Kozarić upozorava: Zapljena imovine Centralne banke BiH prijeti monetarnoj stabilnosti i kreditnom rejtingu države

Gostujući u emisiji Novi dan na N1, prof. dr. Kemal Kozarić, bivši guverner Centralne banke BiH i ambasador, oštro je upozorio na moguće posljedice zapljene imovine Centralne banke BiH, koju je naložio Općinski sud u Mostaru zbog izgubljene arbitraže BiH u slučaju Viadukt. U razgovoru je istakao da bi ovakva situacija mogla ugroziti fiskalnu stabilnost države, narušiti kredibilitet BiH na međunarodnim tržištima i izazvati kolaps osnovnih finansijskih tokova.

„U pitanju nije samo zgrada – to su trezori u kojima se nalazi gotovina za građane i privredu. Platni promet u južnom dijelu BiH ide preko Mostara, a sjevernim dijelom preko Banjaluke. Ukoliko dođe do blokade, to bi značilo potpuni haos – ne bi se mogle isplatiti ni plate, niti izvršavati druge obaveze“, upozorio je Kozarić.

Podsjetio je da je Centralna banka BiH osnovana 1997. godine zakonom koji je donio Parlament BiH, te da je ova institucija neovisna i odgovara isključivo Parlamentu i Predsjedništvu BiH. Reagirao je i na izjavu premijera FBiH Nermina Nikšića, koji je naveo da je Centralna banka “akcionarsko društvo”, ocijenivši tu tvrdnju kao potpuno neutemeljenu.

CBBiH

„Centralna banka nije akcionarsko društvo. Niti FBiH, niti RS nemaju dionice u banci. To je državna institucija i mora ostati neovisna“, naglasio je Kozarić.

Govoreći o mogućem prebacivanju entitetskih dugova na teret državnog budžeta, Kozarić je istakao da bi to bio opasan presedan koji prijeti monetarnoj stabilnosti. Podsjetio je da Centralna banka, u skladu sa zakonom, 60% svog godišnjeg profita uplaćuje na državni budžet, te da je tokom svog postojanja uplatila više od milijardu KM, čime su, kako je naveo, indirektno korist imali i FBiH i RS.

„Državni budžet mora biti u ravnoteži jer ne smije imati ni suficit ni deficit. On se puni prvo, a zatim se sredstva raspodjeljuju entitetima. To je osnov fiskalne discipline u BiH“, objasnio je bivši guverner.

Kozarić je poručio da je sada na institucijama, posebno Ministarstvu finansija BiH, da ponude rješenje koje će zaštititi interese države i očuvati njenu reputaciju.

„Ako ova situacija potraje, BiH će izgubiti stabilni izgled svog kreditnog rejtinga, što znači skuplje zaduživanje, više kamate za građane i privredu, te opću finansijsku nesigurnost. I RS bi zbog toga trpjela štetu. Zbog toga svi trebaju biti odgovorni i pronaći rješenje koje će biti u interesu cijele države“, zaključio je Kozarić.