Radnici Starbucksa obustavili su rad u 12 američkih saveznih država

Radnici Starbucksa u 12 američkih država prekinuli su rad u sklopu prazničnog štrajka za koji kažu da bi se mogao proširiti na stotine trgovina do utorka ako kompanija ne poveća ponudu plata u pregovorima o ugovoru koji traju godinu dana.

Radnici u oko 50 prodavnica u Kaliforniji, Koloradu, Ilinoisu, Masačusetsu, Nju Džersiju, Njujorku, Ohaju, Oregonu, Pensilvaniji, Misuriju, Teksasu i Vašingtonu stupili su u štrajk u ponedeljak, četvrtog dana od, verovatno, pet dana.

Starbucks Workers United, sindikat koji predstavlja oko 12.000 zaposlenih u 530 prodavnica u vlasništvu kompanije, saopštio je u petak da će protest pod nazivom “Bio je to štrajk prije Božića” biti sve veći svakim danom do utorka.

Štrajk je počeo na tri lokacije – u Sijetlu, Los Anđelesu i Čikagu u petak.

Piketi su postavljeni ispred prodavnica u nekoliko gradova, uključujući Filadelfiju i Dalas, a sindikalni aktivisti pozivaju pristalice da se suzdrže od kupovine proizvoda u bilo kojoj prodavnici Starbucksa, čak i onima koji nisu u štrajku.

Radnici kažu da “protestuju zbog neuspjeha Starbucksa da iznese održive ekonomske prijedloge za pregovarački sto i riješi stotine neriješenih pritužbi zbog nepoštene radne prakse.”

Prema The New York Timesu, Starbucks i sindikat pregovaraju o nacionalnom okvirnom ugovoru od aprila i postigli su preliminarne dogovore o desetinama pitanja, ali su u svađi oko plata nakon što je kompanija predložila ekonomski paket bez hitnog povećanja plata i sa garancija od samo 1,5% u narednim godinama.

Foto: Reuters/Daniel Cole

Sindikat je između ostalog tražio minimalnu platu od 20 dolara po satu, povećanje plate za 5% godišnje i promjene u plaćenom odsustvu, zdravstvenoj zaštiti i rasporedu.

Andrew Trull, glasnogovornik Starbucksa, rekao je za Times i NPR da je sindikat “prerano okončao” prošlosedmične pregovore.

Sindikat je prošlog utorka objavio da je 98 posto njegovih članova glasalo za odobrenje štrajka.

Sindikat nije saopštio na koje lokacije i u kojim gradovima će štrajk biti produžen narednih dana.

Od ukupno 16.500 Starbucksovih prodavnica, tri posto je sindikalno organizovano.

Starbucks Workers United osnovan je 2021. godine nakon što je radnja u Buffalu u New Yorku izglasala sindikalizaciju. Ostale trgovine u tom području slijedile su taj primjer, a sindikalni pokreti su se proširili širom SAD-a, pokrivajući više od 150 trgovina do marta 2022. Danas je 537 lokacija sa 12.000 radnika sindikalizirano. Kompanija se u velikoj mjeri opirala sindikalizaciji i bila je optužena za antisindikalne aktivnosti sve do februara ove godine, kada je Starbucks pristao da započne pregovore o “osnovnom okviru” koji bi pomogao kompaniji da postigne sporazume o radu sa sindikalnim radnicima.

Izvršni direktor Laxman Narasimhan napustio je kompaniju u avgustu, a Starbucks je postavio šefa Chipotlea Briana Niccola za svog novog izvršnog direktora usred kampanje investitora aktivista. Narasiman je preuzeo dužnost od osnivača Howarda Schultza, koji se vratio kao privremeni direktor 2022.

Mary Whitfill Roeloffs , Forbes

Praznični štrajk radnika Starbucksa proširio se na 12 država—šta treba znati i gdje radnici piketiraju

Please enable JavaScript