Smanjenje kamatnih stopa potiče rekordni rast zlata na tržištu: Vrijednost premašila milion dolara po poluzi

Cijene zlata dosegnule su najviši historijski nivo. U utorak je njegova vrijednost porasla na rekordnih 2.531,60 USD za uncu, što predstavlja dnevni rast od više od jedan posto. Glavni razlog rasta su očekivanja da će Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država smanjiti kamatne stope, što je ulagače motiviralo da se okrenu ka plemenitim metalima. Zlatne poluge, koje općenito teže 400 unci (12,4 kg), sada vrijede više od milion dolara, čime se zlato ponovo učvrstilo kao jedno od najsigurnijih ulaganja u trenucima ekonomske neizvijesnosti.

Stalna potraga ulagača za sigurnošću

Posljednje dvije godine obilježene su rastom cijena zlata, dijelom zbog sukoba u Ukrajini i Gazi, što je dodatno naglasilo njegovu vrijednost kao sigurnog ulaganja. Cijene zlata porasle su za dvije trećine od kraja 2019., a velik dio tog rasta zabilježen je od početka marta ove godine, kada su cijene porasle za više od 20 posto, uz sve veća očekivanja smanjenja kamatnih stopa.

“Historijski porast cijene zlata iznad 2500 dolara za uncu odražava rastuću globalnu ekonomsku nesigurnost i stalnu potragu ulagača za sigurnošću”, kazao je za Guardian Antonio Ernesto Di Giacomo, viši tržišni analitičar trgovačke platforme XS.

No, rastu cijena ovdje nije kraj, jer Investicijska banka UBS predviđa da bi one mogle dosegnuti 2600 dolara za uncu do kraja 2024. godine, što dodatno potvrđuje stabilan trend rasta ovog plemenitog metala.

Centralne banke počele smanjivati kamatne stope

Tržišta sada s nestrpljenjem iščekuju govor predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, koji će se održati u petak u Jackson Holeu u Wyomingu. Nema sumnje da će ulagači pažljivo slušati njegove riječi nadajući se najavi smanjenja kamatnih stopa. Druge velike centralne banke, podsjeća Guardian, već su počele snižavanje kamatnih stopa, uključujući Evropsku centralnu banku koja je smanjenje provela u junu, dok je Bank of England slijedila taj primjer početkom ovog mjeseca. Smanjenje osnovne stope na pest posto u Velikoj Britaniji već se odražava na niže kamate na stambene kredite, čime se olakšava teret dužnicima.

Kada je o rezervama zlata riječ s kojima naša zemlja raspolaže, Centralna banka Bosne i Hercegovine, prema dostupnim informacijama, raspolaže sa oko tri tone zlata, najviše zlata u regiji ima Srbija i to blizu 36 tona, Hrvatska je prodala svoje rezerve zlata, dok Sjeverna Makedonija posjeduje oko 6,8 tona rezervi zlata. Prema podacima Ministarstva finansija Crne Gore, zlatne rezerve u ovoj zemlji iznose 38.477,69 unci odnosno 1,197 tona zlata koje danas vrijede skoro 70 miliona eura.