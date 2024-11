Rusija ne dobija od Sjeverne Koreje samo vojnike: Pomoć u opskrbi artiljerijom sve je važnija

Uloga Sjeverne Koreje u ratu između Rusije i Ukrajine sve je snažnija. Svi svjetski mediji pratili su dolazak 50 tisuća vojnika s Sjeverne Koreje na bojišnicu između Rusije i Ukrajine, no vojna veza između dvije zemlje je mnogo veća i kompleksnija, piše Vikram Mittal, profesor s West Pointa, suradnik Forbesa

Nedavna izvješća govore o dolasku vojnika iz Sjeverne Koreje koji podržavaju ruske vojne operacije. Iako je nejasno koliki će utjecaj ti vojnici imati na sukob iz šire perspektive, Sjeverna Koreja već od ranije igra veliku ulogu u opskrbi Rusije artiljerijom i raketama. Nekoliko medija izvijestilo je o tim isporukama prošlog ljeta, a nedavno izvješće institute Kiel dodatno naglašava koliko je to naoružanje važno. Ruska vojska troši više artiljerije nego što njena industrija može proizvesti, a nestašica artiljerije može izazvati taktičke gubitke. Ukrajina je to prošle godine osjetila na vlastitoj koži. Rusija se zato za rješavanje tog problema okrenula upravo Sjevernoj Koreji.

Haubica Msta-S ruske vojske / FOTO: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

Ključna uloga artiljerije

Ruska vojska uvelike se u sukobima oslanja na artiljeriju. Trenutačno koriste pretjeranu količinu artiljerije – u prosjeku više od 10.000 rundi dnevno. Stavimo to u perspektivu: Njemačka bi tom stopom čitavu svoju zalihu artiljerije potrošila za dva dana. Tijekom velikih ofenziva, ta brojka znala je porasti na 60.000 rundi dnevno.

Ako analiziramo trenutno stanje rata, možemo pretpostaviti da će Rusija početi koristiti sve više artiljerije uslijed pokretanja ofenzivnih operacija duž čitave fronte. Mnoge ruske jedinice koje sudjeluju u ovim akcijama nemaju dovoljno obuke kako bi precizno napadale ukrajinske položaje. To kompenziraju ispaljivanjem ogromne količine artiljerije na određeno područje, u nadi da će u toj silnoj količini barem ponegdje pogoditi svoje mete. Ovaj pristup poprilično je neefikasan. Analitičari Oryxspioenkopa izvještavaju kako Ukrajina dnevno gubi tek 20 do 30 komada vojne opreme, usprkos velikim napadima kojima je izložena.

Zalihe i kapaciteti za proizvodnju streljiva u Rusiji ne mogu izdržati ovu razinu upotrebe. Ruska obrambena industrija je, procjenjuje se, pojačala razine proizvodnje na oko 3 milijuna komada artiljerije godišnje. Čak i s tim razinama, trenutna stopa potrošnje premašuje količinu koja se može proizvesti. Zato se artiljerija izvlači iz zaliha. Ako se te zalihe isprazne, ruske snage neće imati dovoljno snage da nastave sa svojim operacijama.

Artiljerijski napad ruske vojske na ukrajinske položaje / FOTO: Russian Defense Ministry / AFP / Profimedia

Sovjetski standardi

Izazov je tim veći što Rusija treba konkretan kalibar: ruske snage trebaju 122-milimetarsku i 152-milimetarsku artiljeriju. To su sovjetske dimenzije koje se razlikuju od NATO-vog standarda od 155-milimetarske artiljerije. Iako neke zemlje još uvijek koriste sovjetske sustave, mnoge se prebacuju na standard NATO-a. Indija na primjer postepeno prelazi s 122-milimetarskih haubica na 155-milimetarske modele domaće proizvodnje. Rezultat je taj da postoji jako malo zemalja koje mogu proizvoditi kalibre koji trebaju Rusiji, a još ih je manje koje bi bile spremne Rusiji i poslati svoje naoružanje i tako riskirati bijes međunarodne zajednice.

Sjeverna Koreja jedna je od vrlo rijetkih država koja može ispuniti potrebe Rusije, a ne zamara se previše reakcijama Zapada. Ona posjeduje veliki arsenal artiljerije, uglavnom sovjetske modele. Poput Rusije, Sjeverna Koreja u svojoj vojnoj doktrini veliki naglasak stavlja na artiljeriju i održava snažnu proizvodnju raketa i granata. Dugogodišnje investiranje u obranu stvorilo je relativno samodostatnom industrijom sposobnom za proizvodnju streljiva sovjetskog standarda. Postrojenja za streljivo u Sjevernoj Koreji su ogromna, a godišnji kapaciteti proizvodnje dosežu 2 milijuna rundi. U slučaju potrebe mogu se popeti na šest milijuna.

Haubice vojske Sjeverne Koreje na paradi u Pyongyangu / FOTO: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja navodno je Rusiji već isporučila oko 4,8 milijuna granata i raketa, u zamjenu za naprednu rusku tehnologiju. Dvije zemlje također su potpisale sporazume za nastavak isporuke. Rusija tako može očuvati svoje trenutne stope potrošnje, napuniti zalihe i omogućiti ispunjavanje potražnje uslijed ofenzivnih operacija. Nadalje, ovaj novi pritok streljiva omogućuje ruskoj obrambenoj industriji da fokus prebaci na proizvodnju drugih važnih materijala i opreme, uključujući dronove, projektile s navođenjem i opremu za elektronsko ratovanje.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

(Prevela: Nataša Belančić)