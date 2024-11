Najomraženiji čovjek na Wall Streetu: Ko je Trumpov kandidat za ministra trgovine

Nakon što je obnovio svoju kompaniju nakon gubitka stotina zaposlenih i njegovog brata 11. septembra, Howard Lutnick bi trebao biti jedan od najcjenjenijih izvršnih direktora u Americi. Zašto ga toliko ljudi prezire?

Ujutro 27. jula, Howard Lutnick, dugogodišnji izvršni direktor Cantor Fitzgeralda, izašao je na pozornicu na konferenciji Bitcoin 2024 u Nashvilleu, Tennessee. Hiljade kripto-entuzijasta okupilo se tamo da sluša govornike iz MAGA univerzuma. Uključujući Viveka Ramaswamyja, Roberta F. Kennedyja Jr. i samog Donalda Trumpa. Tokom Lutnikovog 20-minutnog govora, krupni i ćelavi 63-godišnjak je strastveno branio Tether, kriptovalutu vezanu za američki dolar. Najavio je pokretanje projekta osnovnog finansiranja od 2 milijarde dolara kako bi se osigurao financijski utjecaj za Bitcoin investitore. Međutim, prije nego što je počeo zastupati svoje ideje, ispričao je poznatu priču. Sada je kandidat za ministra.

Svjetski trgovinski centar i nemjerljiv gubitak

11. septembra 2001. vodio je najstarijeg sina u njegov prvi dan u vrtiću kada se avion srušio na Svjetski trgovinski centar. Tu su se nalazile kancelarije Cantora Fitzgeralda, od 101. do 105. sprata. Svih 658 njegovih zaposlenih u zgradi umrlo je tog jutra, uključujući brata Gerija, najboljeg prijatelja Daga, 28 parova braće i jedan par sestara. Opisujući blizak odnos između zaposlenih, Lutnik je istakao svoju strategiju zapošljavanja: „Imali smo neobičan model. Hteli smo da radimo samo sa ljudima koje volimo”. Iz tragedije se rodila svrha. Lutnik je obećao da će 25% profita kompanije dati porodicama preminulih tokom pet godina, što je na kraju iznosilo 180 miliona dolara.

Dvadeset i tri godine kasnije, Lutnik sebe i dalje vidi kao simbol patriotizma i odlučnosti. I mnogi drugi to vide. Kada je Trump najavio Lutnikovu nominaciju za ministra trgovine na Truth Social, fokus nije bio na njegovoj poslovnoj sposobnosti ili poznavanju trgovinske politike. Umjesto toga, Trump je uglavnom prepričao događaje od 11. septembra. Lutnik je opisao kao “inspiraciju za cijeli svijet” i “simbol otpornosti pred neizrecivom tragedijom”.

To je istinita i nesumnjivo inspirativna priča. Međutim, Lutnik ima i mračniju stranu, koja se otkriva u sudskim dokumentima i razgovorima sa ljudima koji su s njim poslovali. Godinama su, kažu, on i njegova firma uzimali novac od ljudi – klijenata, investitora, kolega – čineći Lutnika, prema jednom bivšem partneru, “najomraženijim čovjekom na Wall Streetu”.

Druga strana medalje

Njegovo carstvo vrijedno više milijardi dolara, koje uključuje dvije javne kompanije i privatnu investicionu banku, isprepleteno je stečenim interesima. Sa problemima vođenja evidencije koji traju decenijama i sukobima unutar kompanije koji traju do danas. “Cijeli posao se zasniva na iskorištavanju ljudi”, kaže jedan bivši zaposlenik. “Radi se o stiskanju ljudi.”

Lutnik kompanijom upravlja kroz partnerstvo, ali nema sumnje ko ima posljednju riječ. Sada, sa bogatstvom većim od 1,5 milijardi dolara , Lutnik sebi isplaćuje ogromne plate, smanjujući profit partnerstva.

„Mogao je da radi šta je hteo“, kaže bivši partner. Prema tužbi podnesenoj prošle godine na saveznom sudu, Lutnik je prisiljavao zaposlene da primaju 10 do 20 posto plaće u ortačkim jedinicama, što je na prvi pogled izgledalo privlačno. Ali to je izazvalo probleme kada su pokušali da podignu svoj novac. Ugovori su navodno davali Lutniku isključivo pravo da zadrži plaćanja bivšim partnerima za koje je smatrao da su prekršili široko definisane odredbe o zabrani konkurencije.

Procjenjuje se da 40% bivših zaposlenih nije primilo sav novac nakon odlaska. Prema tužbi, sve je to dio šeme za prevaru zaposlenih i bogaćenje Lutnika. „Plaća samo ako želi da plati vama“, kaže drugi bivši kolega. Lutnikove kompanije pokušavaju da odbace tužbu.

REUTERS/Andrew Kelly

Ljudi ga se boje

Preko portparola, Lutnik je odbio da bude intervjuisan za ovu priču. Ipak, on ima branioce koji sugeriraju da neki ljudi jednostavno nisu dovoljno čvrsti da se nose s njim. Ili dovoljno pametan da pročita ugovore o partnerstvu koji, prema riječima jednog izvršnog direktora, imaju 700 stranica. Čak ni oni koji podržavaju Lutnika nisu voljni da javno iznose svoje mišljenje. „Ljudi ga se jako plaše“, kaže bivša koleginica. “Sve sam tome svjedočio iz prve ruke.” Video sam maltretiranje. Video sam agresiju”.

Konfrontacija je možda upravo ono što Trump traži u svom ministru trgovine. Pogotovo ako je u kombinaciji s lojalnošću. Početkom 2021., kada je većina poslovnog svijeta htjela da se distancira od Trumpa, Lutnik je ostao uz njega. Tramp je upravo počeo da formira medijsku i tehnološku kompaniju sa ciljem da stvori kopiju Twittera. Iako bivši predsjednik očigledno nije želio da uloži mnogo svog novca. Lutnik se činio savršenim čovjekom da obezbijedi finansijska sredstva. Nakon skoro 40 godina u finansijama, imao je iskustvo u iskorištavanju svih vrsta trendova na Wall Streetu. Uključujući najnovije kompanije za akviziciju posebne namjene (SPAC), koje su ubrizgale likvidnost privatnim kompanijama i omogućile im da izađu na berzu .

Lutnik je imao Zoom sastanak sa dvojicom bivših takmičara “Šegrt” koji su pomagali Trumpu da izgradi kompaniju. “Nevjerovatan poziv”, napisao je Trumpov tim u dopisima do kojih je došao Forbes. “Howard kaže da se odustane od drugih SPAC-ova.” On će doći avionom 30. marta da se sastane sa predsednikom”.

Sličnosti i razlike između Trampa i Lutnika

Trump i Lutnick se poznaju godinama i dijele mnogo toga zajedničkog, jer su se obojica obogatili u New Yorku 1980-ih. Jedan u nekretninama, drugi na Wall Streetu. Njihovi načini poslovanja su također slični – brzo prelaze s jedne unosne šeme na drugu. Ponekad privlače pažnju vlasti zbog pitanja kao što su prevare, loše vođenje evidencije i pranje novca. Obojica su tvrdoglavi momci sa ukusom za luksuz. Lutnik je nekada živeo u Trampovom stanu. Sa osobljem koje je uključivalo engleskog batlera, prije nego što je kupio kuću od 1.000 kvadratnih stopa odmah pored Jeffreyja Epsteina. (Glasnogovornik kaže da Lutnik “nikada nije imao nikakve veze sa gospodinom Epštajnom.”)

Trump i Lutnik, međutim, imaju jednu ključnu razliku. Budući predsjednik izbjegava detalje. Tokom svog prvog mandata, saradnici su naučili da pojednostave svoje prezentacije koristeći samo kvalifikatore. Lutnik je, s druge strane, opsesivan oko detalja, jer je izgradio karijeru izvlačeći male profite iz velikih transakcija. Istražuje gotovo svaki aspekt finansijskog tržišta – dionice, obveznice, zamjene, fjučerse, derivate, kriptovalute i SPAC-ove.

Ta razlika je postala očigledna tokom razgovora o Trampovoj medijskoj kompaniji. Trump, koji nije poznat po provjeravanju saradnika, dobio je sredstva od manjeg igrača, kojeg je Komisija za hartije od vrijednosti kasnije optužila za prevaru. Lutnik je u međuvremenu krenuo dalje, osnivajući drugu kompaniju sličnu Trumpovoj, Rumble. Imala je verziju YouTube-a prilagođenu MAGA-i umjesto Twittera. Preko Kantora, Lutnik je izašao na berzu u septembru 2022. preko SPAC-a. I zaradio je bogatstvo zahvaljujući povoljnim uslovima posla, iako su mali investitori gubili novac. „Ako niste na Hauardovom nivou“, kaže jedan bivši Kantorov partner, „vi ste samo još jedno đubre na njegovom putu“.

REUTERS/Brian Snyder

Kandidat operativac

Lutnikova pažnja posvećena detaljima sada je očigledna u njegovom novom partnerstvu s Trumpom, koji ga je imenovao kopredsjedavajućim svog prijelaznog tima prije nego što ga je nominirao za ministra trgovine. Dok se novoizabrani predsjednik fokusira na svoje naloge na društvenim mrežama i nominacije koje privlače pažnju javnosti, Lutnik se bavi imenovanjima na nižim nivoima, ljudima koji zapravo obavljaju svakodnevne poslove vlade.

Kancelar Fitzgerald radi sa raznim federalnim agencijama i odjelima, što izaziva zabrinutost u vezi sa sukobom interesa. Ali kako Trumpov tim razmatra kandidate za agencije poput Komisije za trgovinu robnim fjučersima, koja je 2022. kaznila Lutnikovu firmu sa 6 miliona dolara zbog lošeg vođenja evidencije, čini se da Lutnik samo ide dalje, ne obraćajući mnogo pažnje na pritužbe etičkih nadzornika. „On brine samo o sebi“, kaže jedan bivši radnik. “Tramp je predsjednik radi lične koristi.” Howard Lutnick vodi svoj posao na isti način. To dvoje su kao grašak u mahuni.”

Porijeklo

Srednji sin fakultetskog profesora, Lutnik, odrastao je na Long Ajlendu, pokazujući rano umeće za zarađivanje novca. Kao dječak kupovao je nove pakete bejzbol karata, zatim ih miješao sa starim i prodavao te pakete. Neki su bili pun pogodak, sa pet novih karata. Neki su bili razočaravajući, s jednim. Drugoj djeci se iznenađenje svidjelo, ali Lutnik je uživao u sigurnosti jer je znao da svoje pakete može prodati za tri puta veću cijenu od novih.

Život je postao težak u tinejdžerskim godinama. Lutnikova majka je preminula kada je on imao 16, a otac kada je imao 18. Ostavili su Lutnika i njegovu stariju sestru da se brinu o svom 15-godišnjem bratu Garyju. Hauard Lutnik je ostao na Haverford koledžu u Pensilvaniji, ugošćujući Garyja vikendom dok je bio u internatu. Stariji brat je diplomirao ekonomiju 1983. godine, a zatim se vratio u New York i pridružio Cantoru Fitzgeraldu. Tada je kompanija bila pod vodstvom svog živopisnog osnivača Bernieja Cantora, koji je postao njegov mentor. Kantor je volio arbitražu i prelazio je s jedne aktivnosti na drugu, uvijek tražeći prednost. Na kraju je pronašao svoju nišu kao posrednik na tržištu obveznica od triliona dolara. Taj nezanimljivi posao doneo je glamurozan način života Lutnikovom šefu, koji je svojevremeno prenoćio u Beloj kući kao gost Bila Klintona.

Poslovni uspjeh

Lutnik je brzo ostavio utisak. Dvije godine nakon diplomiranja, već je trgovao za neke od Cantorovih ličnih klijenata. “Bernie nije želio da čuje lošu riječ o tom klincu”, rekao je jedan bivši izvršni direktor za Forbes prije skoro 30 godina. „Ako biste mu predočili dokaze da je Howard prešao granicu, rekao bi: ‘Ne brini.’ On je mlad. On će naučiti”. Kada je Lutnik 1991. godine napunio 30 godina, preuzeo je svakodnevno upravljanje kompanijom.

Uslijedila je kontroverza. Lutnik je okupio prijatelje i porodicu, uključujući svog mlađeg brata Garyja. Kolege su tvrdile da on ponekad nadmašuje klijente u trgovini obveznicama, kupuje ih, a zatim ih brzo preprodaje klijentima uz profit. Ovo je očigledno nezakonito na berzi, ali je možda bilo dozvoljeno u trezorima, bez obzira na etiku. Godine 1994. Komisija za vrijednosne papire i berzu kaznila je Cantora Fitzgeralda sa 100.000 dolara zbog lošeg vođenja evidencije vezanih za ulaganja bez rizika na aukcijama Trezora. Tri godine kasnije, firma je, bez priznanja ili poricanja nalaza, pristala da plati 500.000 dolara za namirenje optužbi da je pomagala i podržavala prevaru.

Lapot

Čak je i porodica Bernija Kantora na kraju imala problema sa Lutnikom. Otprilike u vrijeme kada je Lutnik postao izvršni direktor, uvjerio je Cantora da transformiše firmu iz korporacije u partnerstvo. Kako se zdravlje njegovog mentora pogoršalo, Lutnik se 1995. udružio sa još dva partnera kako bi pokušao da isplati Kantorovu porodicu. Do dogovora nikada nije došlo, pa je u januaru 1996. Lutnik aktivirao komisiju za utvrđivanje nesposobnosti za rad koja je bila predviđena ugovorima o partnerstvu. Taj petočlani komitet glasao je za lišenje Kantora kontrole nad firmom koju je osnovao, pri čemu su tri člana glasala za, a dva su bila uzdržana. Kantorova supruga Iris, jedna od uzdržanih, završila je na sudu. Iz ugovora je izašla s velikom sumom novca, bez kontrole i sa dubokim nepovjerenjem prema Lutniku. Zabranila mu je da posjeti grob njenog muža.

Lutnik je krenuo dalje, proslavivši svoj 35. rođendan u klubu Metropolitan u Njujorku vikend nakon što je Cantor umro. Preuzimajući kontrolu nad firmom, proširio je Cantora Fitzgeralda daleko izvan njenih korijena u obveznicama Trezora. Uložio je još više u obveznice, derivate, zamjene, fjučerse – sve što možete zamisliti. Prihodi su se utrostručili od 1991. na skoro 600 miliona dolara 1996. Gledajući u budućnost, te godine je pokrenuo platformu za elektronsko posredovanje pod nazivom eSpeed. To je potez koji će pomoći očuvanju kompanije kada se dogodi tragedija.

REUTERS/Carlos Barria

Ljubitelj luksuza

Lutnik je volio luksuz. Sredinom 1990-ih živio je u tadašnjoj najvišoj zgradi na Upper East Sideu Menhetna, Trump Palace. Kada nije bio kod kuće, Lutnik se često mogao naći u njegovoj kancelariji na 105. spratu Svjetskog trgovinskog centra. Ali onda se dogodilo nezamislivo – avion se srušio između 93. i 99. sprata u 8:46 ujutro 11. septembra 2001. godine.

Saosećanje je pomoglo kompaniji da preživi. Elektronska platforma eSpeed ​​povećala je svoj tržišni udio nakon 11. septembra. Ali ubrzo je prokockala dobit kada je Lutnik uveo novu uslugu koja je omogućila kupcima obveznica da prestignu druge plaćajući više od tri puta veću cijenu od standardne. Klijenti su odustali, a eSpeed ​​je na kraju odustao od ideje. Lutnik je nastavio da upravlja svojim poslovnim carstvom, igrajući se njegovom strukturom. Nakon što je preuzeo eSpeed ​​public 1999. godine, spojio ga je sa drugim brokerskim operacijama 2008. godine, dajući novoj brokerskoj firmi ime BGC Partners. Tržište je bilo skeptično, primjenjujući ono što je jedan investitor nazvao “popust Howarda Lutnicka”. Lutnik je pronašao način da zaobiđe problem, odvojivši eSpeed ​​od BGC-a i prodavši ga Nasdaq OMX Grupi 2013. za 750 miliona dolara u gotovini, isplaćenih na zalihama tokom 15 godina.

Stvaranje distance između vašeg bogatstva i ugleda pokazalo se mudrim potezom. Dionice Nasdaq-a su naglo porasle, povećavši vrijednost isplata i pomaknuvši konačnu vrijednost transakcije iznad 2 milijarde dolara. To je bilo više nego što je BGC vrijedio u vrijeme prodaje. Da bi to bolje upravljao, Lutnik je angažovao svoju desnu ruku, Anshua Jaina, koji je bio ko-izvršni direktor Deutsche Bank od 2012. do 2015. godine. Tada je njemačka institucija Trampu obezbijedila finansiranje od 340 miliona dolara.

Ulaganje u nekretnine

Lutnik se takođe okrenuo tržištu nekretnina, kupivši nekoliko firmi i spojivši ih sa Newmark-om, koji je završio svoje izdvajanje iz BGC-a 2018. Newmark je postao multi-milijardna kompanija za pružanje usluga nekretninama. Pruža pomoć pri prodaji, kreditima, zakupu i upravljanju imovinom. Među njenim klijentima bila je i Trump Organization. Unajmila je Newmarka da proda svoj hotel u Washingtonu. Pored poslovanja sa nekretninama, Newmark je zadržao pravo na dionice BGC-a u Nasdaq-u u spinoff-u. Donosio je godišnji prihod od oko 100 miliona dolara.

Za takve poslovne odluke potrebna je inteligencija, a čak i Lutnikovi neprijatelji priznaju da je bistar. “Apsolutno briljantno”, kaže jedan. “Vrlo, vrlo pametno”, dodaje drugi. “Reći ću ovo”, dodaje treći, “Howard naporno radi i obično dobije ono što želi, na ovaj ili onaj način.”

On dobija šta želi uprkos svemu

Međutim, ne uvijek na način koji zadovoljava sve. U junu 2021. Lutnick je navodno zahtijevao da mu komitet za kompenzaciju Newmarka isplati 50 miliona dolara bonusa. Naveo je svoj rad na Nasdaq ugovoru, koji je postigao četiri godine prije nego što je Newmark postao javna kompanija.

Prema tužbi koju su kasnije podnijeli dioničari, odbor je prvobitno odlučio da odgodi razmatranje nagrade. Tu odluku Lutniku je prenio predsjednik uprave, čiji je suprug ubijen 11. septembra. Šef je navodno izrazio nezadovoljstvo, a čini se da je odbor preispitao odluku. Lutnik je na kraju dobio bonus od 20 miliona dolara 2021. i 10 miliona dolara u svakoj od naredne tri godine. Ukupno 50 miliona dolara – upravo ono što je tražio.

Odbor, kojim predsjedava Lutnik, tvrdi da tužba nema osnova i brani svoju odluku. To sugerira da će veliki bonus pomoći da šef ostane angažiran. Možda i jeste, na nekoliko godina. Ali Lutnikova četvrta i poslednja isplata treba da bude krajem 2024. To je savršen trenutak za Lutnika, koji će verovatno napustiti svoju firmu mesec dana kasnije i pridružiti se predsednikovom kabinetu.

Dan Alexander, reporter Forbesa

Please enable JavaScript