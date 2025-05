Robert Francis Prevost vodiće Katoličku crkvu kao papa Leo XIV, postavši prvi papa koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prevost je dobio neophodnu dvotrećinsku većinu glasova da bi bio izabran za papu, što se, prema svemu sudeći, dogodilo u četvrtom krugu glasanja, nakon dva neuspješna kruga u četvrtak ujutro i jednog neuspjelog u srijedu.

Zvona su zazvonila dok se iz Sikstinske kapele uzdizao bijeli dim, a hiljade ljudi okupljenih na Trgu svetog Petra uzvikivalo je: „Živio papa!“

Kardinal Dominik Mamberti (Dominique Mamberti) objavio je da je Prevost, koji je uzeo papinsko ime Lav XIV, izabran za papu, sa balkona Bazilike Svetog Petra večeras, otprilike sat vremena nakon što se bijeli dim pojavio iz Sikstinske kapele.

Foto: Reuters/Marko Djurica

Kardinal Đovani Batista Re (Giovanni Battista Re), dekan Kolegijuma kardinala, koji ima 91 godinu i premašuje starosnu granicu od 80 godina za učešće u konklavi, ranije je za italijanske medije rekao da se nadao da će do četvrtka uveče vidjeti bijeli dim.

Koje su bile prve riječi pape Lava XIV?

„Mir sa svima vama. Draga braćo i sestre, ovo je prvi pozdrav Uskrslog Hrista, dobrog pastira koji je dao svoj život za Božje stado. I ja bih želio da ovaj pozdrav mira uđe u vaša srca, dopre do vaših porodica, do svih ljudi svuda, do cijele zemlje: mir sa vama,“ rekao je Lav XIV, prenio je Associated Press.

Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the United States appears on the balcony of St. Peter’s Basilica, at the Vatican, May 8, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Šta znamo o papi Lavu XIV

Lav XIV, koji ima 69 godina, rođen je u Čikagu i najskorije je služio kao prefekt Dikasterijuma za biskupe i bio je predsjednik Pontifikalne komisije za Latinsku Ameriku pod svojim prethodnikom, papom Franjom. Za kardinala ga je postavio upravo papa Franjo, a vatikanski stručnjaci kažu da slično kao i njegov prethodnik, cijeni zastupanje siromašnih.

Ipak, bio je kritikovan zbog načina na koji je postupao u slučajevima sveštenika optuženih za seksualno zlostavljanje.

Šta je Tramp rekao o papi Lavu XIV?

Predsjednik SAD Donald Tramp je pozdravio izbor pape, objavljujući svoje čestitke na mreži Truth Social: „Velika je čast shvatiti da je on prvi američki papa. Kakvo uzbuđenje i velika čast za našu zemlju. Radujem se susretu sa papom Lavom XIV. Biće to veoma značajan trenutak!“

Kako se birao papa

Nakon glasanja, glasački listići su spaljivani, a dodavali su se i hemijski sastojci kako bi se proizveo ili crni dim iz Sikstinske kapele, što je značilo da papa nije izabran, ili bijeli dim — što je značilo da je papa izabran. Pratioci zbivanja u Vatikanu okupljali su se da posmatraju koje će boje biti dim nakon svakog glasanja.

Ko su bili glavni favoriti

Nije postojao jasan favorit za izbor pape, tvrdili su eksperti iz Vatikana, iako su neki kardinali smatrani glavnim kandidatima. Među njima su bili Italijan Pjetro Parolin (Pietro Parolin), državni sekretar Vatikana, koji se smatra umjerenijim od Franja (Francis), i Filipinac Luis Antonio Gokim Tagle, koji je često upoređivan sa Franjom zbog svojih liberalnih stavova i zalaganja za siromašne. Parolin i Tagle bili su vodeći favoriti na raznim kladionicama, uključujući Polymarket i Kalshi, gdje su se milioni ulagali u ishod izbora pape. Među ostalim kardinalima koji su se pominjali kao mogući kandidati bili su još neki iz Italije — Pjerbatista Picabalja (Pierbattista Pizzaballa) i Mateo Cupi (Matteo Zuppi) — zatim Fridolin Ambongo iz Konga, Peter Erdo iz Mađarske, Peter Turkson iz Gane i Žan-Mark Avelin (Jean-Marc Aveline) iz Francuske.

Zašto je ova konklava bila važna

Stručnjaci navode da je ova konklava mogao odlučiti hoće li Katolička crkva nastaviti putem kojim je krenuo papa Franjo, ka većem progresivizmu, ili će biti izabran konzervativniji nasljednik koji bi mogao da poništi neke od Franjinih reformi. Franjo je bio poznat – i kontroverzan – po stavovima koji su izražavali otvorenost prema LGBTQ+ katolicima i ženama u crkvenom rukovodstvu, što je naišlo na pohvale širom svijeta, ali i izazvalo bijes kod konzervativnih kritičara. Kardinal Anders Arborelius iz Švedske izjavio je da su neki kardinali željeli da izaberu nasljednika „koji može da ide Franjinim stopama. Neki drugi su rekli: ‘Ne, ne. Nipošto,’“ prenio je Njujork tajms (New York Times). Italijanski konzervativni kardinal Kamilo Ruini (Camillo Ruini) rekao je da postoji „potreba da se crkva vrati katolicima“. Dekan Kardinalskog kolegijuma, Đovani Batista Re (Giovanni Battista Re), rekao je u svojoj homiliji u srijedu da će se novi papa suočiti sa „teškom i složenom prekretnicom u istoriji“ i istakao da se moli za papu koji će voditi „za dobro crkve i čovječanstva“.

Kako funkcioniše konklave

Dok su u izolaciji od spoljnog svijeta, kardinali mlađi od 80 godina glasaju četiri puta dnevno, sve dok kandidat ne dobije dvotrećinsku većinu. Proces je počeo u srijedu popodne misom u Bazilici Svetog Petra, nakon čega su kardinali otišli u Sikstinsku kapelu da započnu konklavu. Ako tog dana nije izabran nasljednik, kardinali bi noćili u vatikanskim gostinskim kućama i nastavili glasanje narednog dana. Svakom kardinalu bio je dodijeljen sto sa papirom na kojem piše: „Eligo in summum pontificem,“ što znači „Biram vrhovnog pontifika.“

Iznenađujuća činjenica

Neki kardinali su, pripremajući se za stvarni konklave, gledali film „Konklava“, papinsku dramu koja je osvojila Oskara prije samo dva mjeseca, izvještava Politico, pozivajući se na jednog sveštenika koji je učestvovao u konklavi i rekao da su neki kardinali film smatrali „iznenađujuće tačnim“. Gledanost filma „Konklava“ porasla je 283% dan nakon Franjove smrti, prema podacima platforme Luminate.

Zašto je prvi dan konklave trajao tako dugo

Glasanje u srijedu trajalo je duže nego što su većina eksperata predvidjela, jer je prvi dim pušten sat vremena kasnije nego što je bio slučaj sa prvim crnim dimom 2013. tokom konklave koja je izabrala papu Franja. Metju Šmaltc (Mathew Schmalz), urednik časopisa Journal of Global Catholicism i profesor religijskih studija na Koledžu Svetog krsta (College of the Holy Cross), izjavio je za BBC News da je razlog za dugi prvi dan možda bio taj što se veliki broj kardinala iz različitih krajeva svijeta prvi put vide. On je spekulisao da bi konklava mogla da traje dan duže nego uobičajeno. Iako nije jasno zašto je glasanje u srijedu toliko trajalo, Šmaltc je rekao za BBC da „postaje pomalo nervozan“ da konklava nije naišla na određene prepreke koje će morati da se riješe narednih dana. Konklava sa 133 elektora je najveća i najraznovrsnija u istoriji — veća čak i od one iz 2005. i 2013. sa 115 elektora — što takođe može uticati na dužinu trajanja glasanja.

Papa Franjo je preminuo u 88. godini, na Uskršnji ponedjeljak, 21. aprila, nakon zdravstvenih komplikacija koje su dovele do njegovog najdužeg boravka u bolnici tokom pontifikata. Ranije ove godine bio je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća i bronhitisa, a ljekari iz Vatikana saopštili su da je uzrok smrti bio moždani udar i nepovratna srčana insuficijencija.

Conor Murray, Forbes

First American Pope Named: Robert Francis Prevost Elected As Pope Leo XIV (Live Updates)