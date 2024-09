Luca Cassetti, Generalni sekretar eCommerce Europe, po prvi put u BiH 

Digitalni pejzaž neprestano se mijenja, a Bosna i Hercegovina stoji na raskršću između evropskih tendencija i lokalnih realnosti. U svijetu gdje se eCommerce razvija brzinom svjetlosti, kako se BiH nosi sa vlastitim tehnološkim i zakonskim izazovima? Da li smo spremni usvojiti prakse koje će nas približiti evropskom nivou ili ćemo ostati zaglavljeni iza zatvorenih vrata propuštenih prilika?

Izazovi digitalne trgovine su i ove godine u fokusu NetWork konferencije, koja će se održati od 23. do 25. oktobra u Grand Hotelu Neum pod sloganom “THE POWER OF CONNECTION”. Jedinstveni ‘duel’ pod nazivom “eCommerce Matrix: Evropski nivo vs. BiH realnost – koju pilulu biramo?” održat će se prvog dana konferencije, naglašavajući vitalnost i dinamiku rasprave o trenutnim trendovima u eCommerce sektoru.

Ovim povodom, po prvi put u posjetu našoj zemlji dolazi Luca Casseti, generalni sekretar eCommerce Europe, donoseći sa sobom bogatstvo znanja i iskustava iz srca evropskog eCommerce sektora. Njegova perspektiva i liderstvo su oblikovali mnoge od trenutnih praksi u evropskom eCommerce prostoru, čineći njegov dolazak ne samo značajnim, već i transformacijskim za lokalnu poslovnu zajednicu.

Sa druge strane, Orhan Gazibegović, predsjednik eCommerce asocijacije u BiH, prezentirat će izazove sa kojima se suočava naša zemlja. Kroz ovu dinamičnu razmjenu, duel će detaljno istražiti različite aspekte eCommerca, od tehničkih inovacija do zakonskih prepreka i pružiti uvid u načine na koje lokalne firme mogu uspješno navigirati i prosperirati u sveobuhvatnom digitalnom okruženju.

Ovaj događaj ne samo da pruža platformu za razmjenu ideja i strategija, već postavlja i pitanja koja mogu pokrenuti promjene u načinu na koji pristupamo digitalnom poslovanju. Kroz panel diskusije, interaktivne radionice i direktno umrežavanje, NetWork 12 konferencija će još jednom dokazati da je nezaobilazna destinacija za sve koji žele biti na čelu poslovne i tehnološke inovacije.

Regularne kotizacije za konferenciju su u prodaji do 30. septembra.

