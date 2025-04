Salzburg na nogama: Porscheov prvi čovjek želi izgraditi privatni tunel do svoje vile

Wolfgang Porsche, koji je na čelu nadzornog odbora istoimenog proizvođača automobila, želio bi olakšati pristup svojoj vili na brdu Kapuzinerberg iznad Salzburga, ali lokalno stanovništvo se protivi tom planu.

Planovi za izgradnju privatnog tunela koji bi vodio do vile prvog čovjeka nadzornog odbora automobilskog koncerna Porsche dižu prašinu u Salzburgu. Tunelom od 500 metara ispod brda Kapuzinerberg, 81-godišnji Wolfgang Porsche želio bi da mu olakša dolazak do svog imanja do kojeg se trenutno stiže uskim putem. U gradu su ove sedmice održani protesti protiv odobrenja za izgradnju, prenosi STA.

Zemljište za gradnju u vlasništvu grada

Od 2020. godine Porsche posjeduje vilu na jednom od brda iznad grada, u kojoj je prije oko jednog vijeka živio poznati austrijski pisac Stefan Cvajg. Trenutno do vile na brdu vodi uska i strma staza kojom se ponekad teško snalaziti, posebno zimi. Da bi mu olakšao pristup, Porsche je zamislio izgradnju privatnog tunela, upotpunjenog podzemnom garažom za desetak vozila.

Zemljište na kojem će se graditi tunel je u vlasništvu grada. Porsche je platio jednokratnu naknadu od 40.000 eura za služnost, koju je prošlog aprila dogovorio s tadašnjim gradonačelnikom. Nakon što su počele da se šire kritike da je iznos prenizak u odnosu na imovinu vlasnika, novi gradonačelnik je naložio vještačenje, koje je izračunalo još nešto niži iznos koji je trebao biti potreban za plaćanje služnosti.

Da bi Porche mogao da počne sa izgradnjom, još je potrebna promjena zoniranja zemljišta, o čemu će gradsko vijeće donijeti odluku u maju.

Vila na brdu Kapuzinerberg iznad Salzburga, do koje se trenutno može doći samo uskom stazom, Foto: Profimedia

“Naš grad nije gradilište za super bogate”

Projekat je podigao dosta prašine u gradu. Najodlučniji protivnici okupili su se ove sedmice na događaju koji je trajao nekoliko dana u vidu javnog protesta i organizovanih diskusija.

Oni su letcima izrazili svoje protivljenje izgradnji tunela i založili se za transparentnu urbanu politiku i zaštitu javnog prostora i prirode za sve.

“Naš grad nije gradilište za super bogate. Kapuzinerberg bi trebao ostati bez automobila”, pozvala je masa, prenosi austrijska novinska agencija APA.

Među kritičarima su i Zeleni u Gradskom vijeću, koji postavljaju pitanje da li je zaista u interesu grada da nekome da trajnu služnost za izgradnju tunela sa garažom, kada to niko drugi ne može koristiti, piše i STA.