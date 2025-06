Tajni savez: SAD i Izrael tajno modifikovali F-35 avione za napad na Iran bez punjenja goriva i gubitka nevidljivosti

Sjedinjene Američke Države i Izrael tajno su izvršili modifikaciju izraelskih borbenih aviona F-35I “Adir” kako bi produžili njihov domet bez potrebe za dopunom goriva u zraku i bez narušavanja njihovih stealth – tj. nevidljivih – karakteristika, otkriva Middle East Eye (MEE), pozivajući se na izjave dvojice američkih zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Prema istim izvorima, izraelski avioni F-35I korišteni u nedavnom napadu na Iran nisu dopunjavali gorivo u zraku, niti su sletjeli na aerodrome u susjednim državama radi punjenja. Umjesto toga, avionima je dodan sistem koji omogućava nošenje dodatne količine goriva bez kompromitovanja stealth mogućnosti, čime je stvoren presedan u vojnoj avijaciji.

Revolucionarna promjena: nevidljivi i dugodometni

Radi se o tajnoj tehnološkoj nadogradnji koja bi mogla iz temelja promijeniti način na koji se F-35 koristi u budućim ratnim operacijama. MEE navodi da je ovim potezom Izrael – uz pomoć SAD-a – doslovno “izveo hiruršku operaciju” na avionima pete generacije kako bi ih pripremio za napade duboko u teritoriju Irana.

“Ovo je prekretnica. Imali smo potpunu saradnju s Izraelom pri ovoj modifikaciji”, izjavio je jedan američki odbrambeni zvaničnik za MEE.

REUTERS/Ronen Zvulun

F-35 je jedini dugodometni stealth borbeni avion na svijetu, dizajniran tako da ga je izuzetno teško otkriti radarima ili infracrvenim senzorima. Zvanično deklarisani borbeni domet F-35 je oko 700 milja, dok je najkraća udaljenost između Izraela i Irana približno 620 milja u jednom smjeru.

Tehnički izazovi i tajne modifikacije

Iako detalji modifikacija ostaju strogo povjerljivi, jedan od američkih izvora sugerisao je da su na F-35I avione dodani vanjski rezervoari za gorivo (drop tanks). Taj potez predstavlja ozbiljan tehnički izazov jer svaka spoljašnja promjena na tijelu aviona može kompromitovati njegove stealth karakteristike, koje se oslanjaju na posebne materijale koji apsorbiraju radar i pažljivo projektovanu aerodinamiku.

Aerosvemirski stručnjak Richard Aboulafia izjavio je za MEE: “Impresivno. Tačka. Da biste dodali drop tank na F-35, morate osmisliti interfejs koji neće narušiti stealth. To nije samo dizajniranje rezervoara – to je doslovno unutrašnja modifikacija letjelice. Izraelci su to, uz američku pomoć, uspjeli.”

Geopolitičke posljedice

Ova modifikacija bi mogla imati ozbiljne geopolitičke implikacije. Osim što F-35 time postaje još privlačniji za bliskoistočne zemlje koje žele kupiti ovaj avion, ona šalje i snažnu poruku rivalima poput Rusije i Kine, koji pažljivo prate performanse zapadnih borbenih sistema.

Spekulacije o izraelskim planovima da modifikuju F-35I postoje već godinama. Još 2021. izraelski mediji su izvještavali da izraelska avijacija razvija sistem vanjskih rezervoara, s procjenom da bi modifikacije mogle biti završene u roku od dvije godine – što se sada, čini se, i dogodilo.

U međuvremenu, Azerbejdžan je kategorički negirao da je dozvolio Izraelu korištenje svoje teritorije ili vazdušnog prostora za napade na Iran, što dodatno potvrđuje značaj ove modifikacije.

Ova tajna američko-izraelska saradnja na unapređenju F-35 aviona otkriva novi stepen tehničke sofisticiranosti i strateškog planiranja u regionalnim sukobima. Ako se ispostavi da je modifikacija održala sve funkcionalnosti aviona bez gubitka stealth karakteristika, riječ je o tehnološkom iskoraku koji bi mogao promijeniti budućnost ratovanja na Bliskom istoku – i šire.

Please enable JavaScript