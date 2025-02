Ko čini Trumpov tim za Balkan: Grenel, Kušner, Blagojević

Prve sedmice drugog mandata Donalda Trumpa već su potvrdile naslov The New York Timesa: “The Master Dealmaker se vratio”. A kada je u pitanju spoljna politika, takođe je jasno da će Trampovi “omiljeni poslovi” ostati njegova ideja vodilja. To znači, na primjer, da bi Ukrajina trebala nastaviti primati američku vojnu pomoć – ako zauzvrat odobri Sjedinjenim Državama pristup sirovinama kao što su rijetki metali i litij. Ili “preuzimanje” pojasa Gaze kako bi se tamo stvorila “bliskoistočna rivijera”.

Ili Trampov klasik: „Trampov toranj“ – samo ovoga puta u Beogradu. Nakon Njujorka, Čikaga, Manile i Istanbula, bio bi to peti “Trampov toranj” u svetu, piše Dojče vele (DW).

Richard Grenell i Jared Kushner

Mart 2024. Vlada Srbije, Trampov zet Jared Kushner i arapski investitori sklopili su posao koji je, prema New York Timesu, vrijedan pola milijarde dolara. Plan: zgrada bivšeg Generalštaba biće preuređena u hotelski kompleks sa luksuznim apartmanima – plus spomenik žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine kada je i ta zgrada pogođena.

Ovaj projekat je pokrenut još 2012. godine, ali tek sada treba da počne izgradnja. Za činjenicu da su se stvari konačno posložile u velikoj mjeri je zaslužan Trumpov najbliži savjetnik Richard Grenell, koji je bio specijalni izaslanik za Balkan tokom svog prvog mandata, a sada je “izaslanik za specijalne misije”.

Grenell, Foto: Shutterstock

Grenel održava bliske, čak i prijateljske odnose sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i njegovim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, bivšim ambasadorom Srbije u Vašingtonu. Grenel je 2023. godine dobio medalju od Vučića za “uravnotežen pristup” Kosovu, na koje Srbija i dalje tvrdi, 26 godina nakon završetka rata.

Richard Grenell je već u nekoliko navrata kritikovao kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Dan prije Trumpove inauguracije, on se sastao s Ramushom Haradinajem, bivšim premijerom Kosova i Kurtijevim političkim rivalom. Haradinaj je kasnije, kako prenosi portal KosovoOnline, ocenio da “nije dobro za Kosovo” ako Kurti ostane na vlasti. Kurti je navukao Grenellov gnev 2020. odbacivši teritorijalnu razmenu između Kosova i Srbije koju je predložio američki posrednik.

Rod Blagojević

Rod Blagojević, sin srpskih imigranata, osoba je sa neobičnom biografijom čak i za standarde Donalda Trampa. Magazin Politico objavio je prošle sedmice da Tramp razmatra da ga imenuje za ambasadora u Beogradu. Blagojević je bio guverner Ilinoisa kao demokrata, zatim je opozvan 2009. godine i tri godine kasnije osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije. Nakon smjene 2010. godine, učestvovao je u Trumpovom rijalitiju “Celebrity Apprentice”.

Foto: Reuters/Vincent Alban

Tramp je ublažio kaznu tokom svog prvog mandata, nakon čega je pušten 2020. Od maja 2024. godine, kada je Tramp potvrđen za predsedničkog kandidata, Blagojević je sa Grenelom učestvovao u predizbornoj kampanji – posebno u zajednicama američkih Srba, gde Tramp uživa snažnu podršku, kao i među nacionalističkim srpskim političarima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

U proleće 2024. pet američkih biznismena srpskog porekla prisustvovalo je prijemu u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, među kojima i Ranko Ristić, osnivač Zastava Arms USA, ekskluzivnog uvoznika oružja srpske kompanije Zastava Oružje u SAD. Ristić kaže da je tom prilikom Tramp Blagojevića predstavio kao “velikog prijatelja” i “bliskog saradnika”. Ristić je rekao i da je Trampu pričao o Srbima u Bosni tokom rata 1991-1995. morali da se brane od 3.000 mudžahedina.

Blagojević je prošle nedelje boravio u Beogradu. On se tokom sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izričito izvinio za umešanost Amerike u rat na Kosovu i bombardovanje 1999. godine. „Moja zemlja je učinila nešto strašno vašoj zemlji 1990-ih. “Nije ništa drugačije od onoga što Rusija radi u Ukrajini…Predsednik Tramp će raditi na poboljšanju odnosa između naših zemalja”, poručio je Vučiću potencijalni Trampov ambasador u Srbiji.

Blagojević je u medijima oštro kritikovao kosovskog premijera Aljbina Kurtija, optužujući ga da sprovodi “etničko čišćenje” Srba na Kosovu.

Šta kažu Danijel Server i Kurt Basuner – balkanski stručnjaci?

Danijel Server, sa Univerziteta Džons Hopkins i bivši izaslanik za Balkan za vreme predsednika Klintona, kaže za DW: „Blagojević je savršen čovek za Beograd – duboko korumpirani političar, spreman da uradi šta god Tramp želi da ga rehabilituje.

Iako su ove promene iz SAD povoljne za Vučića, masovni protesti koji potresaju Srbiju od novembra dodatno su pojačali njegovu radikalnu retoriku o Kosovu – verovatno da bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić nedavno je za Berliner cajtung nazvao Kosovo “našom južnom pokrajinom” i ustvrdio da su Srbi na Kosovu “konstantno izloženi diskriminaciji i maltretiranju”. Na ovo se nadovezao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, koji je za „Večernje novosti” rekao da su Vojske Srbije spremne da „zaštite Srbe i drugo nealbance na teritoriji naše južne pokrajine”. Vučić, koji je Kurtija ranije nazvao “terorističkim ološem”, sada ga je u emisiji na Hepi-TV opisao kao “nikošu” koja “mrzi Srbe”.

Kurt Bassuener, direktor berlinskog think tanka “Savjet za politiku demokratizacije”, u izjavi za DW upozorava da velikosrpske težnje prijete ne samo teritorijalnom integritetu Kosova, već i Bosne i Hercegovine. EU bi mogla odgovoriti na agresiju Beograda na susjedne zemlje “značajnim povećanjem” snaga EUFOR-a (Althea) koje štite mir u Bosni – borbenih trupa, kaže Basuner.

U ovoj situaciji američki „balkanski tim“, Grenel-Kušner-Blagojević – uključujući i direktnu vezu sa Belom kućom, bio bi poklon Beogradu. Ionako malo verovatno poboljšanje odnosa Srbije i Kosova postalo bi još nedostižnije.

Ivanka Trump i Kushner, Foto: Reuters/Carlos Barria

Tokom eskalacije 2023. godine, kada su srpske snage napale NATO i kosovske bezbednosne snage, a zatim koncentrisale trupe na granici sa Kosovom – samo je lična intervencija američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i ogroman pritisak NATO-a primorala Srbiju da povuče tenkove.

Server i Basuener sumnjaju da bi SAD sada vojno zaustavile Vučićevu vojsku. Osim toga, Server upozorava da bi sama rasprava o podjeli Kosova ili Ukrajine mogla podstaći srpske separatiste u Bosni na slične akcije.

“Onda bi na Bosanima bilo da reaguju.” “A na Kosovu bi Koplja tada bila najbolja odbrana”, rekao je Daniel Server za DW. Bez isporuke ovih visoko efikasnih američkih protivtenkovskih projektila, nezamisliva je uspješna odbrana od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

S obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju, eskalacija potencijalnih izvora sukoba na Zapadnom Balkanu, okruženom sa svih strana zemljama EU, svakako postaje sve vjerovatnija.