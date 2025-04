Ozbiljne saobraćajne povrde u Evropi gore nego što se izvještava

Ozbiljne povrede u saobraćaju u Evropi su „masovno“ nedovoljno prijavljivane, pokazuje studija. Nedostatak tačnih podataka o broju povreda koje nastaju usljed sudara, kao i o tome gdje i kada se dešavaju, ključni su razlozi zašto većina zemalja ne uspijeva da značajno unaprijedi bezbjednost na putevima.

To su glavni nalazi izvještaja Evropskog savjeta za bezbjednost u saobraćaju (ETSC), nezavisne neprofitne organizacije sa sedištem u Briselu.

„Svakog dana, širom Evrope, stotine ljudi zadobiju teške povrede na putevima,“ izjavila je Jenny Carson, menadžerica projekta u Evropskom savjetu za bezbjednost. „Donosioci odluka potcjenjuju i razmjere problema i posljedice koje te povrede mogu imati“.

Prema procjenama zasnovanim na zvaničnim izvorima, u Evropskoj uniji se svake godine prijavi oko 1.291.000 povrijeđenih. Od toga, oko 141.000 je teško povrijeđeno, navodi ova organizacija.

Međutim, ti brojevi vjerovatno ne oslikavaju stvarne razmjere problema. Razlog su neusklađenosti u prikupljanju podataka i čestog, ozbiljnog neizvještavanja policije, dodaje se u izvještaju.

Policija nema specifična znanja

Foto: Shutterstock

Prema izvještaju „Smanjenje ozbiljnih povreda na evropskim putevima“, većina zvaničnih statistika o povredama u saobraćaju u Evropi potiče iz policijskih izvještaja. Ipak policija često nema dovoljno specifičnog znanja i može pogrešno procijeniti ozbiljnost povreda. Osim toga, iako se sudari u kojima učestvuju motorna vozila mnogo češće prijavljuju policiji, službenici su rijetko prisutni na mjestu većine incidenata u kojima su učestvovali pešaci i biciklisti, a nije bilo motornih vozila. Zato mnogi takvi slučajevi ostaju nezabilježeni.

Izvještaj takođe navodi da bolnice prikupljaju sopstvene podatke o pacijentima povređenim u saobraćaju. Ipak, one ne bilježe kada i gdje su se povrede dogodile. To su ključni podaci za identifikaciju rizičnih lokacija. I to bi trebalo unaprijediti kako bi se spriječili budući incidenti.

Pored toga, vlade se često suočavaju s problemom usaglašavanja bolničkih podataka s policijskim statistikama. Ovo je, pak, neophodno za stvaranje cjelokupne slike o razmjerama problema.

Na primjer, u izvještaju se navodi da su podaci o sudarima prikupljeni u Češkoj Republici pokazali da policijska baza podataka sadrži samo 43 odsto povreda koje je zabilježio javni zdravstveni osiguravajući sistem. Takođe, studija sprovedena u Holandiji pokazala je da je policija imala izvještaje za oko 65 odsto osoba teško povređenih u sudarima sa motornim vozilima. Sa druge strane samo 12 odsto je slučajeva u kojima motorna vozila nisu bila uključena.

Neophodno bolje upravljanje i odgovornost

Mnoge zemlje Evropske unije su u svoje nacionalne strategije bezbjednosti u saobraćaju uključile ciljeve smanjenja ozbiljnih povreda. Izvještaj ističe da je napredak u smanjenju povreda sporiji od smanjenja smrtnosti na putevima.

Kako bi se suočili sa ovim izazovima i ostvarilo smanjenje broja smrtnih slučajeva i teških povreda, izvještaj se zalaže za bolje upravljanje i odgovornost, kako bi lideri preuzeli odgovornost, osigurali transparentnost, garantovali finansiranje, unaprijedili prikupljanje podataka i razvili partnerstva.

Studija podržava pristup poznat kao „Bezbjedan sistem” (Safe System) ili Vision Zero. On uzima u obzir ljudsku grešku i prvi put je uveden u Švedskoj tokom 1990-ih.

Cilj ove inicijative je potpuno eliminisanje smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda u saobraćaju, stvaranjem više nivoa zaštite – tako da ako jedan nivo zakaže, drugi preuzme funkciju zaštitne mreže i ublaži posljedice sudara. Planirane promjene uključuju: bezbjednije učesnike u saobraćaju, bezbjednije puteve, bezbjednija vozila, kontrolisane brzine i bolju brigu nakon nesreće.

„Nacionalne vlade,“ dodala je Jenny Carson, „moraju se ozbiljnije potruditi da poboljšaju neefikasan sistem koji se previše oslanja na policijske izvještaje, jer to daje pogrešnu sliku o stvarnom teretu koji saobraćajne povrede predstavljaju za pojedince, društva i naše ekonomije.“

Tanya Mohn, Forbes

Serious Traffic Injuries In Europe Worse Than Reported, Study Finds