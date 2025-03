Sukob pravosuđa i politike: Kako će završiti pravna drama u BiH i ko će procesuirati Dodika?

Nalog za privođenje funkcionera Republike Srpske uzdrmao je političku scenu Bosne i Hercegovine, produbljujući institucionalnu krizu i otvarajući niz pitanja o budućem smjeru zemlje. Kako analizira stručnjak za sigurnost Jasmin Kržalić, situacija nosi tri ključna rizika – političku destabilizaciju, pravni haos i potencijalnu eskalaciju tenzija na terenu.

Politička i sigurnosna neizvjesnost

Odluka Tužilaštva BiH o izdavanju naloga za privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, izazvala je oštre reakcije u Banjoj Luci, gdje vlasti entiteta prijete institucionalnim bojkotom i dodatnim koracima ka autonomiji.

Kržalić upozorava da bi ovakav razvoj situacije mogao dovesti do potpune blokade državnih institucija, otežavajući funkcionisanje ključnih organa vlasti i usporavajući procese na putu ka evropskim integracijama.

Osim političkih implikacija, stručnjaci ne isključuju mogućnost protesta i narušavanja sigurnosne situacije. Opozicija u RS-u, iako kritična prema aktuelnoj vlasti, takođe oštro osuđuje ovaj potez, što dodatno komplikuje situaciju.

Pravni aspekt i moguće posljedice

Jedan od ključnih problema u ovom slučaju jeste pitanje izvršenja naloga. Ako nadležni organi RS-a odbiju postupiti po odluci suda, dolazi do ozbiljnog pravnog sukoba između državnog i entitetskog nivoa. Kržalić ističe da bi to moglo dovesti do institucionalne paralize, pa čak i do međunarodne reakcije, uključujući sankcije ili druge mjere pritiska.

Pravni stručnjaci ukazuju i na činjenicu da su ovakvi procesi često dugotrajni i da se ne može isključiti mogućnost da slučaj završi pred međunarodnim institucijama.

Mogući scenariji razvoja situacije Prema Kržaliću, postoje tri moguća scenarija:

Deeskalacija kroz dijalog – U ovom slučaju, vlasti RS-a bi, uz posredovanje međunarodne zajednice, pronašle način da kroz pravne mehanizme izbjegnu eskalaciju, čime bi se smanjila politička napetost.

Institucionalna blokada – RS bi mogla dodatno radikalizirati svoje stavove, bojkotovati državne institucije i otežati donošenje ključnih odluka na nivou BiH.

Foto: F.Z./ Milorad Dodik ispred Suda Bosne i Hercegovine

Eskalacija i međunarodna reakcija – Ukoliko dođe do otpora prema provođenju naloga, međunarodna zajednica bi mogla uvesti dodatne sankcije ili se aktivnije uključiti u rješavanje krize.

Situacija u BiH ulazi u novu fazu neizvjesnosti, dok domaći i međunarodni akteri pažljivo prate razvoj događaja. Ishod će zavisiti od toga hoće li prevladati politički razum ili će zemlja ući u još dublju krizu iz koje izlaz neće biti jednostavan.

Ostaje da se vidi kako će funkcioneri RS-a reagovati na pravosudne odluke, te hoće li ovaj slučaj postati još jedan kamen spoticanja u već složenim političkim odnosima u BiH.