Pad jednog od najmoćnijih milijardera: Dovoljan je bio jedan dokumentarac da se ugled sruši kao kula od karata

Ne tako davno, milijardera i bivšeg vlasnika čuvene britanske robne kuće Harrods Mohameda Al Fayeda na naslovnice novina dovodilo je njegovo bogatstvo i biznis, poneki kuriozitet iz privatnog života, kao i slučaj smrti njegovog sina Dodija Fayeda koji je 1997. godine poginuo u automobilskoj nesreći zajedno sa princezom Dianom, s kojom je u to vrijeme bio u emotivnoj vezi. No, posljednjih sedmica o jednom od najpoznatijih poslovnih ljudi dolaze potpuno drugačiji izvještaji – optužuje ga se za seksualno zlostavljanje i silovanje. Kako javlja Reuters, britanska policija saopćila je u petak da je nakon emitovanja dokumentarca na BBC-u “‘Al-Fayed: Predator u Harrodsu’ zabilježila 40 novih optužbi povezanih sa bivšim vlasnikom robne kuće Harrods.

U dokumentarnom filmu, pet žena je tvrdilo da ih je milijarder, koji je preminuo prošle godine u 94-oj godini, silovao dok su radile u luksuznoj londonskoj robnoj kući Harrods, koju je Al-Fayed posjedovao od 1985. do 2010. Otkriveno je da je BBC čuo svjedočanstva više od 20 bivših članica osoblja koje su iznosile iste optužbe navodeći da su se incidenti navodno dogodili u Londonu, St. Tropezu, Abu Dhabiju i Parizu.

Nove optužbe

Dokumentarac također otkriva da Harrods tokom Fayedovog vlasništva ne samo da nije intervenirao nego je pomogao prikriti optužbe za zlostavljanje. Nova uprava Harrodsa međutim, ne krije zapanjenost zbog optužbi, naglašavajući kako u njihovoj firmi sada vlada “vrlo drugačija organizacija”.

Kako prenosi Reuters, britanska policija saopćila je u petak da je zabilježila 40 novih optužbi povezanih s Al Fayedom, pozvala je sve koji imaju optužbe protiv njega da ih kontaktiraju i rekla da će pokušati procesuirati druge nakon optužbi. “Detektivi su primili brojne informacije, koje se uglavnom odnose na aktivnosti Mohameda Al Fayeda, ali neke se odnose na radnje drugih”, rekao je Stephen Clayman, voditelj specijalističkog odjela za kriminal u londonskoj Metropolitanskoj policiji.

Vlasnik Harrodsa bio je do 2010., kada je robnu kuću prodao katarskom investicijskom fondu, Foto: REUTERS/John Sibley

Nove optužbe odnose se na 40 žrtava i pokrivaju kaznena djela, uključujući seksualni napad i silovanje od 1979. do 2013., rekla je policija. Oni su dodatak 21 tvrdnji o Al Fayedu iznesenoj prije dokumentarca. Policiji su prijavljivani od 2005. do 2023. godine, no protiv njega ništa nije poduzeto.

Al Fayed je, dodaje Reuters uvijek negirao optužbe. Dok se većina novih informacija odnosi na njegovo vlasništvo nad Harrodsom od 1985. do 2010., policija kontaktira druge organizacije povezane s njim kako bi osigurala da se svi pogođeni identificiraju.

Mohamed al-Fayed rođen je u Aleksandriji u Egiptu, ali je život proveo u Velikoj Britaniji, gdje je krajem augusta prošle godine i umro. Vlasništvo nad luksuznom robnom kućom Harrods nije jedini prestižni pojed koji je imao, između ostalog, bio je vlasnik i čuvenog hotela Ritz u Parizu. Osim kao poduzetnik, u medijsku žižu je dolazio i zbog svojih sukoba sa britanskim establišmentom, uglavno zbog akvizicija, koji su eskalirali nakon što su njegov sin Dodi i Diana, princeza od Walesa, poginuli u saobraćajnoj nesreći 1997. godine.

Bio je jedan od najpoznatijih poslovnih ljudi: Harrods lansira novi parfem Estee Lauder, Muhammad Al-Fayed, vlasnik Harrodsa, na fotografiji s Estee Lauder i modelom Paulinom Porizkovom 1988. godine, Foto: Alan Weller / News Licensing / Profimedia

Preuzimanje firme

Fayed je odrastao u Aleksandriji. Godine 1954. oženio se, a kasnije i razveo sa Samirom Khashoggi, sestrom saudijskog biznismena i međunarodnog trgovca oružjem Adnana Khashoggija, koji ga je kasnije zaposlio u jednoj od svojih firmi za uvoz i izvoz. Fayed se 1958. godine preselio u Italiju u Genovu, a zatim u London. Svoje znanje o biznisu i društvenom prilikama znao je vješto iskoristiti, te je u jednom periodu života bio i savjetnik sultana od Bruneja. Također je osnovao i vlastitu brodsku firmu Genevaco, a potom i brodogradilište. Od sedamdesetih godina živio je u Velikoj Britaniji.

Njegovi poslovni potezi izazivali su veliku pažnju javnosti i medija. Najveću 1985., kada je uspio kupiti holding kompaniju House of Fraser, čime je preuzeo kontrolu nad legendarnom robnom kućom Harrods. Bilo je ovo jedno od najdramatičnijih preuzimanja u britanskoj poslovnoj istoriji. Iako je dokazao svoju finansijsku sposobnost, britanska vlada, pod utjecajem rivala Rolanda “Malenog” Rowlanda, izrazila je sumnju u porijeklo njegovog bogatstva. Te su sumnje pratile Fayeda kroz cijelu karijeru.

Mohamed Al Fayed, Foto: REUTERS/Paul Hackett

Godine 1986. Fayed je iznajmio parisku vilu vojvode i vojvotkinje od Windsora, koju je obnovio i ponovno otvorio 1989., za što je dobio prestižnu nagradu Plaque de Paris. No, njegova popularnost brzo je pala kada je 1994. imenovao političare koji su od njega primali novac u zamjenu za postavljanje pitanja u parlamentu, što je dovelo do političkog skandala i ostavki dva ministra.

Uprkos brojnim javnim aktivnostima, uključujući pokušaje kupovine medijskih kuća i pokretanje časopisa Punch, Fayed nije uspio dobiti britansko državljanstvo, a njegovi zahtjevi odbijeni su više puta. Njegov sukob s britanskom kraljevskom porodicom doživio je vrhunac 1997. kada su u saobraćajnoj nesreći poginuli princeza Diana i njegov sin Dodi. Fayed je tvrdio da je nesreća bila rezultat zavjere koju je naredila kraljevska porodica, iako su francuski i britanski sudovi odbacili te optužbe.

Fayedova poslovna imperija proširila se na nogometni klub Fulham, gdje je 1997. postao predsjednik, a njegovo bogatstvo prepoznato je na listi najbogatijih ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Godine 2010. prodao je Harrods katarskom investicijskom fondu, a 2013. i Fulham.

Please enable JavaScript