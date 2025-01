Kako će izgledati sahrana bivšeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera

Državna sahrana bivšeg američkog predsjednika Jimmya Cartera na kojemu će govor održati i aktuelni predsjednik Joe Biden, održat će se 9. januara u Washingtonu.

Predsjednički centar Karter u Atlanti u saveznoj državi Džordžiji (odakle je predsjednik Carter), održat će 4. januara memorijal za bivšeg predsjednika, koji je preminuo u nedjelju u Planisu u Georgiji.

Carterov sanduk ostat će u centru sve do 7. januara, kažu iz zajedničke radne grupe koja organizuje događaje.

Zatim će sanduk preminulog predsjednika, uz pratnju članova njegove porodice 7. januara otputovati u Washington gdje je planirana pogrebna povorka od memorijala američke mornarice do Kapitola. U Kapitolu će Carterovo tijelo ležati na odru dva dana. Državni pogreb bivšeg predsjednika održat će se u katedrali u Washingtonu u utorak, 9. januara. Taj dan predsjednik Biden proglasio je Danom žalosti.

Biden će održati i govor na Carterovom pogrebu; naime, prošle godine je izjavio da je Carter to od njega i zatražio.

Biden je naredio je da zastave budu spuštene povodom Carterove smrti, Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Unuk bivšeg predsjednika i predsjednik Centra Karter, Jason Carter, također će govoriti, a New York Times piše da će sinovi bivšeg predsjednika Geralda Forda i bivšeg potpredsjednika Waltera Mondalea također pročitati govore.

Carter će biti sahranjen 9. januara u Plainsu pored svoje supruge Rosalynn Carter koja je preminula prošle godine u 97. godini života.

Državnički sprovodi u SAD-u obično traju po sedam dana, a sadrže komemoracije u glavnom gradu SAD-a, kao i u saveznim državama odakle predsjednici dolaze. Smrti bivših predsjednika objavljuju aktuelni predsjednici koji potom nalažu Ministarstvu odbrane da organizuje državnički sprovod. Ceremonije mogu uključivati učešće vojnih orkestara, počasne straže i Nacionalne garde, kao i rezervista američkih oružanih snaga.

Hoće li na pogreb stići Trump i drugi bivši predsjednici

Nejasno je koji bivši predsjednici će prisustvovati Carterovom pogrebu sljedeće sedmice, iako je uobičajeno da bivši predsjednici i drugi visoki državni zvaničnici dođu na državničke sahrane.

Tramp, koji je nakon Carterove smrti nekoliko puta na svojoj platformi Truth Social objavio svoje misli u spomen bivšeg predsjednika, nije rekao hoće li ili neće doći. Svi živi bivši predsjednici došli su na posljednju predsjedničku sahranu, onu bivšeg predsjednika Georgea H. W. Busha 2018. godine. Trump i bivši predsjednici George W. Bush i Barack Obama nisu prisustvovali sahrani Rosalynn Carter, ali jesu bivše prve dame Melanija Trump, Laura Bush i Michelle Obama.

Biden je naredio da zastave na državnim i vojnim zgradama narednih 30 dana budu na pola koplja. To znači da će one biti spuštene i tokom Trumpove inauguracije 20. januara.

Predsjednik Jimmy Carter bio je najstariji bivši predsjednik u istoriji SAD-a. Preminuo je samo dva mjeseca nakon svog 100. rođendana.

Mnogi dužnosnici odali su počast bivšem predsjedniku. Biden ga je nazvao “čovjekom snažnog karaktera, hrabrosti i saosjećanja, čiji ga je cjeloživotni rad u službi nacije učinio jednim od najuticajnijih državnika u našoj istoriji”.

Trump je u objavi na platformi Truth Social napisao da se “s njim nije posebno slagao filozofski niti politički”, ali priznao je da je Carter “iskreno volio i poštovao našu zemlju” te izrazio saučešće njegovoj porodici.

