogu koristiti za plaćanje poreza, uključujući i posredne poreze kao što je PDV, koji nastaju u skladu sa propisima zemlje u kojoj se usluge izvršavaju. Shodno tome, Agencija za privredne registre je 2017. i 2018. platila pripadajuće poreze u ukupnom iznosu od 11.269.658,86 dinara“, navode u APR-u.

U APR-u dodaju da nisu mogli samostalno da obavijeste EBRD i Vladu Velike Britanije o gašenju portala jer je ta odluka u nadležnosti UO.

Makedonija: Prikupljamo informacije

U sjevernomakedonskom poslovnom registru CRM za Forbes Srbija kažu da je Bifidex pokrenut u cilju promocije transparentnosti prekograničnog poslovanja.

Podsjećaju da je za tehničko funkcionisanje platforme angažovan eksterni operativni partner. „Trenutno smo u komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama kako bismo dobili dodatne informacije u vezi sa prekidima u funkcionisanju platforme. Koliko nam je poznato, nije donijeta formalna odluka o gašenju platforme“, navode u registru Sjeverne Makedonije.

Registri ostalih zemalja uključenih u projekat nisu odgovorili na upit Forbes Srbija.

Pišite preko portala

Pojašnjenje smo potražili i od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge. Ona vodi registar poslovnih subjekata Republike Srpske i jedan je od suvlasnika regionalnog portala. Ljubazno su nam preporučili da pitanja uputimo upravo preko Bifidex-a, iako se raspitujemo zašto više ne funkcioniše. I prečica ka njemu sa njihovog sajta – ne vodi nikud.

„Upućujemo da putem internet stranice Bifidex portala uputite Vaš upit, uz adresiranje na Upravni odbor Portala“, glasi odgovor.

A Upravni odbor, saznaćemo kasnije, skoro da je podjednako aktivan kao i portal.

Reaktiv: Preuzeli smo troškove na sebe

Za objašnjenje smo se obratili i kompaniji Reaktiv.

Direktor Dejan Damjanović kaže za Forbes Srbija da je smisao portala bio da obezbijedi što širi set besplatnih podataka putem veb servisa, a da se, sa istekom donatorske podrške 2020. portal uspostavi kao samoodrživ. To je trebalo postići na način što će se, pored besplatnih, uspostaviti i servisi za koje bi se naplaćivala pretplata. „Samoodrživost predstavlja obavezujući princip za funkcionisanje portala, shodno Sporazumu o osnivanju portala“, potvrđuje Damjanović.

Upravljanje je povjereno odboru koji čine predstavnici pet registara dosad uključenih u projekat. Predviđeno je da rad portala prate putem sjednica u jednakim mjesečnim intervalima.

S druge strane, kompaniji Reaktiv povjereno je uspostavljanje portala, unapređenje, održavanje, hosting, naplata i distribucija servisa i prihoda.

Damjanović ukazuje da su, nakon završetka donatorske podrške, na sebe preuzeli troškove. Ali, tvrdi i da su, kako bi postigli finansijsku samoodrživost, u kontinuitetu predlagali usvajanje cjenovnika za prodaju usluga. Kao i niz novih besplatnih servisa potrebnih regionalnom tržištu.

Portal postao „nužni teret“

Ipak, ukazuje i na probleme koji su doveli do gašenja portala.

„Nažalost, zbog višestrukih kadrovskih promjena menadžmenta registara učesnika, koji su članovi UO, nastupile su neželjene okolnosti koje su dovele do neostvarivanja samoodrživosti portala“.

Damjanović ocjenjuje da je „izgubljen duh zajedničke saradnje“ u cilju ostvarivanja strateškog cilja i održivosti Bifidex-a.

Umjesto „vlasništva“ nad njim, kod registara je preovladao sentiment „nužnog tereta međunarodnog projekta“, tvrdi direktor kompanije.

„Upravni odbor ni do dan-danas nije operacionalizovao cjenovnu politiku prodaje usluga koja bi bila konkurentna na tržištu. Portal je u potpunosti izgubio upravljačku funkciju. Oslanjao se jedino na operativnu funkciju Reaktiva, bez suštinskog interesa za upravljanjem i razvojem ovog izuzetno značajnog javnog dobra“, ukazuje Damjanović na odgovornost registara.

Ne zna se ni ko je predsjednik Upravnog odbora

Smatra da je tržište prepoznalo značaj i kvalitet portala i stizale su inicijative za nove usluge, ali Reaktiv nije mogao na to da odgovori, „što je sve izvedeno iz potpune neaktivnosti članica koja je prisutna duže od tri godine“.

Naš sagovornik daje i dodatno pojašnjenje ove neaktivnosti.

„U posljednjih godinu dana Upravni odbor nije održao niti jednu sjednicu, a u posljednje tri godine umjesto najmanje 36 sednica održane su samo dvije sjednice sa razmatranjima koja nisu imala suštinski format u odnosu na funkcionisanje portala već samo preuzimanje predsjedavanja između različitih registara“, ističe Damjanović.

Rezultat toga je, dodaje sagovornik Forbes Srbija, da posljednjih godinu dana nije poznato ko je predsjednik UO.

Preuzimali servise sa regionalnog portala na nacionalne

Da situacija bude još tragičnija, Damjanović tvrdi da su određeni registri, iako vlasnici portala, prestali da obezbjeđuju kvalitetne podatke u realnom vremenu.

I tu nije bio kraj. „Pojedini registri umjesto da rade na razvoju zajedničkih Bifidex servisa, započeli su da ih ‘repliciraju’ na svojim lokalnim portalima, što je direktno suprotno sporazumu o uspostavljanju regionalnog portala“, naglašava Damjanović.

Nezainteresovanost za portal, objašnjava Damjanović, dovela je do toga da već petu godinu jedino Reaktiv o svom trošku brine o funkcionisanju i promociji ovog međunarodnog javnog dobra „dok Upravni odbor ne pokazuje nikakav interes za njim“.

Zašto je ugašen

Damjanović kaže da je na ove probleme u više navrata ukazivao članicama UO portala.

„Sve navedeno, dovelo je do toga da hosting kompanija obustavi svoju uslugu prema Portalu obzirom na to da Reaktiv nakon pet godina u kontinuitetu više ne može da podnese finansijski teret troškova operativnog funkcionisanja portala. Pritom, sva prethodna višegodišnja obraćanja registrima i UO nisu imala nikakav efekat“, navodi Damjanović.

On objašnjava i da zbog nepostojanja liderstva i formalnog predsjednika UO nije poznato kome Reaktiv može da se obrati u cilju rješavanja problema.

Podsjeća da su na zahtjev APR-a, 16. juna uputili pismo svim članicama sa akcionim planom kako da se portal vrati u funkciju.

„Reaktiv je očigledno načinio grešku što nije ranije prekinuo da generiše troškove funkcionisanja Portala na svoju štetu. Kao i zato što nije obavijestio širu javnost i sve Vlade regiona o svim navedenim problemima znatno ranije. Nadali smo se da će se pozitivna energija koja je pratila Bifidex sve vrijeme obnoviti i pokrenuti uključene registre, i isti preuzeti liderstvo u ovom značajnom regionalnom projektu“, otvoreno govori Damjanović.

On izražava zahvalnost članicama na inicijalnoj pozitivnoj energiji, ali i izražava nadu da će UO ponovo obavljati svoju funkciju, da će usaglasiti ko je predsjednik, a da će im Reaktiv pomagati u postizanju rezultata.

„Svakako, ukoliko bude potrebno, obavijestićemo i sve uključene Vlade regiona putem Izvještaja koji ćemo morati da sačinimo imajući u vidu da je Bifidex sastavni dio svih regionalnih inicijativa i gdje je prezentovan na nizu samita EU Zapadni Balkan pred najvišim političkim predstavnicima regiona“, zaključuje Damjanović.

Aleksandra Bulatović, Ivan Radak, Forbes Srbija

